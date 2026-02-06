Прокуроры, судьи и правоохранители могут выходить на пенсию до 45 лет и получать от государства по несколько сотен тысяч гривень. Как им это удается и что с этим планирует делать правительство?

Чтобы получать пенсию по возрасту, необходимо достичь 60-летнего возраста и иметь не менее 35 лет трудового стажа. При этом размер выплаты, на который может претендовать рядовой украинец по итогам своей трудовой деятельности, составит лишь 30-40% от его средней зарплаты.

Однако есть в Украине и те, кого государство поддерживает уже с 40 лет или раньше, а размер этой поддержки в десятки раз превышает среднюю пенсию в стране.

ЭП не раз писала о лицах, которые выходят на пенсию по специальному законодательству: судьях, прокурорах, депутатах, правоохранителях и бывших кадровых военных. В конце концов, на эту проблему обратило внимание правительство и даже подготовило проект пенсионной реформы, которая должна была бы сделать всю систему более справедливой.

Пока судьба этих изменений под вопросом, ЭП рассказывает о том, кто и как выходит на пенсию в молодом возрасте и сколько государство тратит на привилегированных пенсионеров.

30-летние пенсионеры

В начале 2026 года многих шокировала новость о бывшем главе Николаевской областной прокуратуры Дмитрии Казаке, который в 36-летнем возрасте получает пенсию 156 тыс. грн в месяц.

В декабре 2025 года он выиграл суд против Пенсионного фонда. Дело касалось ограничительных коэффициентов, которые правительство ввело для сверхбольших пенсий (сверх максимально разрешенных в то время 23,1 тыс. грн). Экс-прокурор требовал, чтобы решение правительства не применялось к нему. Суд с этим согласился.

Дополнительного резонанса делу Казака добавляет то, что, по данным суда, он имеет вторую группу инвалидности. Ранее разгорелся настоящий скандал вокруг прокуроров с фиктивными инвалидностями, который привел к отставке генпрокурора Андрея Костина и ликвидации медико--социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Согласно материалам дела, Казак начал получать пенсию в сентябре 2022 года. На тот момент ему было 33 года. Наличие инвалидности стало одной из причин, но не единственной, раннего выхода на пенсию.

В том же решении суда говорится о том, что, несмотря на наличие инвалидности, экс-прокурор получает пенсию за выслугу лет – аналог пенсии по возрасту. Однако если большинство украинцев могут претендовать на такие выплаты, имея минимум 35 лет трудового стажа, то Казак получает их в 36 лет. Его пример не уникален.

На самом деле прокурорам не обязательно получать статус лиц с инвалидностью для выхода на пенсию в относительно раннем возрасте. Для этого достаточно иметь 20 лет трудового стажа, из которых десять – в прокуратуре, и немного терпения.

Хотя законодательство определяет условием выхода на пенсию для прокуроров наличие 25 лет трудового стажа (из них 15 – в прокуратуре), но юридически - подкованных лиц это ограничение не останавливает. Они подают в суд на Пенсионный фонд и требуют, чтобы тот начислил им пенсию не по действующему закону "О прокуратуре" от 2014 года, а по закону от 1991 года, в котором требования к трудовому стажу более лояльны.

Более того, старый закон гарантировал прокурорам гораздо более высокие пенсии: 80-90% от зарплаты против 60% в действующем. Этой лазейкой воспользовался и Казак, попросив суд обязать Пенсионный фонд считать ему пенсию по недействующему законодательству.

В 2025 году средний возраст выхода прокуроров на пенсию по выслуге лет составлял 47 лет. При этом в Украине насчитывалось шесть прокуроров- пенсионеров, которым не исполнилось даже 40 лет. Как правило, такие люди продолжают работать в органах прокуратуры, получая и пенсии, и зарплаты.

Каждый раз, когда размеры их зарплат меняются, они обращаются в суд с требованием пересчитать размеры пенсии, чтобы они составляли 80-90% от заработанного. В 2025 году в Украине было 5 739 прокуроров, которые получали пенсию за выслугу лет. Из них 2 262 работали. Из них 1 150-м не исполнилось 50 лет.

Прокуроры – не единственные, кто может выходить на отдых в относительно раннем возрасте. Льготный пенсионный возраст государство предусмотрело и для других категорий граждан.

В частности – для бывших кадровых военных и работников правоохранительных органов (45 лет), "чернобыльцев" (50-55 лет), судей (законодательство не ограничивает минимальный возраст, в котором судья может получать пожизненное денежное содержание), людей, которые работали на опасных производствах (45-55 лет).

Некоторые граждане могут сочетать пенсионные льготы по разным законам, поэтому есть немало тех, кто получает пенсию в возрасте до 45 лет. По данным Пенсионного фонда, в декабре 2025 года таких было 7,6 тыс. Из них 3 тыс. получали пенсию по возрасту, 4,6 тыс. – за выслугу лет (бывшие военные, правоохранители, прокуроры и судьи).

Без ограничений

Законодательство четко устанавливает минимальный и максимальный размеры пенсии. Она не может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году – 2 595 грн), и больше десяти таких прожиточных минимумов (25,95 тыс. грн). Эти ограничения распространяются на все пенсии.

