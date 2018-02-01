Одесситов низводят в «потомков оккупантов» – ложью мифологов ОНУ

Группа недругов нынешнего руководства Одессы активизировала в 2017 году требование удалить с Екатерининской площади памятник «Основателям Одессы». Законно осуществить ту «хотелку» они не могут и грозили привлечь к делу митингеров (типа «хунвэйбинов»), осевшего в Киеве лоббиста «бандеризации» Вятровича и даже СБУ. Рассмотрев еще раз иск хотельщиков, Одесский апелляционный административный суд (ОААС) принял 5 февраля с. г. решение – не в их пользу. Но то – не конец спора: провокаторы бузы не угомонятся и напрочь игнорируют прописанную в ст. 12 Устава территориальной громады города Одессы процедуру городского референдума, ибо около 80% одесситов отвергают вандалистскую затею: в декабре при соцопросе за снос высказались лишь 15% респондентов.

Провокация рецидива «одесского противостояния»

Активная в выборных кампаниях артель умельцев «политических» скандалов с 2007 года оспаривает принятое в 2006 г. (при мэре Э. Гурвице) решение горсовета восстановить памятник «Основателям…». В сентябре 2012 г. Приморский районный суд Одессы отклонил соответствующий иск Ассоциации казацких обществ «Сiч» к Одесскому горсовету, а в марте 2015 г. Одесский апелляционный административный суд отказал в пересмотре того решения Приморского суда, но 5 августа (перед местными выборами) Высший апелляционный административный суд предписал Приморскому суду пересмотреть дело, учтя ряд доводов истцов. И Приморский суд в сентябре 2017 г. вынес новое решение: признал «незаконным» давно исполненное решение о переносе памятника «Потемкинцам» и реставрации площади, но указаний что-то там менять не дал, вернув дело в Одесский апелляционный административный суд, где истец и горсовет продолжили прения. Начатые там новые слушания, отложили до 5 февраля с.г…

Затея истцов, идя против мнения большинства горожан, возмущала в Одессе многих: десятки — даже пикетировали здание суда, но большинство — возмущались дома и в Интернете, без ущерба личным делам и надеясь, что умыслы «Сiч» пресекут те, «кому положено». Ведь уберечь «знаковый мемориал» взялся http://www.kivalov.com.ua/ru/news/2-news/2086-2017-12-26-15-20-50.html народный депутат С. Кивалов и заверил:

«не позволим штатным подстрекателям омрачить жизнь нашего города беспорядками. Мы отстояли наши праздники, мы отстоим и память об Основателях нашего города».

Пока судьи судят по закону, одесситы могут спать спокойно: хотелки «Сiч» и прочих не пройдут. Их шанс убрать памятники «Основателям…» и А. Суворову (в Суворовском районе) — еще ниже, чем в Киеве после отрезвляющего запроса.

депутата Кнессета решимость переименовать в Шухевича проспект Генерала Ватутина. Не случайно самый умный из «Сiч» С. Гуцалюк, будучи политиком бывалым (возглавлял при Гурвице «Комитет обороны Одессы», состоял в «УДАРе» и др., а ныне – шеф филиала «Народного Руха» В. Кривенка), оставил роль «инициаторов» сноса — другим, в т.ч. юристу Кармазину (брату экс-нардепа) и профессору истории Т. Гончаруку. Последний (сын политработника ВС СССР) стал на занятых в ОНУ должностях политработником «националистов» (с германофильским уклоном), хотя сам — литвинофил: гербом ВКЛ осенил и свою FB-страницу.

Чужаки норовят сменить «метки» творцов Одессы

Снос скульптуры «Основателям Одессы» публично одобрил «гуру» этого бизнеса Вятрович, когда о том попросил Т. Гончарук, прибыв 7 декабря 2017 г. на келейный «круглый стол» в зале т. н. «Института национальной памяти». Там, не вникая в дебри правооснований и истории вопроса, группа решал, сообразив на пятерых, постановила: одесский памятник им чужд – сносить!

