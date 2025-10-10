Нобелевскую премию мира за 2025 год получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что заслуживает Премии мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме он смог прекратить несколько войн.

В заявлении Нобелевского комитета сказано, что Мачадо награждена за «ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за ее борьбу, призванную достичь справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии», пишет Би-Би-Си.

Мария Корина Мачадо стала единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Венесуэлы в 2024 году, но власти заблокировали ее кандидатуру. Она собрала на праймериз оппозиции больше 90% голосов, и вокруг ее фигуры объединились самые разные оппозиционные партии, в том числе враждующие между собой.

Однако еще до праймериз венесуэльские власти обвинили Мачадо в поддержке санкций против Венесуэлы и на 15 лет запретили ей участвовать в выборах. Она подала апелляцию, но Верховный суд, укомплектованный сторонниками Мадуро, жалобу отклонил.

Кто такая Мария Корина Мачадо

Лидер оппозиции Венесуэлы на протяжении всей своей политической деятельности Мачадо сталкивается с давлением со стороны властей страны.

Она начала политическую деятельность, основав организацию по мониторингу выборов Súmate. В 2004 году это движение возглавило кампанию по сбору подписей за проведение референдума о досрочной отставке тогдашнего президента Уго Чавеса (он остался по посту после референдума).

В 2010-м она была избрана депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы, получив наибольшее число голосов из всех других кандидатов. По словам Мачадо, это означало, что венесуэльцы устали от правления Чавеса и готовы к переменам.

В 2011 году Мачадо баллотировалась на выборах президента страны, и тогда её стали называть «новым лицом оппозиции»; впрочем, праймериз она тогда проиграла.

В 2014 году её исключили из ассамблеи силами сторонников нового президента Николоса Мадуро. Предлогом стало её публичное выступление в Организации американских государств. В этом же году Мачадо стала лидером протестов против власти Мадуро, а затем стала вести собственную политическую радиопрограмму.

В 2023 году Мачадо предприняла ещё одну попытку баллотироваться на президентских выборах, но была дисквалифицирована на пятнадцать лет Генеральным контролёром Венесуэлы.

Поводом стало то, что Мачадо поддерживала введение санкций против Венесуэлы после прихода Мадуро к власти. Вместо Мачадо на выборах выступил другой кандидат, но она продолжает оставаться главной фигурой в оппозиции Венесуэлы.

В 2018 году Мачадо входила в список «100 женщин» Би-би-си, а в этом году журнал Time внёс её в список 100 самых влиятельных людей планеты.

Почему Трамп не получил Премию мира

«Они никогда не дадут мне Нобелевскую премию мира. Я её заслуживаю, но они никогда её не дадут», — заявлял президент США в феврале 2025 года. 30 сентября, выступая перед американскими генералами, Трамп ещё раз поднял эту тему: если премию получит кто-то другой, «это будет большим оскорблением для нашей страны», сказал он.

В ответ на вопрос о том, почему премию не получил Трамп, представитель Нобелевского комитета заявил, что организация «основывает свои решения только на работах Альфреда Нобеля», а не на публичных кампаниях.

Последним — и, возможно, самым важным достижением Трампа стало соглашение о прекращении огня и возвращении израильских заложников, подписанное в среду Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Однако эксперты напоминают, что последнее заседание Нобелевского комитета произошло в понедельник, то есть ещё до того, как было объявлено об этой сделке.

Как пишет Reuters, секретарь Нобелевского комитета Кристиан Берг Харпвикен, один из пяти принимающих решение членов этого органа, отмечал, что Премию мира не дают за достижения, которых кандидаты добились в последний момент.

«Этот приз в основном касается работы, проделанной в 2024 году и в предыдущие годы, он не присуждается за работу в самые последние недели или месяцы», — сказал Харпвикен в пятницу норвежскому общественному вещателю NRK.

Некоторые авторитетные организации и эксперты отмечали, что далеко не все действия Трампа понравились бы Альфреду Нобелю, который оставил подробные инструкции о том, кто может претендовать на Премию мира.

По словам Нины Грегер, директора Института исследований мира в Осло, решение нынешнего президента США выйти из Всемирной организации здравоохранения и Парижских климатических соглашений, а также его тарифные войны со всем миром, противоречат завещанию Нобеля.

«В завещании Альфреда Нобеля подчёркиваются три сферы: одна — это достижения в области мира, то есть помощь в заключении мирных соглашений, — цитирует её Reuters. — Ещё одна — это работа по продвижению разоружения, а третья — продвижение международного сотрудничества».

Прошлые лауреаты

В прошлом Нобелевскую премию мира получили четыре президента США: Барак Обама (в 2009 году), Джимми Картер (в 2002-м), Вудро Вильсон (в 1919-м) и Теодор Рузвельт (в 1906-м).

Кроме Картера, в момент присуждения награды они все исполняли президентские обязанности, а Обаме Премия мира досталась через восемь месяцев после инаугурации, то есть он был в том же положении, что Трамп сейчас.

По сведениям Нобелевского комитета, на Премию мира 2025 года были номинированы 338 кандидатов, в том числе 244 человека и 94 организации. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда номинантов было 286. В 2016 году на Нобелевскую премию мира номинировали рекордно большое число кандидатов: 376.

Кто получал премию в последние годы:

2024: Организация за ядерное разоружение Nihon Hidankyo

2023: Наргиз Мохаммади (Иран)

2022: Алесь Беляцкий (Беларусь), правозащитный центр «Мемориал» (Россия) [*признан властями России иностранным агентом и ликвидирован], Центр гражданских свобод (Украина)

2021: Дмитрий Муратов (Россия), Мария Ресса (Филиппины)

2020: Всемирная продовольственная программа ООН

2019: Абий Ахмед Али (Эфиопия)

2018: Денис Муквеге (Демократическая республика Конго), Надя Мурад (Ирак)

2017: Международная кампания за уничтожение ядерного оружия

2016: Хуан Мануэль Сантос (Колумбия)

2015: Квартет посредников на переговорах по национальному примирению (Тунис)

2014: Кайлаш Сатиартхи (Индия) and Малала Юсуфзай (Пакистан)

Что такое Нобелевская премия мира

Премия мира — единственная, которую вручает не шведский, а норвежский Нобелевский комитет. Решение принимают пять человек.

По правилам норвежского комитета, на премию мира можно номинировать любого человека, но предлагать кандидатуры вправе лишь ограниченный круг лиц.

При выдвижении кандидатов учитываются три критерия, указанные в завещании Альфреда Нобеля: вклад в сокращение численности вооружённых сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.

Как объясняют в комитете, за прошедшие 120 лет к понятиям, обозначенным Нобелем, добавилось несколько уточняющих формулировок, таких как международное сотрудничество, вклад в дело мира не только отдельных лиц, но и организаций, и защита прав человека.