Укрпочта будет бесплатно доставлять "благотворительные посылки" в больницы

Укрпочта запустила бесплатную доставку гуманитарной помощи больницам. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.
Кроме того. Укрпочта с 24 марта сможет доставлять лекарства в самые отдаленные уголки страны всем, кроме прочего – и уязвимым к болезням и коронавирусу людям.
В Мининфраструктуры сообщили, что решение принято для уменьшения мобильности населения и во избежание скопления людей в аптеках. Таким образом правительство регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина.