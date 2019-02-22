Институт частного исполнения в Украине: в Одесской Юракадемии прошла апробация тестов для частных исполнителей

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошло тестирование государственных исполнителей Главного территориального управления юстиции в Одесской области. По сути, это были пробные тесты, которые в дальнейшем будут использованы при прохождении конкурса на замещение должностей частных исполнителей.

Государственные исполнители в Одесской области на базе Юридической академии пишут пробные тесты для кандидатов на занятие должности частного исполнителя, разработанные департаментом исполнительной службы Украины и Минюстом Украины. Эти тесты не являются анонимными. Каждый государственный исполнителей на титульной странице написал свое ФИО и место проведения этих тестов.

- отметил Виктор Пономарев, начальник отдела организации и контроля по исполнению решений.

Одесская Юракадемия стала первым вузом в Украине, на базе которого стартовали курсы подготовки частных исполнителей и уже прошло три выпуска. Накануне университет посетила заместитель Министра юстиции по вопросам государственной исполнительной службы Светлана Глущенко, которая в очередной раз пригласила студентов и выпускников на работу в Минюст.

Высокой оценкой сотрудничества Национального университета «Одесская юридическая академия» и Министерства юстиции стало то, что наш вуз посетила замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы. К слову, Светлана Владимировна Глущенко была очень удивлена, что многие вузы в зимний период находятся на каникулах, а в нашем вузе, как видите, сегодня кипит жизнь, проводятся различные мероприятия.

Хочу отметить, что по инициативе Президента университета Сергея Васильевича Кивалова уже было осуществлено три выпуска частных исполнителей. Наш вуз первым получил право на подготовку частных исполнителей и университету первому было пролонгировано право на подготовку частных исполнителей.

- рассказал Денис Колодин, декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции.

Одесская юридическая академия в течение многих лет сотрудничает с Минюстом, организуя для студентов множество образовательныхх проектов и, что важно для молодых специалистов, прохождение практики. Между профильным министерством и вузом заключен меморандум о сотрудничестве, в рамках которого на базе университета открыт и успешно функционирует Южный региональный учебно-методический кабинет Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины.

Одесская юридическая академия осуществляет качественную подготовку частных исполнителей к предстоящей работе и даёт высокий уровень знаний, как практических, так и теоретических, необходимых для будущей работы. Программа курсов раскрывает все наиболее распространённые ситуации, которые могут возникнуть в практике частного исполнителя и это очень важно, ведь институт частного исполнителя внедрён совсем недавно, ещё очень мало опыта в данной сфере и для того, чтобы его деятельность была эффективной, а рынок частных исполнителей формировался как можно быстрее, качественная подготовка таких специалистов просто необходима на данный момент.

- подчеркнул Владимир Коржов, Государственный исполнитель первого Приморского отдела Государственной исполнительной службы Украины.

Институт частных исполнителей в Украине существует не так давно, но эта профессия сейчас является очень востребованной. Первые частные исполнители начали работу в конце 2017 года.Внедрение института частных исполнителей во многом было связано с огромными суммами задолженности по судебным решениям и перегруженностью государственных исполнителей, когда на одного судебного исполнителя приходилось 1,5 тысячи судебных производств. Частное исполнение - весьма успешная и давно апробированная на Западе модель. Работает она эффективно и дает хорошие результаты, а профессия частного исполнителя является одной из самых престижных и значимых в юридической сфере. Для того, чтобы овладеть этой профессией, нужно закончить курсы по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. Срок обучения на курсах подготовки частных исполнителей на базе Одесской юридической академии составляет 23 рабочих дня. Благодаря высококвалифицированным преподавателям, многие из которых практикующие юристы – адвокаты, нотариусы, судьи, государственные и частные исполнители и грамотно составленной обучающей программы всего лишь за месяц слушатели смогут освоить все правовые и практические тонкости столь ответственной и востребованной в нашей стране профессии.





Преимуществ с моей точки зрения много. Я не могу сказать ничего плохого о государственной исполнительной службе, так как именно она является очень хорошей кузницей кадров. Но если мы говорим о преимуществах, это действительно возможность общаться сразу напрямую без посторонних, скажем так посредников с представителями, с взыскателями, проводить медиативную функцию, позволять как можно больше общаться должнику и взыскателю и примирять их.

- считает преподаватель Одесской юридической академии, частный исполнитель Валерий Притуляк.

Отметим, 11 марта в Одесской Юракадемии стартует новый набор на курсы частных исполнителей. Запись по телефону 777-34-60 или по адресу ул. Академическая, 9, 36-й кабинет.