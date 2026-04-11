10 квітня місто-герой Одеса відзначає 82-гу річницю з дня визволення від нацистських загарбників. Це особливий день для кожного одесита.

Ми вшановуємо подвиг тих, хто визволяв наше місто, з вдячністю згадуємо героїв, які подарували нам можливість жити під мирним небом. Одеса витримала 907 днів окупації – це стало символом незламності, єдності та опору для багатьох поколінь українців.

Сьогодні українці знову змушені боронити свою державу, свою незалежність і право на майбутнє. Наші захисники щодня демонструють незламність, відвагу і відданість Батьківщині. Ми бачимо, якою дорогою ціною виборюється свобода, і ще глибше усвідомлюємо значення єдності та взаємної підтримки.