Политический мотив повреждения культурно-исторического наследия одесситов всплыл на FB-странице Вятровича, чьи подписчики в хап-споре 14 декабря 2017 г. отвергли здравое предложение А. Ройтбурда (новый директор Художественного музея) указать истинное название монумента «Основателям Одессы», сменив табличку, прилепленную в 2007 г. по произволу бедоносного «реставратора»-провокатора Тарпана. Зато киевская единомышленница Вятровича Т. Кохановская, аналитик Maidan Monitoring Information Center, пояснила (для Галиной) мотив сноса памятника: это – «маркировка» (обозначение) популяцией своей территории, что необходимо для «трансформаций» (измен). Этот передел «исторических прав» подобен порче охранной грамоты и даже в секте Вятровича вызвал упрек:

Переиначить Одессу рвутся даже пользовавшиеся гостеприимством одесситов. Так, научный сотрудник (из НЦ им. Л. Курбаса) Лия Шева жаловалась:

в Одесі, здається, взагалі швах з декомунізацією і т.п., там же повно вулиць з назвами радянських генералів, комбригади, ленпосьолок і т.д. Я влітку шось здуру бовкнула родичам про це і шо почалось... це їхнє 'рукіпрочатадеси'... ледь не дійшло до 'вашмайдан'.. добре, що вже був квиток, а то б посварились навсігда...

Туристы (особенно оттуда, где удались «трансформации») не хотят понять, за что у нас ещё чтут основателей, строителей, защитников, освободивших в 1944 г. от немецко-румынских «новаторов». И чужакам Одессы не жаль:

Но кроме неблагодарных гостей завелась в Одессе и «колонна» местных изменщиков, промышляющих «деодессацией». Среди них спорное лидерство удерживают сотрудники Одесского Национального университета (ОНУ), развившегося из созданного в XIX в. Новороссийского университета (НУ). Именно там более века назад «ученый» беллетрист А. И. Маркевич сфабриковал фальшивку, будто на месте Одессы в 1415 г. существовал некий порт Коцюбиев, от чего и надо вести родословную Южной Пальмиры. Это укрепило версию, будто наш край благоустроили не наши предки, а изгнанные из турецкой крепостицы Yeni Dünya («Новый мир») и «коцюбийцы» из Речи Посполитой или Великого княжества Литовского.

«Коцюбийский» миф дает «исторические основания» потомкам всех тех «потерпевших» требовать от одесситов покаяния и… каких-нибудь «компенсаций» за «аннексию вотчины»…

Поэтому потуги сноса «неправильных» одесских памятники — шаг к «отжиму» Одессы. Что от того выигрывает литвинофил Гончарук — можно догадываться, но пока город заселяют имеющие корни не в ВКЛ, а в Оттоманской Порте: открыв 4 мечети, дали парку у стен мэрии топоним – «Стамбульский».

А «коцюбийцы», мутируя в «хаджибейцев», удумали новый миф: о «Ханской Украине» (ХУ). Туда якобы входил и Эдисан, включая территорию нынешней Одессы, где побывали (в отличии от Екатерины II) глава Гетманщины Мазепа и король Швеции Карл XII! Такой чушью теперь смущают в ОНУ, хотя прежде даже любители цирка понимали: не гостил у Куяльника Мазепа, т. к. сбежав из-под Полтавы в Бендеры, сразу там умер (отравленный «слугой»).

Как дурачили Маркевич и Ко

Как-то «оправдаться» норовят даже предатели. Интриганы против памятника «Основателям…» серят сеют мнение, что он – «лжив»: не было никакого основания Одессы при Екатерине II! Мол, город не строили «с нуля» по планам Франца де-Воллана и преемников, а захватили у турок и переименовали давний город-порт Гаджибей, прежде званный Качибеем или Коцюбиевом. Эту чушь в 1990-х команда бывшего мэра Гурвица, уроженца Каменца-Подольского (куда «Сiч» занесли еще в 1919 г.) внушала даже в школах (через книжонку «Ми – одесити») и пыталась втулить в преамбулу Устава Одессы.

