Украинские абоненты теперь могут более эффективно защититься от навязчивых рекламных звонков. Со 2 октября 2025 г. вступили в силу новые правила, позволяющие операторам мобильной связи блокировать спам-номера, на которые абоненты не давали своего согласия.

Минцифры объясняет, как сообщать о спам-номера и какие критерии используются для их блокировки.

Существует несколько способов избавиться от рекламных звонков:

1. Сообщите о спам-номере оператору:

Vodafone — в приложении или по номерам: 111 или 0800400111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;

— в или по номерам: 111 или 0800400111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге; Kyivstar - в приложении или по номерам: 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105 466 # в роуминге;

- в или по номерам: 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105 466 # в роуминге; Lifecell – в приложении или по номерам: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

2. Посылайте жалобы на спам-звонки на горячую линию Правительства – 1545.

3. Обратитесь в Национальную комиссию по электронным коммуникациям и защите потребителей через форму на сайте.

Как проверяют спам-номера?

Оператор заблокирует номер, если он соответствует по меньшей мере двум из следующих критериев:

звонки совершаются без коммуникации;

средняя продолжительность звонков за 7 дней – менее 60 секунд;

более 50% звонков осуществляется на разные номера;

на номер невозможно перезвонить;

во время вызова воспроизводится записанное сообщение;

поступают жалобы от абонентов;

количество входящих звонков, которые не завершаются разговором, менее 5% всех вызовов;

номер используется исключительно для звонков, а не для SMS или Интернет.

Минцифра отмечает, что соблюдение этих правил позволит операторам эффективно блокировать номера телефонных спамеров и снизить количество нежелательных звонков для украинцев.

Подробнее о новых правилах можно узнать по ссылке.

