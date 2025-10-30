Під склепінням кірхи Святого Павла звучав “Гіркий мед” — концерт духової музики Одеської національної музичної академії

26 жовтня 2025 року під склепінням Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України в осінній недільний вечір відбувся великий концерт духового оркестру Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової під керівництвом заслуженого артиста України, професора Володимира Лясоти. Програма концерту мала символічну назву — «Гіркий мед», і виправдала очікування найвибагливіших меломанів.





Зала, сповнена шанувальників академічного мистецтва, з самого початку відчувала особливу атмосферу — очікування, натхнення й радості. Від перших звуків увертюри до останніх акордів фіналу між слухачами та виконавцями встановився той невидимий зв’язок, який народжується лише у хвилини справжнього мистецького одкровення.





Концерт відкрився величною увертюрою до опери Джоаккіно Россіні «Вільгельм Телль», яку блискуче виконав оркестр. Далі прозвучала знаменита арія дона Базіліо з опери «Севільський цирюльник» — у виконанні соліста Одеського національного театру опери та балету Сергія Замицького.

Зворушливим моментом вечора став Полонез Міхала Клеофаса Огінського, який оркестр виконав із особливою шляхетністю й емоційною глибиною.





Вокальні номери прикрасили дві чарівні солістки:

Люсія Дун із ніжною арією Мімі з опери «Богема» Дж. Пуччіні ;

із ніжною ; Наталія Каданцева, чий драматичний голос розкрив образ принцеси де Буйон у арії з опери «Адрієна Лекуврер» Франческо Чілеа.

Не обійшлося й без пристрасної «Хабанери» з «Кармен» Жоржа Бізе, що викликала шквал оплесків.

Публіку зачарували й сучасні оркестрові композиції:

«Найкраще з Джеймса Бонда» (аранж. П. Мурта) під диригуванням Павла Ткача ;

(аранж. П. Мурта) під диригуванням ; «Адель на концерті» (аранж. М. Брауна), яку представив Віктор Цвик ;

(аранж. М. Брауна), яку представив ; фантазія «Орегон» Якоба де Хаана під керівництвом Владіслава Семеліта ;

під керівництвом ; «Пригода в Токіо» Людовіка Гізало, якою диригував Микола Катинський.

Кульмінацією програми стала парафраза Василя Кочубея «Гіркий мед» на тему «Марічки» — проникливе поєднання української мелодійності й оркестрової сили, що стало справжнім емоційним фіналом вечора.

Концерт завершився тривалими оплесками, а слухачі ще довго не розходилися, ділячись враженнями від зустрічі з натхненням, талантом і живою музикою.

Цей вечір у кірсі Святого Павла став яскравим підтвердженням того, що Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової не лише береже традиції, а й творить нову історію українського музичного мистецтва.