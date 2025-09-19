Свято миру в Одесі: єдність культури, духовності та громадянської активності

Вчора в Одесі в стінах Одеської національної наукової бібліотеки відбулося урочисте Свято миру — подія, яка стала знаковою для суспільного та культурного життя міста й усієї країни.

Урочисте відкриття

Свято розпочалося з вітального слова від Таміли Афанасьєвої — відомої громадської діячки, депутата Одеської обласної ради, Голови Одеської обласної Ради Миру та директорки КУ «Грантовий офіс «Одеса 5Т».

Гімн Украъни, який виконали дівчата в національному вбранні, а це були студентки Одеського фахового коледжу мистецтв імені К.Ф. Данькевича, створили атмосферу єдності й натхнення.

Голоси миру

Серед виступів особливе враження справили:

Валерія Зарицька , «Міс Одеса 2025», студентка ОНУ ім. І.І. Мечникова та Гʼюстонського університету (США), член МАЛіЖ, переможниця міжнародних дебатів у Йелі, багаторічна волонтерка Ради миру.

Марія Попова, представниця Уповноваженого Верховної Ради України в Одеській області, яка розповіла про парламентські ініціативи задля наближення миру.

Культура як зброя стійкості

Блок культурної програми відкрила Наталія Валевська — відома співачка, лауреатка численних премій і волонтерка, яка зібрала мільйони для ЗСУ та ГУР. Її виступ викликав щирі овації залу.

Олег Етнарович, депутат міськради, представив свою нову книгу про Одесу у воєнні часи,

а Олена Хіль, професор, ректор Одеської національної музичної Академії їм. Неждановоі, Голова Вченої ради Академії виступила із промовою в якій розповіла, що попри війну музична Академія не зменшила участь в культурних заходах міста, а навпоки колектив відчуває свою відповідальність стати міцною опорою для фрону.

Освіта, спорт і молодь

Про патріотичне виховання та духовну місію спорту говорив Валентин Федоров, проректор НУ «Одеська юридична академія», президент Федерації кікбоксингу К1. Він урочисто вручив Таміли Афанасьєвій почесну відзнаку за підтримку молодіжного спорту.



Свої ідеї також представили:

Олена Скалацька , декан факультету журналістики НУ «ОЮА», з роздумами про «моду миру» Розповіла про мирний тренд та задалася питанням: в якому мода - це об'єкт наукового дослідження чи практика споживання?

, декан факультету журналістики НУ «ОЮА», з роздумами про «моду миру» Розповіла про мирний тренд та задалася питанням: в якому мода - це об'єкт наукового дослідження чи практика споживання? Відомий журналіст Олег Чубук розповів про то, якою стала "Журналістика в умовах воєнного часу з якими викликами стикається журналіст в тилу і на передовій.

Веніамін Унгурян - депутат Одеської обласної ради, співорганізатор Молитовних сніданків Одещини, друг багатьох Амеріканських сенаторів та друг Ради Миру Продемонстрував фільм в якому було показано, що таке Молитовні сніданки та яким чином вони можуть стати платформою миротворчості та відродження української духовності.

Олександр Бойцов, молодий науковець, який говорив про економіку та податкову політику в умовах війни.

Театр, суспільство і духовність

Директорка театру ім. Василька Юлія Пивоварова поділилася думками про роль культури у збереженні української ідентичності.

Політолог Андрій Крупник розповів про зміни у суспільних настроях в умовах війни.

Представниця Чорноморської флотилії юних моряків Ірина Гринник разом із вихованцями коледжу ім. О.І. Маринеска розгорнула величезний «рушник мрій» — символ єдності поколінь і прагнення до миру.





Партнери та друзі свята

Організатори подякували всім, хто зробив захід можливим:

команді бібліотеки на чолі з Іриною Бірюковою;





Марії Поповій — за захист прав людини;

— за захист прав людини; матінці Серафимі зі Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря — за молитву про мир;

зі Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря — за молитву про мир; команді коледжу мистецтв ім. Данькевича — за творчу підтримку.

Символ єдності

Свято миру в Одесі стало не лише культурною подією, а й маніфестом єдності, віри та незламності українського народу. Тут об’єдналися політики, митці, освітяни, спортсмени, духовні лідери та молодь — усі ті, хто працює заради перемоги й майбутнього України.

Захід в котрий раз підтвердив, що бібліотека залишається справжнім форпостом стійкості, культури, інтелектуального розвитку та психологічної підтримки у складні часи війни.