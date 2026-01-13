Чи буде потепління у січні 2026: що чекати від погоди на початку року?

З 13 по 16 січня в Україні триватиме по-справжньому зимова погода: в більшості областей – холодна вночі, з помірним морозом вдень. Дещо тепліше буде на Півдні, Південному Сході країни та на Закарпатті.

Про це для "УП.Життя" розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи буде снігопад у січні 2026?

Як пояснює експертка, холоди та морози в Україні зумовлює поле високого атмосферного тиску поблизу земної поверхні у поєднанні з холодною повітряною масою на висотах.

"Атмосферний тиск поступово зростатиме, тому у нас переважатиме погода без опадів, проте 13 січня вдень в Карпатах та на Закарпатті часом сніжитиме", – розповіла синоптикиня.

У четвер, 15 січня буде надходити атмосферний фронт із Заходу, який зумовить вночі на Заході та у Житомирській області невеликий сніг. Вдень сніжитиме по всій території України, крім північно-східних областей.

"Сильного дискомфорту та небезпеки опади сновити не будуть. Буде лише сніг, тому що відʼємні значення температури зберігатимуться", – наголошує експертка.

Синоптики прогнозують місячну кількість опадів 28-79 мм, що в межах норми.

Чи буде потепління у січні 2026?

13-14 січня температура в більшості областей Україні становитиме:

вночі – від -17 ° C до -20 ° C;

C до -20 C; вдень – від -7°C до -15°C.

На Півдні, Південному Сході і Закарпатті очікується:

вночі – від -5 ° C до -14 ° C;

C до -14 C; вдень – від -1°C до -8°C.

15 січня в цих регіонах синоптики прогнозують температуру від -3°C до +2°C.

Різкого підвищення температури очікувати не варто, зберігатимуться низькі значення.

У ніч на 17 січня у більшості областей температура становитиме від -11°C до -17°C, а у Києві – від -13°C до -15°C

В цей час у Північних областях температура коливатиметься від -15°C до -20°C, а вдень – від -9°C до -15°C.

Традиційно на Півдні та Південному Сході буде тепліше – вночі та вдень – від -1°C до -7°C.

На Закарпатті температура становитиме близько 0 градусів.

"Коливання певні можуть бути наприкінці цього тижня, але вони будуть незначними", – повідомила Наталія Птуха.





