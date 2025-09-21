Від Венеції до Києва: роздуми про війну, відбудову та майбутнє України. Слово правди, служіння й творчість

В офісі Національної спілки журналістів України в Одеській області Юрій Работін привітав двох професоров, докторів наук: медикиню Світлану Галіч та політика Михайла Паживанова

Світлана Галіч нещодавно закінчила службу військовим медиком в лавах ВСУ, три роки по тому вона пішла добровольцем, зараз повернулась до мирної професії.

Михайло Паживанов - відомий державний діяч, народний депутат чотирьох скликань, колишній заступник мера Києва, екс-міністр економіки та перший молодий міський голова Маріуполя.

Тепла й водночас хвилююча зустріч, присвячена вшануванню лікаря-акушера, письменниці та військовослужбовиці ЗСУ Світлани Галіч.

Пані Світлана, яка три роки відслужила добровольцем у мобільному госпіталі, отримала високу відзнаку – медаль «За врятоване життя». Її нагородили за мужність та відданість справі порятунку поранених захисників. Також їй вручили дипломи лауреата за книжкові праці, зокрема за видання «Анестезіологія очима акушера».

Важкий шлях на війні

Світлана Галіч поділилася з присутніми власним досвідом служби:

допомога пораненим на передовій;

реанімаційні заходи у складних умовах;

моральна відповідальність за життя кожного військового.

«Я завжди вірила, що діти народжуються для миру. Але коли бачиш 18–20-річних солдатів, які вже бачили смерть, серце стискається. Проте ми мусили й мусимо рятувати тих, хто боронить країну», – сказала вона.

Попри багатий літературний доробок, пані Світлана зізналася: поки що не пише про війну.

«Ще зарано – треба спершу відпустити біль», – пояснила вона.

Про мобілізацію та байдужість

Письменниця й лікарка пригадала атмосферу 2022 року, коли до військкоматів стояли черги добровольців. Сьогодні ж, за її словами, суспільству необхідний «другий подих» у підтримці армії:

«Якщо тоді кожен біг на фронт, то зараз я бачу байдужість. Але приклади жертовності надихають: щонайменше п’ятеро людей пішли служити після того, як я зробила свій вибір».

Мистецтво як реабілітація

У виступі Михайла Поживанова прозвучала окрема подяка медикам та захисникам. Він наголосив, що творчість є важливою складовою відновлення військових:

«Мистецтво лікує не лише душу, а й тіло. Спілка художників та міжнародні партнери проводять виставки і майстер-класи, які допомагають пораненим знайти себе після війни».

Він також розповів про символічну подію: цього року делегація з Одеси вперше за 700 років взяла участь у знаменитій венеційській регаті, де українці заявили про себе світові.

Віра у відбудову

Світлана Галіч підкреслила, що Україна потребуватиме своїх людей і після війни:

«Я спілкувалася з нашими біженцями в Німеччині. Багато хто боїться повертатися. Але правда в тому, що без кожного з нас країна не зможе відродитися».

В офісі Національної спілки журналістів України в Одесі відбулася відкрита дискусія, де звучали болючі, але необхідні теми – від долі поранених воїнів до бюрократичних перепон у відбудові країни.





Герої у Венеції

Нещодавно українські військові побували у Венеції. Серед них – бійці без рук і ніг, які, попри тяжкі втрати, залишаються символами незламності. Італійці зустріли їх стоячи, оплесками. Під час поїздки була підписана угода про побратимство між Одесою та Венецією. Це стало знаком міжнародної підтримки України та її воїнів.

Важка реабілітація

Поранені захисники не тільки отримують медичну допомогу, а й проходять протезування за кордоном. Деякі з них навіть повертаються на фронт. Це свідчить про їхній неймовірний дух і прагнення боротися за країну до кінця.

Форум у Києві: бюрократія проти інвестицій

Окрема увага була приділена відбудові. На форумі в Києві бізнесмени та політики піднімали питання дозвільної системи. Приклади затягування будівництва заводів Rheinmetall і Bayraktar через технічні умови від монополістів показують: без прозорих правил інвестори не зможуть швидко розпочати роботу.





Доля переселенців

Тисячі людей із Маріуполя, Авдіївки, Бахмута та Херсонщини залишилися без житла. Водночас Росія визнає зруйновані будинки «безхазяйними» й роздає їх новим мешканцям. Українська держава має визначити, як гарантувати переселенцям право на власність і майбутнє.

Медики на передовій

У звільнених регіонах відчутна нестача лікарів. Багато хто виїхав до Одеси чи інших міст і не повертається. Особлива роль у порятунку життів належить військовим медикам, які допомагають як солдатам, так і цивільним.

Податки й економіка

Критики звучать і на адресу нинішньої податкової політики: завищені податки на землю та нерухомість у воєнний час стають тягарем для людей і бізнесу. Пропонується лібералізація оподаткування та створення коаліційного уряду для ефективнішого управління державою.

Демографічна криза

Україна ще до війни мала один із найнижчих показників народжуваності. Сьогодні, без державної підтримки та виважених рішень, країна ризикує втратити майбутнє. Критично оцінюється й новий законопроєкт про репродуктивні технології, який може заблокувати роботу клінік та відлякати інвесторів у цій сфері.





Віра в перемогу

Завершуючи зустріч, промовці подякували медикам, воїнам і переселенцям, які щодня борються за життя та за країну. Попри біль і труднощі, звучала впевненість: Україна вистоїть і відродиться.

Цей захід став ще одним підтвердженням: сила України – у мужності, творчості й єдності її людей.