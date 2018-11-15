Одесские спортсмены победили на соревнованиях в Риме

3-5 ноября 2018 года в Риме прошел престижный Чемпионат Мира по Комбат самозащите ICO. В соревнованиях высокого уровня на 4 татами и 4 рингах сразились 1450 спортсменов разных возрастов из 35 стран мира. Сборную Украины на этих соревнованиях ожидал головокружительный успех! Ребята в разных номинациях завоевали 44 золотых, 31 серебряную и 15 бронзовых медалей, тем самым заняв 3 общекомандное место.

Отличились на спортивном форуме и представители обособленного подразделения Всеукраинской Ассоциации боевых искусств Комбат самозащита ІСО в Одесской области. Ребята показали прекрасный результат, тем самым приблизив украинскую команду к третьему командному месту.

Чемпионом мира стал спортсмен и тренер спортивного клуба «КИТ» Николай Китченко, он привез в Одессу «серебро» и чемпионский пояс. Не подкачала и воспитанница Николая Китченко, Виктория Любашевская, спортсменка стала двукратной чемпионкой мира. Еще один подопечный НиколаяКитченко, Станислав Зимов, завоевал четыре медали – золотую, две серебряные и одну бронзовую.

Золотую и две серебряные медали привез домой 15-летний Богдан Маломан из села Лиманское Одесской области.

Богдан Маломан занимается у тренера Александра Фомина с пятилетнего возраста. Его наставник вспоминает, каким увидел будущего чемпиона мира впервые.

Мама привела ко мне мальчишку, довольно щуплого на вид, субтильной конституции, неуверенного в себе. Он часто болел и его мать приняла правильное решение – отдать его в спорт. Он занимался у нас в разных видах, пока не стало ясно – по характеру он боец. Тогда мы определились с направлением, но путь к успеху был долгим и непростым. Да, многие турниры разного уровня были выиграны до этого, но были и проигранные. Но любой турнир – это опыт. Опыт, который дает спортсмену возможность выйти на татами без страха. Прошло много времени, прежде, чем это произошло с Богданом. И только тогда с его стороны началась борьба в полную силу.

– утверждает тренер.

Спортивные клубы в с. Лиманское и Кучурганах дают хорошие результаты в том числе и потому, что ребят выпускают на разного уровня соревнования. Пусть они проиграют, но в копилку пойдет все – и ошибки, и достижения. Как рассказывает Александр Фомин, в с. Кучурганы прошло девять международных турниров, при этом члены клуба приняли участие в 65 международных турнирах разного уровня и, конечно, в чемпионатах Украины. В самое ближайшее время юные спортсмены поборются за Кубок Украины в Харькове, а потом примут участие в Чемпионате Украины, который намечено провести в Одессе в июне будущего года.

Такие результаты, которых добились наши ребята на соревнованиях в Риме, стали итогом огромной кропотливой работы тренеров в регионах, – высказывает свое мнение заслуженный тренер Украины по дзюдо Иван Чертов. – Прекрасный тренер, великолепный, мудрый терпеливый педагог Александр Фомин вылепил из своего подопечного Богдана Маломана отличного бойца. Есть огромная доля заслуги его наставника в том, что в таком молодом возрасте Богдан смог взойти на спортивный Олимп.

Сам Богдан на спортивной площадке волновался гораздо меньше, чем сейчас, когда ему приходиться давать интервью. Но при этом он не забывает благодарить тех, кто помог ему добраться до этой вершины.

Я так рад, что мне посчастливилось выиграть! И я очень благодарен своей маме, семье, родственникам, своему тренеру за то, что они помогали все это время. Я очень старался и настраивал себя, что все будет хорошо. Я думал о том, что за мной стоит моя семья, мой тренер, моя страна. Тренер всегда говорил мне: «Верь в себя, и все у тебя получится!». Так оно и вышло. Что я испытал, когда понял, что победил – это не передать!

– признается юный чемпион.

Сам турнир проходил не без сложностей, которые, может быть, другому покажутся мелкими, но для участников турниров имеют огромное значение. Сначала поменяли зал, в котором должны были выступать наши спортсмены. А потом и вовсе отменили номинацию «реслинг», на которую настраивался Богдан. Правда, в конце концов ее вернули, но понервничать пришлось.

Богдан не раз принимал участие в соревнованиях, которые проходили на базе современного спорткомплекса Международного гуманитарного университета, расположенного на 8 станции Большого Фонтана. Его путь когда-то начинался здесь, а теперь от имени Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова за свои безусловные достижения в спорте Богдану вручили золотую медаль, а его тренеру именные часы. Каждый участник – победитель престижных международных соревнований в Риме получил от Сергея Кивалова и Почетные грамоты с его подписью.

Мне хотелось бы от души поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова за его поддержку спорта, внимание к детям, будущему нашей страны. Спортивный комплекс Международного гуманитарного университета– выше всяких похвал, это современное, оснащенное по последнему слову техники спортивное сооружение, и мы всегда проводим наши соревнования именно здесь.

– подчеркнул Александр Фомин.

Большое спасибо президентуЮракадемии за медаль, я очень рад этому и горд получить награду из рук такого известного человека.Буду и дальше стараться достичь вершин мастерства.

– вторит ему Богдан Маломан.

Напомним, что спортсмены, тренирующиеся в Центре спортивных единоборств Национального университета «Одесская юридическая академия» завоевали уже более сотни медалей на престижных всеукраинских и международных соревнованиях. Президент вуза всегда с вниманием относится к спортивному развитию студентов и поддерживает любые начинания в этом направлении. В вузе созданы великолепные спортивные площадки для тренировки и проведения турниров практически по всем видам спорта.