Одесский городской совет разделил 100 миллионов гривен между сорока лучшими общественными проектами

Сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты приняли решение разделить около 100 миллионов гривен, выделенных на в рамках «Общественного бюджета на лучшие проекты по развитию города, поданные одесситами на платформе «Социально-активный гражданин».

Как особо отметил Геннадий Труханов, этот проект дает возможность всем небезразличным жителям города реально поучаствовать в его развитии.

При этом, по его словам, сумма в сто миллионов гривен, которую депутаты горсовета выделили на этот проект, является абсолютным рекордом в Украине.

Так в Киеве, бюджет которого в разы превышает одесский, на это выделили только 50 миллионов, во Львове -16, а в Днепре –всего 10 миллионов гривен.

При этом, как особо отметил мэр, число проектов-победителей там существенно больше. Так, в Киеве выделенные средства разделены между 62 проектами, а во Львове и Днепре — 67 и 64 проекта соответственно.

Таким образом, там эти проекты оказались исключительно малобюджетными.

«Мы же решили пойти по другому пути — не мелочиться и выбрать такие проекты, которые реально окажут влияние на жизнь города и его жителей. И выделить на их реализацию серьезные средства! Поэтому и ограничили их количество до сорока!» — подчеркнул Геннадий Труханов.

При этом, по словам директора департамента экономического развития Сергея Тетюхина, всего в конкурсе принимали участие сто восемьдесят три проекта на общую сумму триста пятьдесят три миллиона гривен.

Отметим, что в тройку «лучших из лучших» вошли проекты «Маммограф для городского центра здоровья молочной железы», «Световое шоу «Сказочный пруд» в парке Победы» и «Энергоэффективная поликлиника».

Добавим, что вопрос о выделении средств на реализацию общественных проектов, которые были признаны лучшими самими жителями города во время интерактивного голосования, депутаты горсовета поддержали единогласно.