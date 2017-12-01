Украинцам спущен госбюджет роста тягот и трат (Продолжение)

Принятие ЗУ «О государственном бюджете Украины на 2018 год» на базе кабминовского проекта №7000 сулит большинству зависимых жителей державы ухудшение благосостояния. Этот план доходов и трат — не просто набор «сбалансируемых» сумм, а резюме «схем» передач финансовых средств от одних — другим.

Бюджетные «алхимики» – опасней саранчи

Явный (указанный экспертами ГНЭУ) обман — занижение суммы «прожиточного минимума»: эту (среднеукраинскую) величину в 3388,53 грн., исчисленную в августе с. г. в Минсоцполитики подменили в принятом плане более нужной кабминцам цифрой в 1700 грн., что на 42,5% меньше требуемого. Ту недостачу «заложили» в расчет субсидий, пенсий, стипендий, пособий, чтобы «сэкономить» на соответствующих выплатах иждивенцам и остальному населению. И это не единственный прием «алхимии» составителей данного финплана.

Для занижения социальных выплат, подельники подчиненные В. Гройсмана занизили и размер ожидаемого обесценивания («девальвации») в 2018 году украинской валюты, (используемой в расчетах этого плана): взяли и прописали – 9% за весь 2018 год, хвалясь, что это – меньше, чем 11,2% в текущем году.

Фантастику этих цифр опроверг Нацбанк Украины, выпустив в начале октября с. г. отчет, где признано:

«Споживча інфляція прискорилася до 16.4% р/р у вересні 2017 року (із 13.5% у травні 2017 року). Фактичний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в липневому Інфляційному звіті...».

Поэтому («с вероятностью 90%») эксперты НБУ очертили новый предел обесценивания гривны за 2017 год – 11,5%, в крайнем случае – 13%. Это больше, чем приняли в расчет кабминцы и практика подтвердила худшие оценки: «предел» девальвации гривны в 11,5% был превзойден уже в концу октября, а 14 декабря (из-за спекуляций при массовой закупке инвалюты «Нафтогазом») обменный курс гривны резко пал к отметке 28 грн. за 1$US и шансы вернуть его к прежнему – минимальны (новую цену уже зафиксировали многие импортеры, в том числе в ценах бензина). А на 2018 год в НБУ предвидят более веский фактор риска: насчитали дефицит (нехватку) доходов в кабминовском проекте госбюджета на 74,1 млрд. грн.! Эта «дыра» превышает 48,4 млрд. грн. дефицита в текущем году, т. е. выросла, и крупно (+69,6%), но не к добру. Но авторы финплана на 2018 год решили победить свой же рекорд и в итоговом варианте увеличили планируемую сумму дефицита до 81,8 млрд. грн. (более 8% суммы всех доходов)! Но в реальности и это – не предел…

Малюя в проекте госбюджета 9% девальвации гривны за 2018 год, чины КМУ не обязуются уберечь нацвалюту от уценки сверх этого предела: за ее «здоровье» должны отвечать в НБУ, а кабминцы пишут — («с потолка») некий «прогноз», за ошибочность чего никого там даже не оштрафуют (что ныне укоренилось в сферах услуг, торговли, промышленности)…

Посмели занизить в проекте № 7000 не только «социальные» обязательства перед гражданами Украины, но и суммы учтенных долгов. Указанная ими сумма внешнего долга в $77 млрд., как отметил экс-глава НБУ, не учитывает долг по кредиту правительства РФ, судебный спор по которому КМУ проиграл и выплатил часть процентов по нему, но подал апелляцию в суд Лондона, рассмотрение которой назначено на январь 2018 г. (после официального утверждения обманного прожекта «Бюджет Роста»). Также высок риск разрыва контрактов с Китаем по валютным свопам, что потребует вернуть крупные суммы инвалюты. Утаив эти факты, чины КМУ не берутся договориться об отсрочке выплат внешним кредиторам и казне платить придется (с начислением штрафов за просрочки), но к той године «умельцы» успеют растратить в первоочередном порядке то, что спланировали в выгодных им статьях, а потом... Потом они могут (до 1 октября) принять новый закон о «коррекции параметров госбюджета» и решат, в какой мере использовать 3 способа «латания» дефицита:

- урезать финансирование социальных и иных необходимых трат;

- убавить суммы субвенций и др. трансфертов местным бюджетам;

- добавить гривневой массы, подстегнув ее девальвацию (в ущерб пользователям нацвалюты и получателям плановых выплат из казны)...

