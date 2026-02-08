На переговорах по урегулированию войны между Украиной и Россией обсуждалась возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае, однако часть собеседников, знакомых с переговорами, называет такой график фантастическим.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Как утверждают собеседники агентства, американские и украинские переговорщики обсудили амбициозную цель – достичь согласия между Россией и Украиной по мирному соглашению уже в марте. Однако, по словам трех источников, знакомых с этим вопросом, этот график, вероятно, сдвинется из-за отсутствия договоренности по ключевому вопросу территорий.

Согласно рамочному подходу, который обсуждают американские и украинские переговорщики, любое соглашение будет вынесено на референдум для украинских избирателей, которые одновременно будут голосовать и на общенациональных выборах, сообщили пять источников на условиях анонимности.

Американская переговорная команда во время недавних встреч в Абу-Даби и Майами заявляла украинским коллегам, что было бы желательно провести такое голосование как можно скорее, сказали три источника.

Американские переговорщики также отметили, что с приближением промежуточных выборов в Конгресс в ноябре президент Дональд Трамп, вероятно, будет больше сосредотачиваться на внутренних делах, а это означает, что у ведущих должностных лиц США будет меньше времени и политического ресурса для заключения мирного соглашения, сообщили два источника.

Два источника сообщили, что американские и украинские чиновники обсуждали возможность проведения общенациональных выборов и референдума в мае. Впрочем, несколько источников, знакомых с ходом переговоров, назвали предложенный США график нереалистичным.

Украинские избирательные органы оценивают, что в нынешних условиях на организацию выборов потребуется около шести месяцев.

"Американцы спешат", – сказало одно из источников, добавив, что хотя голосование теоретически можно организовать менее чем за шесть месяцев, это все равно потребует значительного времени.

Проведение выборов потребовало бы законодательных изменений, поскольку во время военного положения в Украине такие голосования запрещены. Кроме того, это было бы дорого.

Украина настаивает на прекращении огня на весь период избирательной кампании, чтобы защитить целостность референдума, и отмечает, что Кремль имеет историю нарушения договоренностей о прекращении боевых действий, сообщил один из источников.

"Позиция Киева заключается в том, что никаких договоренностей не может быть достигнуто, пока не будут обеспечены гарантии безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов и партнеров", – сказал источник.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает подробный доклад от украинской делегации, которая возвращается из Объединенных Арабских Эмиратов, в субботу.

Согласно коммюнике по итогам трехсторонних переговоров 4–5 февраля в Абу-Даби, делегации США, Украины и России обсудили методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения военных действий.