Однако так было не всегда. Пенсии для прокуроров, бывших правоохранителей и кадровых военных ограничивали постепенно, чтобы ввести единые стандарты для всех видов пенсионных выплат. Несогласные с такими ограничениями оспаривали их в Конституционном Суде. Ссылаясь на его решение, пенсионеры обязывали Пенсионный фонд начислять им выплаты в размере более десяти ПМ.

Размер максимальных спецпенсий измеряется сотнями тысяч гривен в месяц. Средний размер пожизненного содержания судьи (аналог пенсии) в январе 2026 года составил 112,39 тыс. грн, наибольшая выплата судьи в 2025-м достигла 390 тыс. грн.

1 января 2026 года в Украине было 35,2 тыс. пенсионеров, размеры выплат которых превышали максимально допустимые десять ПМ. Из них 23,9 тыс. – бывшие правоохранители и кадровые военные, 10,1 тыс. – "чернобыльцы", 1,1 тыс. – прокуроры.

На проблему сверхбольших пенсий, которые превышают установленные законодательством лимиты, обратило внимание правительство. В закон "О государственном бюджете на 2025 год" Кабмин заложил специальные ограничительные коэффициенты. Они применяются к выплатам, превышающим десять ПМ. Эта норма перекочевала в бюджет-2026.

Сначала решение чиновников сработало и крупнейшие пенсионные выплаты удалось существенно сократить, однако это продолжалось недолго. По данным Пенсионного фонда, в январе-сентябре 2025 года 7,5 тыс. пенсионеров обжаловали применение коэффициентов. Так же сделал Казак, которому суд вернул пенсию 156,7 тыс. грн. После применения ограничительных коэффициентов она составляла 42,11 тыс. грн.

Сверхбольшие выплаты – это вопрос не только справедливости пенсионной системы и доверия к ней, но и ощутимая нагрузка для государственных финансов.

В январе-сентябре 2025 года (последние данные Пенсионного фонда) на выплату спецпенсий правительство направило 127,07 млрд грн (170 млрд грн, если экстраполировать на весь 2025 год). Получателями таких выплат были 1,3 млн украинцев, большинство из которых – бывшие кадровые военные, правоохранители и "чернобыльцы".

Выплата спецпенсий влечет за собой еще одно финансовое последствие для государства. Большинство таких выплат приобретаются или оспариваются через суды. Последние обязывают Пенсионный фонд не только пересмотреть размеры выплат, но и вернуть пенсионерам-истцам "недоплаченные" средства за предыдущие периоды.

Как правило, на выполнение этой части решений судов в бюджете средств нет. Из-за этого задолженность Пенсионного фонда составляет 85,5 млрд грн.

Реформа (не) актуальна

В конце 2024 года Министерство социальной политики разработало проект пенсионной реформы, которая должна была учесть демографические реалии Украины и сделать пенсионную систему более справедливой и легкой в администрировании.

Реформа предусматривала долгожданное введение второго уровня пенсионной системы (его существование на уровне закона предусмотрели еще в 2003 году, но реализовать это до сих пор не удалось) – обязательных накопительных пенсий.

Изменения предусматривались и для первого, солидарного, уровня пенсионной системы: предлагалось ввести базовую выплату (одинаковую для всех) и упростить расчет страховой, которая зависит от трудового стажа человека.

Проект реформы касался и спецпенсий. По замыслу, все специальные пенсионные режимы должны были объединить в один закон, а источником выплаты увеличенных пенсий должны были стать дополнительные взносы работодателей в профессиональные накопительные пенсионные фонды, чтобы эта нагрузка не ложилась на плечи налогоплательщиков.

Однако в 2025 году в Украине сменилось правительство, в частности руководство Минсоцполитики. Все наработки предыдущей команды отозвали или решили переосмыслить.

Новый министр социальной политики Денис Улютин имеет другое видение пенсионной системы. Он отказался от идеи введения обязательной накопительной пенсии и профессиональных пенсионных фондов. Бремя выплаты спецпенсий он предлагает оставить на солидарном уровне, то есть на плечах налогоплательщиков.

"Это может быть повышенный ЕСВ для той профессии, которая будет иметь такую (специальную – ЭП) пенсию. Это могут быть любые другие элементы поощрения, но из солидарной системы мы платим столько, сколько ты внес в нее. Поскольку те, кто получают специальную пенсию, делали отчисления в солидарную систему, то это будет для них дополнительное накопление. То есть ты можешь выйти на пенсию раньше, если у тебя льготный стаж, но до общего пенсионного возраста из солидарной системы ты ничего не получишь. Выплаты будут только из профессиональной части", – рассказал он.

Сделает ли такой подход пенсионную систему более справедливой? По подсчетам Минсоцполитики, в течение жизни "спецпенсионеры" (в частности, прокуроры) делают в Пенсионный фонд взносов на 3,1-3,8 млн грн меньше, чем потом государство выплачивает им в виде пенсий. Повышенный размер ЕСВ может перекрыть эту разницу.

Однако он не добавит ясности относительно того, из каких источников будут платиться пенсии всем украинцам. Ведь чаша весов между теми, кто делает взносы в солидарный пенсионный фонд, и теми, кто получает оттуда выплаты, склоняется в сторону последних.





