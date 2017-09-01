Украинские порты смогут стать конкурентоспособными?

Министерство инфраструктуры инициирует уменьшение нормативов отчисления государственными унитарными предприятиями и их объединениями части чистой прибыли в государственный бюджет с 75 до 50%. Об этом заявил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время встречи с профсоюзами морских и речных портов. «Прибыли морских и речных портов должны направляться на развитие и обновление инфраструктуры», — отметил Юрий Лавренюк.
Снижение отчислений – это одна из проблем, которую необходимо решить, чтобы сохранить морскую отрасль Украины. А именно, чтобы обеспечить работой порты страны. Ведь именно высокие портовые сборы, которые являются следствием завышенных отчислений, которые должны сдать порты в казну государства, и влияют на снижение конкурентоспособности отечественных «открытых гаваней».
Следует отметить, что согласно Стратегии развития морских портов Украины на период до 2038 года, одним из основных условий для развития портовой отрасли является реализация конкурентной тарифной политики.
Однако, практика показывает, что действующие портовые сборы гораздо выше расценок в гаванях других стран Черноморского бассейна. Это – основной фактор падения грузооборота. К примеру, стоимость захода судна класса кейпсайз (Capesize) в 2016 году в порт «Южный» составляет 430.000 USD (из которых 326.000 USD - портовые сборы). Для сравнения, заход судна аналогичного класса в порт Новороссийск (РФ) составляет 123.000 USD, в порт Констанца (Румыния) - 112.000 USD, в порт Эрдемир (Турция) - 64.500 USD.
Помимо этого, в Украине до сих пор применяется аж семь видов портовых сборов: корабельный, канальный, маячный, причальный, якорный, административный, санитарный. Для сравнения, в порту Констанца (Румыния) таких сборов только три: корабельный (Port access tariff), причальный (Quay tariff), якорный (Basin tariff).
О необходимости пересмотра тарифной политики еще год назад говорил в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Украины Владимира Гроймана народный депутат Сергей Кивалов.
Народный депутат Украины и лидер Украинской Морской партии на основании исследований деятельности украинских портов утверждает, что не соответствует современной международной практике единица взимания портовых сборов, которая применяется в Украине в виде «условного объема судна, исчисляемый в кубических метрах и равен произведению трех величин (длина судна, ширина судна и высота борта судна), указанных в обмерном свидетельстве, или документе, его заменяющем». Во-первых, в большинстве портов мира для расчета корабельного сбора используется валовая вместимость судна (gross tonnage), указанная в международном обмерном свидетельстве, что является более простым и понятным. Во-вторых, для некоторых видов портовых сборов используются другие единицы измерения: длина судна в метрах (LOA) за день пребывания для причального и якорного сборов; или мощность основного двигателя судна (MEC) в kW для экологического сбора.
По мнению Сергея Кивалова, требует также пересмотра существующая дифференциация в ставках портовых сборов между различными портами Украины. Такая ситуация ставит как отдельные порты, так и отдельных перевозчиков в неблагоприятное положение, вызывает искусственное перераспределение грузопотоков.
И вот, спустя год борьбы за повышение конкурентоспособности портов, наметился первый положительный результат. В Мининфраструктуре признали факт завышенных сборов и сделали первый шаг по изменению сложившейся пагубной ситуации.