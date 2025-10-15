 
Сьогодні, 12:00

Як заблокувати нав’язливі рекламні дзвінки в Україні: нові правила від Мінцифри

Категория: Новини / Корисні поради

Украинские абоненты теперь могут более эффективно защититься от навязчивых рекламных звонков. Со 2 октября 2025 г. вступили в силу новые правила, позволяющие операторам мобильной связи блокировать спам-номера, на которые абоненты не давали своего согласия.

Минцифры объясняет, как сообщать о спам-номера и какие критерии используются для их блокировки.

Существует несколько способов избавиться от рекламных звонков:

1. Сообщите о спам-номере оператору:

  • Vodafone — в приложении или по номерам: 111 или 0800400111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;
  • Kyivstar - в приложении или по номерам: 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105 466 # в роуминге;
  • Lifecell – в приложении или по номерам: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

2. Посылайте жалобы на спам-звонки на горячую линию Правительства – 1545.

3. Обратитесь в Национальную комиссию по электронным коммуникациям и защите потребителей через форму на сайте.

Как проверяют спам-номера?

Оператор заблокирует номер, если он соответствует по меньшей мере двум из следующих критериев:

  • звонки совершаются без коммуникации;
  • средняя продолжительность звонков за 7 дней – менее 60 секунд;
  • более 50% звонков осуществляется на разные номера;
  • на номер невозможно перезвонить;
  • во время вызова воспроизводится записанное сообщение;
  • поступают жалобы от абонентов;
  • количество входящих звонков, которые не завершаются разговором, менее 5% всех вызовов;
  • номер используется исключительно для звонков, а не для SMS или Интернет.

Минцифра отмечает, что соблюдение этих правил позволит операторам эффективно блокировать номера телефонных спамеров и снизить количество нежелательных звонков для украинцев.

