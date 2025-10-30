 
Сьогодні, 16:00

Під склепінням кірхи Святого Павла звучав “Гіркий мед” — концерт духової музики Одеської національної музичної академії

26 жовтня 2025 року під склепінням Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України в осінній недільний вечір відбувся великий концерт духового оркестру Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової під керівництвом заслуженого артиста України, професора Володимира Лясоти. Програма концерту мала символічну назву — «Гіркий мед», і виправдала очікування найвибагливіших меломанів.


Зала, сповнена шанувальників академічного мистецтва, з самого початку відчувала особливу атмосферу — очікування, натхнення й радості. Від перших звуків увертюри до останніх акордів фіналу між слухачами та виконавцями встановився той невидимий зв’язок, який народжується лише у хвилини справжнього мистецького одкровення.


Концерт відкрився величною увертюрою до опери Джоаккіно Россіні «Вільгельм Телль», яку блискуче виконав оркестр. Далі прозвучала знаменита арія дона Базіліо з опери «Севільський цирюльник» — у виконанні соліста Одеського національного театру опери та балету Сергія Замицького.

Зворушливим моментом вечора став Полонез Міхала Клеофаса Огінського, який оркестр виконав із особливою шляхетністю й емоційною глибиною.


Вокальні номери прикрасили дві чарівні солістки:

Не обійшлося й без пристрасної «Хабанери» з «Кармен» Жоржа Бізе, що викликала шквал оплесків.

Публіку зачарували й сучасні оркестрові композиції:

  • «Найкраще з Джеймса Бонда» (аранж. П. Мурта) під диригуванням Павла Ткача;
  • «Адель на концерті» (аранж. М. Брауна), яку представив Віктор Цвик;
  • фантазія «Орегон» Якоба де Хаана під керівництвом Владіслава Семеліта;
  • «Пригода в Токіо» Людовіка Гізало, якою диригував Микола Катинський.

Кульмінацією програми стала парафраза Василя Кочубея «Гіркий мед» на тему «Марічки» — проникливе поєднання української мелодійності й оркестрової сили, що стало справжнім емоційним фіналом вечора.

Концерт завершився тривалими оплесками, а слухачі ще довго не розходилися, ділячись враженнями від зустрічі з натхненням, талантом і живою музикою.

Цей вечір у кірсі Святого Павла став яскравим підтвердженням того, що Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової не лише береже традиції, а й творить нову історію українського музичного мистецтва.

 




