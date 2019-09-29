 В Одессе отметили 70-летний юбилей образования Китайской Народной Республики ФОТО

В последних числах сентября 2019 года в Одессе состоялся традиционный прием по случаю 70-й годовщины со дня образования Китайской Народной Республики.

На праздничной церемонии в «отеле «Бристоль» в зале «Windsor Grand Ballroom» почетных гостей приветствовали Генеральный консул Китайской народной республики в Одессе господин Сун Лицюнь и сотрудники Генерального консульства.

На прием пришли поздравить китайский народ Исполняющая обязанности главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова, Глава Херсонской областной государственной администрации области Юрий Гусев, Заместитель главы Одесского областного совета Юрий Димчогло, Заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман, Представитель Министерства иностранных дел Украины Сергей Орлов, представители официальных и почетных консульств иностранных государств, представители учебных заведений и организаций, находящихся на территории консульского округа.

Генеральный консул Китайской народной республики господин Сун Лицюнь в свою речь начал с приветствия всех присутствующих, коснулся основных вех развития КНР и подчеркнул важность развития двусторонних отношений между Китаем и Украиной:

Наступила осень золотая, вся Украина наполнена радостью богатого урожая. В этот прекрасный момент я рад тому, что мы с вами собираемся в этом великолепном зале и вместе отмечаем семидесятую годовщину образования Китайской Народной Республики. Прежде всего, позвольте мне от имени Генерального консульства КНР в Одессе и от себя лично горячо поприветствовать вас.

1-ого октября 1949 года председатель Мао Цзэдун торжественно провозгласил всему миру образование Китайской Народной Республики, что является величайшим событием за всю историю Китая, а также одним из величайших событий двадцатого века. Образование КНР открыло новую страницу в истории Китая, радикально изменило направление развития китайской истории, а также оказало глубокое влияние на развитие мировой истории, что имеет огромное и глубокое историческое значение.

Образование КНР содействовало коренному изменению судьбы китайской нации, что ознаменовало конец статуса Китая как полуколониального и полуфеодального общества и завершение угнетения и порабощения империалистических держав в отношении Китая. Благодаря этому событию китайская нация смыла с себя позор, терпевший около столетия, и национальный дух был значительно воодушевлён. Образование КНР выполнило такую историческую задачу, как обретение национальной независимости и освобождение народа, за которое боролись многочисленные патриоты, что заложило историческую основу великому возрождению китайской нации. Это событие является историческим переломным моментом, с которого в стране закончились войны, и началась долгосрочная стабильность, тем более китайская нация преодолела свой упадок и идёт к возрождению. Это событие является важной вехой за пятитысячелетнюю историю китайской нации, и с тех пор развитие китайской нации вступило в новую эпоху.

Образование КНР содействовало коренному изменению статуса китайского народа. Это событие ознаменовало, что с тех пор китайский народ встал на ноги и стал настоящим хозяином нового государства и общества. С тех пор китайский народ крепко взял судьбу в свои руки, и может построить свою страну и создать прекрасную жизнь с огромной инициативностью и духом новаторства, пойти в прекрасное будущее со свежим моральным обликом.

Образование КНР содействовало коренному изменению международного положения Китая и мироустройства, оказало глубокое влияние на развитие мировой истории, и является важным историческим событием, имеющим эпохальное значение. Образование КНР изменило соотношение мировых политических сил, сформировавшихся после Второй мировой войны, осуществило реконструкцию карты мировой политики, и действительно обеспечивало мир во всём мире, что оказало обширное и глубокое влияние на весь мир и внесло исторический вклад в обеспечение мира, справедливости и развития человечества.

Образование КНР содействовало коренному изменению направления развития китайского общества. Благодаря этому событию китайский народ совершил глубочайший и величайший за всю китайскую историю социальный переворот, и вышел на новый исторический путь к осуществлению модернизации государства, которая является великой мечтой китайского народа и народов всех стран со времён новой истории. Образование КНР предоставило политическую предпосылку и заложило системную основу развитию социализма в Китае, что открыло новый путь для осуществления модернизации.

Семидесятилетняя история об образовании КНР – это история о том, что под руководством китайских коммунистов все народы Китая постоянно боролись за освобождение и развитие общественных производственных сил, а также осуществление могущества и национального возрождения. Китайские коммунисты, представителем которых является Мао Цзэдун, придерживаясь принципа опоры на собственные силы и самоотверженной борьбы, добились решающей победы в строительстве социализма, что предоставило крепкую основу дальнейшему проведению политики реформ и открытости. Китайские коммунисты, представителем которых является Дэн Сяопин, объединяя и ведя за собой всю партию и все народы страны, приняли историческое решение о проведении политики реформ и открытости, создали теорию Дэн Сяопина и выбрали путь развития социализма с китайской спецификой. Китайские коммунисты, представителем которых является Цзян Цзэминь, сформировали важные идеи тройного представительства и определили направление дальнейшего развития социализма с китайской спецификой в двадцать первом веке. Китайские коммунисты, представителем которых является Ху Цзинтао, сформировали концепцию научного развития, твёрдо придерживались социализма с китайской спецификой и содействовали его развитию на новом историческом старте.

