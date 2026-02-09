Турция, страна НАТО со второй по численности армией, контролирующая проход в Черное море, потенциально может сыграть важную роль в обеспечении безопасности Украины после прекращения войны. Поэтому в Брюсселе решили начать налаживать отношения с Анкарой, заметно испортившиеся в том числе из-за авторитарного правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция может быть важным участником послевоенного урегулирования, пояснила Politico еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне визита в страну.

“Мир в Украине изменит реальность в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция будет для нас очень важным партнером, — заявила она. — Подготовка к обеспечению мира и стабильности в Европе подразумевает налаживание прочных партнерских отношений с Турцией”.







