Михайло Поживанов: «Любити Україну — це не гасла, а щоденна робота»

В офісі Національної спілки журналістів України відбулася відверта розмова з Михайлом Поживановим — відомим державним діячем, народним депутатом чотирьох скликань, колишнім заступником мера Києва, ексміністром економіки та першим молодим мером Маріуполя. У фокусі — війна, політика, місцеве самоврядування та майбутнє України.

Про війну та втрати

«Херсонщина, моя рідна, дуже постраждала. Заводу вже нема, моста, через який я ще курсантом ходив — теж нема. Брат там залишився, вже пів року не можу з ним зв’язатися. Не знаю, що з ним…» — поділився особистим Юрій Работін.

Михайло Поживанов додав, Росія не йде на жодні поступки, натомість вимагає капітуляційних умов: роззброєння, нейтралітет, контроль над мовною, релігійною та політичною політикою України.

«Ми цього прийняти не можемо. Навіть у російськомовних регіонах війна все змінила. Люди змінилися».

Маріуполь і окупація

Поживанов підкреслив трагедію свого рідного міста Маріуполя:

«Росіяни зруйнували півміста. Квартир нема, бізнес знищено. Людей змушують реєструватися в Росії, а майно вже відібрано як “безхазяйне”».

Він додав, що навіть власники підприємств, які повернулись, не змогли повернути собі майно: «Вони вже не власники. Колишні депутати міськради зникли, про них нічого не чути».

Про політичний цинізм

Михайло Поживанов критично оцінив політичні маневри в Україні:

«Сьогодні більшість політичних сил переймаються не розвитком країни, а тим, як втриматися в Раді. Любити Україну — це не гасла, а щоденна робота для неї».

Особливо він відзначив зміну риторики деяких лідерів:

«Юлія Тимошенко шукає нове електоральне поле, бо традиційне вже не дає 5%. Тому її риторика зараз ближча до ОПЗЖ, ніж до націонал-патріотизму».

Також розкритикував відсутність ініціатив у прем’єра Шмигаля: «Не можу назвати жодної ініціативи, яку він почав і довів до кінця».

Про тиск на місцеве самоврядування

«Сьогодні центральна влада намагається підмінити собою місцеве самоврядування. Все вирішує губернатор, навіть якщо це суперечить законодавству», — зазначив Михайло Поживанов.

Він нагадав, що довіра до мерів вища, ніж до центральної влади: «Терехов у Харкові, Труханов в Одесі, Сімчишин у Хмельницькому, Філатов у Дніпрі — мають підтримку. А у Києві — знову гра у двовладдя».

Про кейс мера Чернігова Атрошенка, якого переслідували за використання службового авто, Михайло Поживанов сказав:

«Це абсурд. Такі приклади — це тиск і спроба замінити незручних керівників на “своїх”».

Про корупцію і проблеми в САП/НАБУ

Михайло Олександрович звернув увагу на вибірковість антикорупційних органів:

«Риба гниє з голови, а чистити намагаються з хвоста. Генпрокурор мовчить про мільярдні схеми, а говорить про дрібну корупцію в громадах».

Про потребу в професіоналах

Політик закликав формувати уряд не за партійними квотами, а за професійними критеріями:

«Сьогодні — не час змагатися рейтингами політичних сил. Той, хто працює в уряді, має думати не про “Слугу народу” чи “Євросолідарність”, а про державу».

Про війну, армію та майбутнє

Михайло Поживанов провів низку важливих зустрічей — з генералом Сергієм Кривоносом, аналітиком Олегом Зарубінським, академіком Борисом Пономаренком:

«Те, що я чую від середньої та нижньої ланки ЗСУ, — дуже показово. Радив би Головнокомандувачу частіше з ними спілкуватися».

Наостанок — про обіцянки влади

Михайло Поживанов нагадав про пошкоджену будівлю Спілки письменників у центрі Києва після ракетного удару:

«Голова ВР, мер Києва обіцяли допомогу. Пройшли місяці — фасад у руїнах. Це пам’ятка архітектури. Але навіть мінімальний кошторис занижено у п’ять разів».

«Маєш досвід — працюй заради перемоги», — підсумував політик.

«Не потрібно партійних урядів. Потрібно — професійних. Країна заслуговує на більше. Україна була, є і буде з нами».