Сроки подачи заявок на участие в конкурсе по концессии двух терминалов порта Черноморск, один из которых – контейнерный продлили до 4 марта 2026 года.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Конкурсная комиссия, которая будет определять инвестора публично-частного партнерства для двух терминалов порта Черноморск, одобрила изменения в инструкции для претендентов и перечень мониторинговых мероприятий, которые были в дальнейшем утверждены концессиедателем.

"В связи с обновлением конкурсной документации были продлены сроки на этапе предварительного отбора претендентов", – объясняют в министерстве.

В частности, срок подачи заявок составляет 45 дней с даты публикации обновленной инструкции для претендентов. Соответственно, конечной датой подачи заявок является 22 марта 2026 года.

Также продлен срок подачи пакета документов для проведения мониторинга — он составляет 75 дней с даты публикации объявления о проведении конкурентного диалога. Конечная дата подачи документов для мониторинга — 4 марта 2026 года.

Напомним:

Контейнерный терминал в Черноморске могут передать в концессию в первом квартале следующего года.

Кандидаты должны соответствовать ряду требований: реальный опыт управления терминалами, не менее $50 млн доступных инвестиций, гарантия сохранения почти тысячи рабочих мест в течение первых пяти лет и способность нарастить перевалку до минимум 250 тыс. TEU в течение первых трех лет после подписания соглашения.

Кабинет министров еще на два года отсрочил необходимость использовать систему Prozorro для проведения концессионных конкурсов.правительство принимало решение во исполнение соответствующего закона.

Как сообщалось, Украина на инвестиционной конференции в Варшаве представила проект концессии порта Черноморск – одного из наиболее стратегических морских хабов страны. О подготовке к передаче трех терминалов порта "Черноморск" в концессию правительство заявило в 2023 году.

В августе 2025 года Кабинет министров в проекте Программы действий правительства анонсировал объявление концессионного конкурса по двум терминалам в морском порту Черноморск, один из которых – контейнерный.

Сообщалось, что до 30 декабря 2025 года планируется объявить концессионный конкурс по 40 контейнерному и первому терминалу в морском порту Черноморск и принять решение о целесообразности проекта концессии паромного комплекса.

3 сентября вице-премьер Алексей Кулеба подписал приказ о создании конкурсной комиссии для определения победителя в конкурсе на концессию двух терминалов в Черноморском морском порту.