Но честные краеведы дружно отвергают сей миф, а Александр Третьяк раскрыл широкой публике способ, которым в XIX веке преподаватель словесности Алексей Маркевич (заехавший из Черниговщины) исказил средневековые тексты, фабрикуя «1-е упоминание о предке Одессы». Свою подделку он в 1894 г. опубликовал (в статье «Город Качибей или Гаджибей – предшественник города Одессы») в научном сборнике ЗООИД, что позволило затем его разоблачить и наказать: коллеги лишили лжеца звания профессора и изгнали из НУ.

Но пустил «в массы» миф о Качибее – иной профессор НУ: филолог В. А. Яковлев. Промышляя пересказами из периодических изданий, он спешно издал в 1889 г. сборник «К истории заселения Хаджибея 1789-1795. К истории завоевания Хаджибея», где хвалил Екатерину II и показал (на стр. 14), что в местности Хаджибей при ее завоевании Россией отсутствовало городское поселение:

По свидетельству одесских старожилов, записанных Смольяниновым, неподалеку от крепости, стоявшей на месте нынешнего Николаевского бульвара от дома г. Маразли до городского дома… было расположено татарское селение, жители которого помещались в небольших, плохо выстроенных из местного камня землянках, накрываемых на зиму войлоками. При малейшей опасности со стороны неприятеля татары выбирались на повозки и убегали.

Сего абзаца мало для бестселлера и литератор Яковлев (как пылесос) совокупил разные доступные ему сообщения о прошлом Хаджибея, не тщась отсеять недостоверные словеса. Из «Московских ведомостей» он заимствовал свежую байку Овцина про «воспоминания 80-летнего татарина» о событиях до его рождения, включая получение от турецкого «падишаха» неким Хаджа-беем «деревушки Качибей», находившейся где-то близ будущей Одессы. А про «рождение Качибея» – кратко изложил (будто факт) фантазию польского литератора-апологета Речи Посполитой Марьяна Дубецкого, будто был в XV веке на Черном море «польский порт». Заодно Яковлев сослался на чью-то брошюру о том, что (неверный) сказатель истории Польши Кромер однажды помянул порт Cocubio. Так и слепил нужнейший врагам Одессы (коих не отметил А. де-Рибас) абзац.

Разбавив всячиной собранные домыслы, Яковлев расписал 57 страниц, а вину за лживость опуса отвел от себя ссылками на «источники». Такое сейчас в приличных ВУЗах не признают даже студенческим «рефератом», но тогда – зачли. И политработники Гончаруки и Ко теперь до дыр цитируют то писание, ввиду дефицита более приличных «источников» мифа о «предке Одессы»: ведь вместо доказательств оного в наше время добавилось – опровержений. Не зря Т. Гончарук предпочел «развенчивать миф» о заслугах Екатерины II и ее порученцев – повтором своей давнишней статейки, где обильно цитируя безответственного Яковлева, усугубил «халтуру» серией (стыдных для профессора) собственных «ляпусов». Их разбор и мотивы того, что отпрыск «политрука» Григория Г. стал мифологом, умаляющим честь приютившей Одессы-Мамы – отдельная история. Еще поучительнее – карьера одного из совратителей учителей такой «науке» Александра Болдырева. Он первым в 1990-х дерзнул реанимировать подлог Марковича и тоже поплатился.

