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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Укрпочта будет бесплатно доставлять "благотворительные посылки" в больницы

Категория: Новости / Экономика и финансы

Укрпочта будет бесплатно доставлять "благотворительные посылки" в больницы

Укрпочта запустила бесплатную доставку гуманитарной помощи больницам. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

"Начиная с сегодняшнего дня и до окончания карантина, с любого отделения Укрпочты, или вызвав курьера можно бесплатно отправить помощь больницам. Пожалуйста – только продукцию промышленного производства",
 – говорит он.

Кроме того. Укрпочта с 24 марта сможет доставлять лекарства в самые отдаленные уголки страны всем, кроме прочего – и уязвимым к болезням и коронавирусу людям.

"Мы уже активно работаем с аптечными сетями, поставщиками, чтобы наладить как можно быстрее поставки и сделать это максимально доступным (в идеале с бесплатной доставкой) для людей в тяжелой ситуации. Список партнеров и где заказать мы будем публиковать начиная с завтрашнего дня",
 – сказал он.

В Мининфраструктуры сообщили, что решение принято для уменьшения мобильности населения и во избежание скопления людей в аптеках. Таким образом правительство регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина.


Источник: ФОКУС



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