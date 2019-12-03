Глобальное потепление на планете: температура растет, ледники таят, все чаще горят леса

«Мы не на пути к достижению целей Парижского соглашения. Если мы сейчас не примем срочных мер по климату, то будем двигаться к повышению температуры больше, чем на 3° к концу века», — отметил Таалас во время Климатической конференции ООН в Мадриде.

В докладе WMО говорится, что на конец октября средняя мировая температура была на 1,1° выше, чем в конце доиндустриальной эпохи — в конце XVIII века. Поэтому 2019 год станет вторым или третьим горячим годом за все время наблюдений.

Также в 2018 году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня и продолжает расти в этом году. Среди прочего, это вредит Мировому океану, поскольку он поглощает тепло и углекислый газ. Температура воды в океане также достигла рекордных показателей.

Из-за таяния ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде ускорилось повышение уровня моря. В центральной части США, северной Канаде, северной России и в Юго-Западной Азии наблюдались аномально высокие осадки.

«Морская вода на 26% кислее, чем в начале индустриальной эпохи», — подчеркнули в организации, добавив, что это негативно влияет на морские экосистемы.

Во Франции 28 июня был установлен национальный рекорд в 46°, что на 1,9° выше предыдущего рекорда. Беспрецедентная жара была зафиксирована в Германии, Нидерландах, Бельгии Люксембурге и в Великобритании. Исключительно жаркое лето было в Австралии, где январь стал самым теплым месяцем в истории наблюдений в этой стране.

В этом году участились лесные пожары, в том числе в северных регионах, включая Сибирь и Аляску. Пожары полыхали и в некоторых частях Арктики, где ранее они были крайне редкими.