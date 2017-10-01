Одесса побеждает Киев. Пока, правда, на футбольном поле…

«Черноморец» обыграл киевское «Динамо» впервые с 2013 года со счётом 2:1 и покинул последнюю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги, сообщает официальный сайт ФК Черноморец.

Залогом успеха одесситов в матче против грозного соперника стала уверенная игра уже с первых минут встречи. Футболисты «Черноморца» не стали отдавать мяч «динамовцам», а принялись играть с позиции силы.

За весь первый тайм вице-чемпион Украины смог создать у ворот Гутора лишь один по-настоящему опасный момент, когда на 45-й минуте Мораес обводящим ударом метил в дальний угол ворот. Голкипер «Черноморца» парировал «выстрел» нападающего киевлян в красивом прыжке, и команды ушли отдыхать при счёте 2:0 в пользу «Черноморца».

Оборона хозяев справлялась с фланговыми навесами, которыми заканчивалась львиная доля атак «Динамо», что вынудило Хацкевича бросить в бой четвёртого нападающего. Выход на поле быстроногого Кравца немного обострил откровенно беззубую игру киевлян, и на 77-й минуте им удалось отквитать один мяч. Очередной навес в штрафную площадь «моряков» завершился ударом Кравца с нескольких метров – 2:1.

Победа «Черноморца» со счётом 2:1 позволила «морякам» подняться на 10-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. На данный момент в активе подопечных Олега Дулуба 9 очков после 12 туров.

Свой следующий матч в чемпионате одесситы проведут 22 октября в гостях у «Стали» из Днепродзержинска (переименован в Каменское).