С момента завершения 18-го съезда КПК, Центральный Комитет, ядром которого является Си Цзинпин, всесторонне рассматривая новую международную обстановку и внутреннюю ситуацию, подведя итоги практики и глядя в будущее, ответил на вопросы о том, какого типа социализма с китайской спецификой должны придерживаться и какой именно тип должны развивать в новую эпоху, как развивать данный важный проект и наконец-то сформулировал идеи Си Цзинпина о социализме с китайской спецификой, что привело к историческим преобразованиям и успехам в партийно-государственных делах и ознаменовало, что социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху. В настоящее время под руководством КПК китайский народ неустанно борется за китайскую мечту, а именно за осуществление цели «Два столетия» и осуществление великого возрождения китайской нации.

Вспоминая семидесятилетнюю историю нашей борьбы, Я очень горжусь могуществом и процветанием своей Родины! За семьдесят лет, особенно за сорок лет после проведения политики реформ и открытости, развитие Китая достигло огромных результатов. Во-первых, экономическая сила страны сильно увеличивается. Теперь Китай является второй экономикой мира и занимает первое место по торговому объёму, ежегодная доля вклада Китая в рост мировой экономики превышает 30%, и в связи с этим Китай стал важным локомотивом мировой экономики. Во-вторых, жизнь китайского народа значительно улучшается. Более 700 миллионов китайцев избавилось от бедности, что внесло огромный вклад в дело ликвидации бедности во всём мире, поскольку это количество составляет 90% всех бедных людей мира.

В-третьих, научно-технический потенциал бурно развивается. Ряд последних научно-технических достижений вышли в свет одно за другим, такие как навигационная спутниковая система «Бэйдоу», первый приземлившийся на другой стороне Луны аппарат «Чанъе», высокоскоростные магистрали и коммуникационная технология пятого поколения «5G».

В-четвёртых, глубоко продвигается процесс индустриализации. В самом начале после образования КНР наша страна оказалась бедной и отсталой, а теперь Китай стал единственной страной, которая обладает всеми видами промышленности в соответствии с данными ООН, и объём промышленности Поднебесной вышел на первое место во всём мире. Достижение этих великих результатов не опирается на пустые лозунги или чужую щедрость, а именно на упорную и самоотверженную борьбу китайского народа. Мы вполне уверены, что любые угрозы и вызовы не смогут приостановить наши шаги вперёд. Китай, как стабильная, открытая и процветающая страна, готов поделиться своими возможностями со всеми странами мира, в том числе и с Украиной.

Китай и Украина являются большими друзьями и хорошими партнёрами. За прошедший год отношения между двумя странами получили здоровое и стабильное развитие, сотрудничество в нашем консульском округе достигло значительных результатов. Во-первых, динамично развивается деловое сотрудничество. Например, в июне этого года китайская компания «СНЕС» завершила дноуглубительные работы в порту «Черноморск», китайская судоходная компания «COSCO» постоянно расширяет свой бизнес на украинском логистическом рынке, перестроенный китайской корпорацией «COFCO» комплекс по перегрузке зерновых и масличных культур в Николаеве эффективно работает. Уверен, что украинские друзья очень довольны этими реализованными проектами. Во-вторых, непрерывно расширяются контакты между регионами.

В мае этого года делегация Одесского областного совета нанесла успешный визит в китайскую провинцию «Цзянси» и приняла участие в Центральной Инвестиционно-Торговой Выставке Китая, в ходе которого был достигнут важный консенсус по укреплению сотрудничества в рамках «Один пояс и один путь». Недавно делегации из китайских городов Циндао и Нинбо прибыли в Одессу. Стороны вспомнили дружественные контакты и обсудили планы дальнейшего сотрудничества. Уверен, что эти насыщенные визиты придадут новый импульс углублению сотрудничества на региональном уровне. В-третьих, наблюдаются яркие моменты в гуманитарном сотрудничестве. Благодаря совместным усилиям Одесского национального университета, Китайской Академии международных проблем и нашего генконсульства, в мае этого года впервые состоялась международная конференция на тему «Китай – Украина: Перспективы академического и делового сотрудничества», которая создала новую платформу для раскрытия потенциала сотрудничества в рамках «Один пояс и один путь». Мы также устроили приём на тему «Впечатления о Китае», на котором вернувшиеся из Китая украинские эксперты дали интервью СМИ в консульском округе и рассказали о своей поездке в Поднебесную. Кроме того, такие культурные мероприятия, как первый китайско-украинский фестиваль драконьих лодок в Николаеве, фестиваль гигантских китайских фонарей в Одессе, пользовались огромной популярностью среди местных жителей и вызвали большой интерес к китайской культуре. Я хотел бы отметить, что мы всегда уделяем особое внимание развитию дружественных отношений между Китаем и Украиной и взаимовыгодного сотрудничества, и готовы вместе с друзьями всех кругов в нашем консульском округе укреплять нашу традиционную дружбу и углублять деловое сотрудничество во всех сферах с целью продвижения дружественного сотрудничества между двумя странами на новый уровень, - отметил господин Генеральный консул.

С ответными словами благодарности и поздравлений народу Китая выступили Исполняющая обязанности главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова, Глава Херсонской областной государственной администрации области Юрий Гусев, Заместитель главы Одесского областного совета Юрий Димчогло и Заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.

Отметим, что Национальный день, или День образования Китайской Народной Республики – самый главный государственный праздник в Китае, который отмечается ежегодно с 1949 года, когда 1 октября в Пекине, на главной площади города во время праздничного митинга было зачитано соответствующее постановление.

Празднование дня образования Китайской Народной Республики объединяется с ближайшими выходными и продолжается пять дней, эта почти неделя выходных — одна из трех ежегодно проводимых в Китае «золотых недель» (наряду с праздничными днями, приуроченными к Чунь цзе — традиционному Новому году по лунному календарю и первомайскими праздниками).