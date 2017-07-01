О бедных фасадах замолвили слово

Фасады, фасады… Иногда задумываешься: сколько же они, бедные, порой претерпевают. Мало того, что в исторической (да и не только в ней) части города эти «лица улиц» порой смотрятся очень уныло по причине ветхости, но, как выясняется, и реставрация оных далеко не всегда является панацеей. Наши сограждане фасады разрисовывают, уродуют и… «украшают» кондиционерами; не говоря уже о том, что старинные балконы и эркеры упорно обшивают современной вагонкой. Оно, конечно, гражданам удобно, они для этого и деньжата кровные тратят, а уже как оно там смотрится…

В общем, со всей этой «красотой» городские власти обещают разобраться. Ну в самом деле: толку с той реставрации, когда уже на следующий день на отремонтированном фасаде «вырастают» кондиционеры, рекламные «штучки» и те же балконы с белой вагонкой, которые, согласитесь, ну никак не вписываются в понятие «историческое наследие».

Итак, что же ожидает наших владельцев кондиционеров и балконов (эркеров) с вагонкой в ближайшем будущем? Городские власти обещают убрать кондиционеры с фасадов зданий. Собственно, что-то подобное уже происходило. Сейчас речь идет об участке улицы Пушкинской — от Пантелеймоновской до Большой Арнаутской.

Впрочем, никто не собирается «одним махом» срывать кондиционеры и обшитые вагонкой балконы. Как заявил мэр города Геннадий Труханов, «работа это сложная и требует индивидуального подхода». Городские власти собираются переговорить с каждым жильцом, чтобы они перенесли кондиционеры.

Есть ли проблемы? Конечно, есть. Куда переносить кондиционер и сколько это стоит? Вероятно, будет достигаться какой-то консенсус.

Теперь — о той самой вагонке и обшито-остекленных балконах. Оказывается, и на то, и на другое требуется специальное разрешение. Что в результате? Налицо, говоря казенным языком, нарушение стандартов благоустройства города.

И все же, как резюмировали на аппаратном совещании городские власти, сотрудники профильных подразделений мэрии проведут работу со всеми жильцами и предпринимателями, к которым это будет относиться, и демонтируют объекты, искажающие облик фасадов зданий. Кстати, это напрямую касается и рекламных конструкций на указанных (пока только этих) улицах в центре города.

Но и это еще не все. Вниманию одесситов, которые ну просто видеть не могут, как уродуются фасады одесских зданий.

Как рассказали в мэрии, все рекламные конструкции города будут нанесены на известную карту «Электронный город». И теперь каждый одессит, увидев «неприглядную» рекламную вывеску, или ту, которая явно не на месте, может зарегистрироваться в системе «Электронный город», открыть электронную карту города и узнать о том, кто заказчик данной рекламной «неправильности» и связаться с ним по телефону.

Связаться по телефону — этого очень мало, скажете вы, и будете правы. Но зато с помощью данного приложения профильные инспекторы, которые осуществляют мониторинг рекламных конструкций на улицах города, смогут точно определить, а является ли законной та или иная рекламная конструкция. Более того, специалисты в ближайшее время даже намерены внедрить специальное GPS-приложение, с помощью которого одесситы смогут наблюдать за любым инспектором, когда тот осматривает город на предмет несанкционированной рекламы и сразу же получать информацию с места событий.

А начнет работать эта система с Тираспольской площади, где, как известно, проводится масштабная реконструкция, которая, кроме замены тротуарного и дорожного покрытия, включает и полное обновление внешнего вида многострадальных фасадов старых зданий в этом более чем оживленном историческом районе Одессы.