Такие хитрости кое-кто называет «кидком», с чем В. Гройсман знаком – не понаслышке. По данным СМИ, его семья одолжила в 2007 г. в «Кредитпрмбанке» и (путем банкротства официального заемщика ООО «Юность») умыкнула $10,8 млн. Судебную тяжбу по тому делу закончили в 2015 году к выгоде Гройсманов (на жену нынешнего премьер-министра оформили купленный по бросовой цене объект залога), а убытки понес «Дельта-банк»… На кого планируют «повесить» убытки от «оптимизаций» госбюджета-2018 – подсказывает изучение его статей. И здесь вселяет тревогу предоставление КМУ, согласно ст. 16 и ст. 17, новых вольностей эмиссии долгов Украины:

При этом итак запланирован рост госдолга до астрономической суммы в государственный долг – 1 999,3 млрд. грн. Риск признания Украины банкротом – вырос!

«Макро»-показатели: дележ — по-крупному

Общие (макро-) показатели проекта №7000 указаны в ст. 1 принятого закона о госбюджете и в Приложении 1 к нему. Там значится: 913,6 млрд. грн. — общая сумма доходов, включая 759,35 млрд. — от налогов и сборов, из них 508,37 млрд. — «внутренние» (собираемые на внутреннем рынке), а львиную часть (300 млрд. грн. — треть всех доходов!) составит НДС с товаров, импортируемых в Украину. Последняя цифирь кратно превышает доходы от НДС на товары внутреннего производства (84,3 млрд. грн.), что обусловлено не льготами украинским промышленникам, а резким спадом их деятельности из-за нынешней политики «деиндустриализации»...

Примечательна и диспропорция в сборе пошлин: с импорта товаров — 28,04 млрд. грн., с экспорта — лишь 0,65 млрд. грн. (в 42 раза меньше). Хотя разница между суммарной стоимостью планируемого ввоза ($61,8 млрд.) и вывоза ($54,4 млрд.) товаров/услуг не столь разительна: 1,136 раза. Это значит, что правительство «нагрузит» украинских потребителей импорта, создавая льготы тем, кто вывозит блага из страны. Т. е. лжив миф, будто госбюджет Украины возрастает на бизнесе Ю. Косюка, П. Порошенко, Р. Ахметова и иных, богатеющих вывозом из Украины полуфабрикатов и продовольствия (курятина «Нашей рябы», молочные продукты АХ «Мрия» семьи П. Порошенко, металлопроката заводов Р. Ахметова и др.), используя малооплачиваемых работников на экологически грязных промыслах. Увы, бюджетные отношения они выстроили — наоборот: главными «донорами» казны сделали украинских покупателей ширпотреба и его производителей из КНР, Турции и др., а «сливкам» бизнеса дают не только льготы, но и «субсидии» на развитие бизнесов. Например, через Министерство агрополитики владельцу ООО «Мироновский хлебопродукт» инвестируют безвозвратные выплаты (как «компенсацию ½ стоимости строительства животноводческих комплексов» и сумму на эти цели увеличили с 1,6 млрд. грн. до 4 млрд. грн. (рост – 2,5 раза!).

