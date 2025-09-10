Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил в интервью программе The Matt Gaetz Show на канале One America News, что Кремль выдвинул территориальные требования к Украине и претендует на 6 тысяч квадратных километров территории, которую сейчас контролирует Киев.

"Русские хотят примерно 6 тысяч квадратных километров, которые они ещё не завоевали военной силой. Это то, чего хотят русские"– сказал Вэнс, комментируя требования Москвы. Украинцы же, по его словам, хотят получить гарантии безопасности, "будь то от европейцев или от кого-то ещё".

"Им нужна уверенность, что если они заключат соглашение, русские не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя большего. Вопрос в том, пойдут ли русские и украинцы через эти двери мира, которые открыл президент (Дональд Трамп). Мы продолжаем усердно работать над этим", – подчеркнул Вэнс.

На вопрос об американских санкциях против России и о том, почему самые жёсткие из них до сих пор не введены Белым домом, Вэнс ответил, что кроме "продолжающегося конфликт"а в Украине президент США Дональд Трамп "не видит никаких причин" экономически изолировать Россию. По его мнению, Трамп будет стремиться к более тесным экономическим связям с Россией, если война в Украине завершится.

"Нравится вам Россия или нет, согласны вы с их аргументами по поводу конфликта или нет, есть простой факт: у них много нефти, много газа, много минеральных ресурсов", – отметил Вэнс.

Ранее разные источники сообщали, что на последних переговорах на Аляске Кремль связывал возможное соглашение о прекращении огня в Украине с требованием передать ему всю Донецкую и Луганскую области, а взамен соглашался на "заморозку" линии фронта в Херсонской и Запорожской областях Украины, которые Москва контролирует лишь частично. Уже передав эти требования, Россия вошла в Днепропетровскую область и продолжает вести бои в Харьковской и Сумской областях Украины.

