ЄС вирішив налагодити відносини з Туреччиною задля її допомоги у повоєнному врегулюванні в Україні

Турция, страна НАТО со второй по численности армией, контролирующая проход в Черное море, потенциально может сыграть важную роль в обеспечении безопасности Украины после прекращения войны. Поэтому в Брюсселе решили начать налаживать отношения с Анкарой, заметно испортившиеся в том числе из-за авторитарного правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция может быть важным участником послевоенного урегулирования, пояснила Politico еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне визита в страну.

“Мир в Украине изменит реальность в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция будет для нас очень важным партнером, — заявила она. — Подготовка к обеспечению мира и стабильности в Европе подразумевает налаживание прочных партнерских отношений с Турцией”.






