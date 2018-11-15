Одесские спортсмены победили на соревнованиях в Риме

3-5 ноября 2018 года в Риме прошел престижный Чемпионат Мира по Комбат самозащите ICO. В соревнованиях высокого уровня на 4 татами и 4 рингах сразились 1450 спортсменов разных возрастов из 35 стран мира. Сборную Украины на этих соревнованиях ожидал головокружительный успех! Ребята в разных номинациях завоевали 44 золотых, 31 серебряную и 15 бронзовых медалей, тем самым заняв 3 общекомандное место.
Отличились на спортивном форуме и представители обособленного подразделения Всеукраинской Ассоциации боевых искусств Комбат самозащита ІСО в Одесской области. Ребята показали прекрасный результат, тем самым приблизив украинскую команду к третьему командному месту.
Чемпионом мира стал спортсмен и тренер спортивного клуба «КИТ» Николай Китченко, он привез в Одессу «серебро» и чемпионский пояс. Не подкачала и воспитанница Николая Китченко, Виктория Любашевская, спортсменка стала двукратной чемпионкой мира. Еще один подопечный НиколаяКитченко, Станислав Зимов, завоевал четыре медали – золотую, две серебряные и одну бронзовую.
Золотую и две серебряные медали привез домой 15-летний Богдан Маломан из села Лиманское Одесской области.
Богдан Маломан занимается у тренера Александра Фомина с пятилетнего возраста. Его наставник вспоминает, каким увидел будущего чемпиона мира впервые.
– утверждает тренер.
Спортивные клубы в с. Лиманское и Кучурганах дают хорошие результаты в том числе и потому, что ребят выпускают на разного уровня соревнования. Пусть они проиграют, но в копилку пойдет все – и ошибки, и достижения. Как рассказывает Александр Фомин, в с. Кучурганы прошло девять международных турниров, при этом члены клуба приняли участие в 65 международных турнирах разного уровня и, конечно, в чемпионатах Украины. В самое ближайшее время юные спортсмены поборются за Кубок Украины в Харькове, а потом примут участие в Чемпионате Украины, который намечено провести в Одессе в июне будущего года.
Сам Богдан на спортивной площадке волновался гораздо меньше, чем сейчас, когда ему приходиться давать интервью. Но при этом он не забывает благодарить тех, кто помог ему добраться до этой вершины.
– признается юный чемпион.
Сам турнир проходил не без сложностей, которые, может быть, другому покажутся мелкими, но для участников турниров имеют огромное значение. Сначала поменяли зал, в котором должны были выступать наши спортсмены. А потом и вовсе отменили номинацию «реслинг», на которую настраивался Богдан. Правда, в конце концов ее вернули, но понервничать пришлось.
Богдан не раз принимал участие в соревнованиях, которые проходили на базе современного спорткомплекса Международного гуманитарного университета, расположенного на 8 станции Большого Фонтана. Его путь когда-то начинался здесь, а теперь от имени Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова за свои безусловные достижения в спорте Богдану вручили золотую медаль, а его тренеру именные часы. Каждый участник – победитель престижных международных соревнований в Риме получил от Сергея Кивалова и Почетные грамоты с его подписью.
– подчеркнул Александр Фомин.
– вторит ему Богдан Маломан.
Напомним, что спортсмены, тренирующиеся в Центре спортивных единоборств Национального университета «Одесская юридическая академия» завоевали уже более сотни медалей на престижных всеукраинских и международных соревнованиях. Президент вуза всегда с вниманием относится к спортивному развитию студентов и поддерживает любые начинания в этом направлении. В вузе созданы великолепные спортивные площадки для тренировки и проведения турниров практически по всем видам спорта.