Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 года по предварительным данным выросли до 57,7 млрд долларов, обновив исторический максимум. Об этом информирует Национальный банк Украины.

“В январе они увеличились на 357,8 млн долл. США по сравнению с предыдущим месяцем прежде всего благодаря внешнему финансированию, что в значительной степени компенсировало чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте”, — говорится в сообщении.

В целом динамику резервов в январе 2026 года определял ряд факторов, отмечает регулятор.

Во-первых, это поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке в январе поступило 3 124,0 млн долл. США через счета Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310,7 млн долл. США, в том числе 233,9 млн долл. США — обслуживание и погашение ОВГЗ и 76,8 млн долл. США — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 171,6 млн долл. США.

Во-вторых, это операции Нацбанка на валютном рынке Украины.

В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 20,7%. Согласно балансовым данным НБУ продал на валютном рынке 3 729,5 млн долл. США.

В-третьих, это переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В январе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 1 445,7 млн долл. США.

“Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 6 месяцев будущего импорта”, — отмечает НБУ.





