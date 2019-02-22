Институт частного исполнения в Украине: в Одесской Юракадемии прошла апробация тестов для частных исполнителей

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошло тестирование государственных исполнителей Главного территориального управления юстиции в Одесской области. По сути, это были пробные тесты, которые в дальнейшем будут использованы при прохождении конкурса на замещение должностей частных исполнителей.
- отметил Виктор Пономарев, начальник отдела организации и контроля по исполнению решений.
Одесская Юракадемия стала первым вузом в Украине, на базе которого стартовали курсы подготовки частных исполнителей и уже прошло три выпуска. Накануне университет посетила заместитель Министра юстиции по вопросам государственной исполнительной службы Светлана Глущенко, которая в очередной раз пригласила студентов и выпускников на работу в Минюст.
Хочу отметить, что по инициативе Президента университета Сергея Васильевича Кивалова уже было осуществлено три выпуска частных исполнителей. Наш вуз первым получил право на подготовку частных исполнителей и университету первому было пролонгировано право на подготовку частных исполнителей.
- рассказал Денис Колодин, декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции.
Одесская юридическая академия в течение многих лет сотрудничает с Минюстом, организуя для студентов множество образовательныхх проектов и, что важно для молодых специалистов, прохождение практики. Между профильным министерством и вузом заключен меморандум о сотрудничестве, в рамках которого на базе университета открыт и успешно функционирует Южный региональный учебно-методический кабинет Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины.
- подчеркнул Владимир Коржов, Государственный исполнитель первого Приморского отдела Государственной исполнительной службы Украины.
Институт частных исполнителей в Украине существует не так давно, но эта профессия сейчас является очень востребованной. Первые частные исполнители начали работу в конце 2017 года.Внедрение института частных исполнителей во многом было связано с огромными суммами задолженности по судебным решениям и перегруженностью государственных исполнителей, когда на одного судебного исполнителя приходилось 1,5 тысячи судебных производств. Частное исполнение - весьма успешная и давно апробированная на Западе модель. Работает она эффективно и дает хорошие результаты, а профессия частного исполнителя является одной из самых престижных и значимых в юридической сфере. Для того, чтобы овладеть этой профессией, нужно закончить курсы по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. Срок обучения на курсах подготовки частных исполнителей на базе Одесской юридической академии составляет 23 рабочих дня. Благодаря высококвалифицированным преподавателям, многие из которых практикующие юристы – адвокаты, нотариусы, судьи, государственные и частные исполнители и грамотно составленной обучающей программы всего лишь за месяц слушатели смогут освоить все правовые и практические тонкости столь ответственной и востребованной в нашей стране профессии.
- считает преподаватель Одесской юридической академии, частный исполнитель Валерий Притуляк.
Отметим, 11 марта в Одесской Юракадемии стартует новый набор на курсы частных исполнителей. Запись по телефону 777-34-60 или по адресу ул. Академическая, 9, 36-й кабинет.