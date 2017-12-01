Сразу двадцать пять грузовиков с новогодними подарками прибыли для одесских детей из Германии

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Теперь немецкие «гостинцы» раздаются детям в интернатах, детских домах , а так же детям из многодетных и малообеспеченных семей.
По имеющимся данным, всего немецкие волонтеры привезли в Одессу около двадцати пяти тысяч подарочных наборов.
Отметим ,что по словам одного из руководителей конвоя Максима Любацкого, сбор подарков начался еще в сентябре в рамках акции «Дети помогают детям».
Такие подарочные конвои прибывают в Одессу регулярно, однако в нынешнем году число подарков значительно превышает показатели предыдущих лет. В подарочных наборах сладости, теплые вещи, игрушки, канцелярские принадлежности и многое другое.