 Українській «кузні кадрів» для атомної енергетики 60 років

В липні ц.р. виповнилося 60 років від заснування кафедри «Атомних електростанцій (АЕС)» (https://op.edu.ua/ru/kaf-aes), яка першою в Україні почала готувати (навчати) спеціалістів атомної енергетики і діє наразі в НУ «Одеська політехніка» в складі Навчально-наукового інституту енергетики.

Відзначили це 60-річчя проведенням чергових зборів головних інженерів АЕС України — в Одеському Відділі науково-технічної підтримки Науково-технічного центру НАЕК «Енергоатом». Там під час науково-технічної конференції ведучі викладачі кафедри АЕС представили свої наукові роботи присутнім фахівцям відчизняної атомної енергетики на чолі з Першим віце-президентом НАЕК «Енергоатом» Юрієм Шейко (випускником Одеської політехніки), які висловили свою підтримку науково-педагогічної роботи на кафедрі та зацікавленість у подальшій співпраці. За час діяльності одеська кафедра «АЕС» підготовила більше 5 тисяч інженерів для основних підрозділів українських АЕС включно: цехи — реакторні, турбінні, радіаційної безпеки, централізованого ремонту, гідроцехи; ядерно-фізичні лабораторії й служби аналізу безпеки. Серед випускників кафедри - 10 генеральних директорів АЕС, президент та віце-президенти НАЕК «Енергоатом», міністр енергетики України.

За заслуги в учбово-науковій дільності і з нагоди 60-річчя кафедри «АЕС» низку її співробітників нагороджено галузевими грамотами і відзнаками від АТ НАЕК «Енергоатом», з яким вони здавна співпрацюють за напрямами:

- навчання студентів спеціальності «Атомна енергетика» (раніше також навчали спеціальностям «Радіаційний контроль та моніторинг на АЕС», «Фізична ядерна безпека», «Технологія води та палива»); - виробнича практика в співробітництві з діючим при НУ «Одеська політехника» відділом науково-технічної підтримки Науково-технічного центру НАЕК «Енергоатом»;

- післядипломна освіта та индивідуальна перепідготовка спеціалістів-атомщиків без відриву від виробництва в ЦПОІПП на учбовій базі АЕС в містах-супутниках (Вараш, Південноукраїнськ, Нетішин);

- виконання інженерно-дослідницьких робіт для АЕС. Зокрема здійснені розробки за напрямами: виготовлення систем контроля герметичності оболонки ТВЕЛів; пристрої для зниження вібрації та гідроударів при транспортуванні двофазних потоків; управління ресурсом трубопроводов АЕС (прогнозування зносу, визначення ресурсу); система вібродіагностики енергетичного обладнання; сценарії протікання важких аварій; оптимальні методи очищення забруднених потоків води; використання покриттів, що підвищують міцність та демпфування вібрації виробів; оптимізація міжремонтного періоду; використання комп'ютерних кодів (RELAP, MELKOR, ANSYS) для підвищення безпеки АЕС; обстеження та обґрунтування реконструкції систем оборотного водоохолодження з градирнями; удосконалення методики випробувань системи герметичного огородження на герметичність. Наразі на кафедрі АЕС на чолі з завідуючим кафедрою доктором технічних наук, професором Кравченко В. П. працює досвідчений професорсько-викладацький колектив, в складі якого: 9 докторів наук - професорів, 7 кандидатів технічних наук - доцентів, 2 старших викладача, 3 Лауреати державної премії України по науці та техніці ( проф. Скалозубов В.І., д.т.н. Комаров Ю. О., ст. викл. Колиханов В.М.). Підтримуючи міжнародні наукові контакти кафедри АЕС «Одеська політехніка» стала членом ENEN (Європейська мережа ядерної освіти) та STAR-NET (Регіональна мережа ядерної освіти під егідою МАГАТЕ). Так втілено задум засновника кафедри АЕС колишнього ректора Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова Петра Платонова створити провідний науковий центр, подібний Массачусетському технологічному університету (США).