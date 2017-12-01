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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Сразу двадцать пять грузовиков с новогодними подарками прибыли для одесских детей из Германии

Категория: Новости


Сразу двадцать пять грузовиков с новогодними подарками прибыли для одесских детей из Германии

Теперь немецкие «гостинцы» раздаются детям в интернатах, детских домах , а так же детям из многодетных и малообеспеченных семей.

По имеющимся данным, всего немецкие волонтеры привезли в Одессу около двадцати пяти тысяч подарочных наборов.

Отметим ,что по словам одного из руководителей конвоя Максима Любацкого, сбор подарков начался еще в сентябре в рамках акции «Дети помогают детям».

Такие подарочные конвои прибывают в Одессу регулярно, однако в нынешнем году число подарков значительно превышает показатели предыдущих лет. В  подарочных наборах сладости, теплые вещи, игрушки, канцелярские принадлежности и многое другое.



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