Сменовеховский зигзаг

В конце 1980-х при сломе СССР «Perestroyka & Glasnost» увлекли многих в «политику». Сбитый с толку «прозорливостью» диссидента Ю. Бадзьо молодой инженер (носитель дворянской фамилии) Болдырев, охочий к графомании не менее М. Жванецкого, тоже сменил профессию: подался (учтя провал «Ивана Васильевича») не в цари сатиры, а в очеркисты по модным темам и начал — с истории диссидентства «проукраинской» партии «Громада». Но одесситов увлекали не дела мелких партий, а доля своей малой родины и ее «предопределение» в прошлом. И Болдырев в канун 200-летия Одессы решил (вопреки пробелам в eruditio) блеснуть в краеведении. Ища «сенсации» — набрел на подлог Марковича в упоминании (речных) «портов Коцибиевых» и понял: то — «золотая жила» беллетриста! Очеркист стал с жаром муссировать ложь, спеша (тщетно) «застолбить» свой приоритет (подзуживал — пережиток «совковой» практики премировать авторов изобретений без учета их полезности-вредности).

Краеведы Одессы стали опровергать хрень ересь о «предке-Коцюбие», что добавило инакомыслящему известности и… сторонников. Реаниматорам хвалимой Болдыревым «Просвиты» очень не хватало «розвiдки» про угодных им «предков» Одессы: факт её основания в XVIII веке властями России мешал отвращать от той «тюрьмы народов» и ее культуры. И «розвiднику» за его услугу помогали в выпуске книг (их производство он наладил, компилируя труды малоизвестных иных авторов).

Фарт выпал Болдыреву и в карьере: с дипломом инженера он устроился «научным сотрудником» музея краеведения, поступил на 3-й курс исторического факультета ОГУ (закончил — в 1992 г.), там же отучился в аспирантуре и защитил кандидатскую диссертацию по специальности… «политология». Окрыленный, он даже баллотировался в 1994 году в депутаты Верховной Рады, но – «неуд». Зато поредактировал газету ОНУ, преподавал философию, поработал пять лет в газете «Юг» (создана мутацией органа обкома КПСС «Знамя коммунизма») в отделе международной информации, что помогло вояжировать за рубеж. В Дании в 1996 г. Болдырев издал англоязычный вариант «саги» о Коцюбее, а в 1999-2000 гг отучился курс на факультете права Страсбургского университета, написав «магистерскую диссертацию» про парадоксы украинского национализма в тогдашней Одессе.

В магистры права он подался после неудачи изменить понимание «Хмельнитчины»: ту «национально-освободительную» войну (1648 – 1654 гг) запорожцев за отделение Гетманщины от Речи Посполитой мудрец Болдырев объявил — лишь этапом некой «Великой Восточно-европейской войны» (ВВЕВ), длившейся до 1681 года (т. е. после смерти Б. Хмельницкого – еще четверть века). Но такой изыск периодизации знатоки фактов оценили – жестом пальца у виска. Нарекания вызывал и болдыревский сборник «Історичні постаті України», где «героизирован» даже атаман Дорошенко, ставший вассалом Оттоманской Порты и пособником набегов крымчаков на Подолию...

Промахи в толковании истории казачества подвигли беллетриста-иноходца «копать» забытую тему поселения в Одессе и Причерноморье — поляков. Величие их «вклада в развитие города и края» он хотел восхвалить в солидной монографии, подбирая материалы в научных библиотеках и архивах Кракова, Варшавы, Киева... Но издать панегирик «Шляхетська полонія над Чорним морем» – не успел: в 2001 г. вдруг умер (в 38 лет). Уклон «розвiдника» Болдырева в полонофилы насторожил экс-партеров из «Просвиты» не меньше, чем Тараса Бульбу — измена сына Андрия и они не устраивали почившему пышных похорон, а его ученики (в т. ч. Т. Гончарук) не любят вспоминать о том мифологе, четко сформулировавшем спорное кредо:

«Істория – это роман, который был в действительности».

P.S. Путаники науки «история» с мифологией, дуря других, обречены на нехорошее: грех «мешать Божий дар – с яичницей». Также и европейский город Одесса – не чета аулу ногайцев на берегу Хаджибея: это две большие разницы и очевидно, если ум не засорен предательством.