Примечательно, что в виде НДС планируют собрать с импортных товаров – 300 млрд. грн., а с произведенных в Украине – лишь 84,3 млрд. грн., что вызвано не преференциями украинским предприятиям (кроме аграрных), а реальным упадком отечественной промышленности. И в качестве поддержки промышленников премьер пообещал давать отсрочки импортерам оборудования «для модернизации промышленности», а определять таких счастливчиков будут – по усмотрению…

В этих условиях крупным «донором» госбюджета делают Нацбанк Украины: ему предписано внести аж 49,55 млрд. (более 5% всех доходов казны), что превышает половину суммы (86,95 млрд.) доходов от предпринимательской деятельности и собственности госпредприятий и учреждений. Добывать запланированную сумму Нацбанк будет двумя основными способами. Во-первых, обман обмен иностранных валют на гривну при обязательной продаже инвалют экспортерами и покупке — импортерами (последние покупают гораздо больше, а «окупают» эти траты ростом цен продаж в Украине). Во-вторых… умышленной девальвацией гривны в моменты, когда импортерам срочно закупить инвалюту.

Зато в 2018 году гройсмановцы не ожидают крупной помощи от стран Запада (вал которой прежде ожидали «оптимисты»). Так, все официальные «трансферты» от Евросоюза, правительств иностранных держав, международных организаций и «донорских учреждений» запланированы на сумму 2,37 млрд. грн., включая 0,56 млрд. грн. компенсационных выплат от секретариата ООН, НАТО, ОБСЕ и др. организаций за участие служащих Украины в поддержании мира и безопасности. Не густо. Ведь даже (посреднической) платы за пользование привлеченными государством кредитами (займами) кабминцы ожидают 1, 065 млрд. грн., а еще больше — сбор «во время обретения права собственности на легковые автомобили» (3,24 млрд. грн.) и сборы (6,76 млрд. грн.) на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций (в т. ч. при обмене валют).

Не ущемляют — людей с оружием

Расходная часть госбюджета (сведена в Приложении 3 к закону о бюджете) подвержена двум тенденциям: рост сумм, где выгоды получают – «свои» люди (как например, при регулируемом чиновниками перераспределении субсидий «на жилищно-коммунальные» схемы). С другой стороны, не ущемляют «людей с ружьем».

Так, из общей суммы трат, планируемых (пока) в 906,6 млрд. грн., наибольший куш Министерство финансов доверило себе: 14,37 млрд. грн. на собственные нужды + распоряжение 296,67 млрд. грн. общегосударственных трат, из которых 130 млрд. грн. – на «обслуживание госдолга», а львиная часть остальных денег – на ряд субвенций, в т. ч. 79,99 млрд. грн. – местным бюджетам на жилищные субсидии населению.

Министерству социальной политики вверяют 149,798 млрд. грн. (из них 139 млрд. – доплаты в Пенсионный фонд Украины).

На их фоне менее заметен 2-кратный рост (до 46,7 млрд. грн.) «дорожного» фонда в распоряжении «Укравтодора» – одного из самых коррупционных ведомств (во главе с уволившимся с госслужбы из-за подозрений в коррупции польским «варягом» С. Новаком.

Зато Министерству обороны обещано – больше: 81,69 млрд. грн. и еще 2,49 млрд. грн. – Главному управлению разведки МО.

Также не обижены: МВД (60,1 млрд. грн.), Национальная полиция (24,28 млрд. грн.), управляющий тюремными заведениями Минюст (11,66 млрд. грн.), МЧС (10,2 млрд. грн.), Нацгвардия (9,91 млрд. грн.), Госпогранслужба (9,01 млрд. грн.), СБУ (7,49 млрд. грн.).

КМУ хвалится, что на «Оборону и безопасность» в бюджете-2018 планируют траты на сумму 165 млрд. грн. (рост по сравнению с текущим годом – 28,8 млрд. грн.). Помимо выявленных НАБУ коррупционных интересов в ряде «оборонных» статей, кабминцев заботит лояльность военных. Поэтому - чутки к запросам силовиков и наобещали им – больше, чем сумма в реляциях КМУ. Это усугубляет сомнения в надежности финплана и распорядителям «силовых» статей бюджета придется ревностно следить, кого и на сколько обделит Минфин.

