Сегодня, 14 марта, в 4:00 в Одессе злоумышленники порезали медный кабель линии "103" на улице Пастера.

Из-за действий злоумышленников в Одессе без связи осталась служба скорой помощи "103" и некоторые жители города.

Чтобы одесситы могли беспрепятственно дозвониться в "скорую", работники "Укртелекома" наладили с ней связь, установив переадресацию. У оператора связи отмечают, что никаких проблем с дозвоном на номер "103" в городе нет.

В данный момент бригада проводит ремонтные работы, чтобы как можно скорее возобновить предоставление услуг. Оператор просит абонентов с пониманием отнестись к ситуации. О восстановлении услуг обещают сообщить дополнительно.

В "Укртелекоме" отмечают, что в последнее время растет количество краж и повреждений линий связи. В прошлом году в Одесской области было зафиксировано более 1 тыс таких случаев, по каждому из них компания обращается в правоохранительные органы.