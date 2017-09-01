Украинские порты смогут стать конкурентоспособными?

Министерство инфраструктуры инициирует уменьшение нормативов отчисления государственными унитарными предприятиями и их объединениями части чистой прибыли в государственный бюджет с 75 до 50%. Об этом заявил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время встречи с профсоюзами морских и речных портов. «Прибыли морских и речных портов должны направляться на развитие и обновление инфраструктуры», — отметил Юрий Лавренюк.

Снижение отчислений – это одна из проблем, которую необходимо решить, чтобы сохранить морскую отрасль Украины. А именно, чтобы обеспечить работой порты страны. Ведь именно высокие портовые сборы, которые являются следствием завышенных отчислений, которые должны сдать порты в казну государства, и влияют на снижение конкурентоспособности отечественных «открытых гаваней».

Следует отметить, что согласно Стратегии развития морских портов Украины на период до 2038 года, одним из основных условий для развития портовой отрасли является реализация конкурентной тарифной политики.

Однако, практика показывает, что действующие портовые сборы гораздо выше расценок в гаванях других стран Черноморского бассейна. Это – основной фактор падения грузооборота. К примеру, стоимость захода судна класса кейпсайз (Capesize) в 2016 году в порт «Южный» составляет 430.000 USD (из которых 326.000 USD - портовые сборы). Для сравнения, заход судна аналогичного класса в порт Новороссийск (РФ) составляет 123.000 USD, в порт Констанца (Румыния) - 112.000 USD, в порт Эрдемир (Турция) - 64.500 USD.

Помимо этого, в Украине до сих пор применяется аж семь видов портовых сборов: корабельный, канальный, маячный, причальный, якорный, административный, санитарный. Для сравнения, в порту Констанца (Румыния) таких сборов только три: корабельный (Port access tariff), причальный (Quay tariff), якорный (Basin tariff).

О необходимости пересмотра тарифной политики еще год назад говорил в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Украины Владимира Гроймана народный депутат Сергей Кивалов.

В оптимизации нуждается количество портовых сборов, в частности, путем исключения тех из них, которые не справляются в конкурирующих черноморских портах. Тем более, что такие сборы часто не соответствуют логике предоставления услуг. Например, корабельный сбор взимается, в частности за каждый вход в акваторию морского порта, операционную акваторию причала. Но одновременно во время каждого захода судна в порт берут административный сбор и маячный сбор. Фактически, два последних сбора являются дополнительными к корабельного и справляются той же услугу, - подчеркнул Сергей Кивалов.

Народный депутат Украины и лидер Украинской Морской партии на основании исследований деятельности украинских портов утверждает, что не соответствует современной международной практике единица взимания портовых сборов, которая применяется в Украине в виде «условного объема судна, исчисляемый в кубических метрах и равен произведению трех величин (длина судна, ширина судна и высота борта судна), указанных в обмерном свидетельстве, или документе, его заменяющем». Во-первых, в большинстве портов мира для расчета корабельного сбора используется валовая вместимость судна (gross tonnage), указанная в международном обмерном свидетельстве, что является более простым и понятным. Во-вторых, для некоторых видов портовых сборов используются другие единицы измерения: длина судна в метрах (LOA) за день пребывания для причального и якорного сборов; или мощность основного двигателя судна (MEC) в kW для экологического сбора.

Несовершенным является разработанный проект Методики расчета портовых сборов, подготовленный ООО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины». В частности, ошибочным является ключевой методический подход, согласно которому доходы от портовых сборов должны быть достаточными для покрытия расходов, связанных с эксплуатацией, воспроизведением объектов портовой инфраструктуры и получением инвестиционной составляющей, для дальнейшего развития портовой инфраструктуры. Ведь фактически все расходы на развитие инфраструктуры возлагаются на судовладельцев, делает украинские порты абсолютно непривлекательными для захода судов, - подчеркивает Сергей Кивалов.

По мнению Сергея Кивалова, требует также пересмотра существующая дифференциация в ставках портовых сборов между различными портами Украины. Такая ситуация ставит как отдельные порты, так и отдельных перевозчиков в неблагоприятное положение, вызывает искусственное перераспределение грузопотоков.

Поэтому для того, чтобы предотвратить потерю существующих транзитных грузопотоков, создать условия для их закрепления и развития, сохранить совокупный положительный эффект транзита для национальной транспортной системы, необходимо внести изменения в Приказ Министерства инфраструктуры «О портовых сборах Украины» с целью оптимизации и снижения ставок, количества портовых сборов и порядке их взимания, что в свою очередь будет способствовать более эффективному развитию портов и увеличение грузопотоков через украинские порты, - резюмировал народный избранник.

И вот, спустя год борьбы за повышение конкурентоспособности портов, наметился первый положительный результат. В Мининфраструктуре признали факт завышенных сборов и сделали первый шаг по изменению сложившейся пагубной ситуации.