Пока же «кидают» бывших служащих Минобороны и МВД, вышедших на пенсию: они же, увольняясь, сдали табельное оружие и уже не опасны. «Осовременить» и повысить их пенсии до конца 2017 г. публично «гарантировал» В. Гройсман в мае с. г… Но осенью эти пенсионеры убедились: «повышение» не соответствует среднеукраинской пропорции (выборочного) повышения окладов и отстало от темпов инфляции. Тогда они провели всеукраинскую протестную акцию и… их «услышали»! 13 декабря на заседании КМУ премьер клятвенно обещал «решить вопрос перерасчета пенсий военнослужащих»:

«Я обещал, что после того, как мы примем и внедрим солидарную пенсионную систему для украинских пенсионеров, следующим нашим шагом будет предложение по повышению, осовременивание пенсий… Это обещание выполнено. Мы уделили много времени для того, чтобы разработать предложения… Сегодня мы такие предложения передадим в Совет национальной безопасности и обороны... мы найдем окончательные решения, которые могут быть приняты украинским парламентом. И с 1 января, я убежден, что это возможно сделать… может быть не менее (в среднем) 1,5 тыс. грн.».

Фальшь этих посулов видна с первой отговорки, что сперва надо «внедрить солидарную пенсионную систему», хотя она итак давно существует. Но гройсманы убавили её финансирование из-за бюджетной дилеммы выбора: или добавлять денег Ю. Косюку, П. Порошенко и Ко, или – малознакомым старикам, не склонным «отблагодарить» и не способным изгнать от «кормил» власти… А, живя по-новому, надо не только заслужить пенсию, но и уметь её – урвать…

Рецентрализация и разные сорта «местных бюджетов»

Планируемый размер госбюджета (1,2 трл. грн.) вдвое превышает сумму (0,556 трл.) всех местных бюджетов (реляции чиновников о развитии «децентрализации» – явный «фэйк»). При этом кабминцы, завысив расчет ожидаемых доходов госбюджета, еще круче завысили их – в местных бюджетах, приписав, что те «вырастут» по сравнению с текущим годом на 46,1 млрд. грн. (+22,3%). Эта хитрость позволит КМУ в 2018 году, когда выявится нехватка средств госбюджета, забирать себе часть «трансфертов», обещанных местным властям и территориальным громадам: дескать, у вас и так много денег, а в стране ЧП и не хватает Минобороны, МЧС, «Укравтодору» или кому-то еще. Для таких «урезаний» обязательств перед местными властями и громадами не требуются никаких согласований: хитрецы прописали (ст. 108) в т. н. «Бюджетном кодексе» Украины право КМУ совершать «перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам».

Поэтому знающие распорядители местных бюджетов стремятся не хвастать накоплением или экономией средств, а ускоренно их тратить разными способами. Например, лоббисты бюджета Киева внесли в закон о госбюджете на 2018 год статью 29 с такой поблажкой: Минфин простит («спишет») до 1 млрд. грн. из прежнего долга Киева, если его мэрия… профинансирует (к выгоде соответствующих подрядчиков) строительство в столице Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр. При этом Киев, Харьков и ряд других крупных городов получат под контролем КМУ низкопроцентные кредиты от МБРР, ЕБРР и др. международных спонсоров, что недоступно большинству остальных местных громад. Учтут «высокие» статусы столицы и ряда политически значимых территорий и при перераспределении субвенций, что усугубит обнищание громад «низших сортов».

Кто против роста «дерибана» и обнищания

Не все в парламенте Украины согласились с авантюрным и коррупционным финпланом КМУ на 2018 год. А когда критику и внесение существенных поправок не позволили нардепы из заинтересованной и послушной правящей коалиции, свое возмущение несогласные выразили при окончательном голосовании 7 декабря. Так, члены фракции «Батькивщина» покинули сессионный зал, а депутаты «Оппозиционного блока» дали наибольшее число голосов «против». Результаты того показательного голосования отражены в таблице.

Протестовавшие народные депутаты акцентировали персональную вину соавторов хвалимого В. Гройсманом плана и остерегли избирателей о росте «бюджетных» проблем...