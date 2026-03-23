14-го марта, накануне Недели 3-й Великого поста, которую Церковь именует Крестопоклонной, викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий совершил всенощное бдение в Свято-Константино-Еленинском Измаильском мужском монастыре в сослужении братии обители в священном сане. За всенощным бдением в этот день в центр храма выносится Животворящий Крест, к которому всю неделю, вплоть до вечера пятницы, с трепетом прикладываются верующие.

15-го марта, в Неделю Крестопоклонную Великого поста, братией Свято-Успенского Одесского мужского монастыря была совершена Божественная литургия в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8,34), говорит Иисус Христос.

17-го марта на 94-м году жизни отошел ко Господу Предстоятель Грузинской Православной Церкви Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Это большая утрата для грузинского народа и всего православного мира. В храме в честь благоверной царицы Тамары, построенном по благословению покойного Патриарха, в эти дни совершаются заупокойные богослужения.

В субботы 2-й, 3-й и 4-й Недели Великого поста Церковь приглашает своих верующих к общей молитве за усопших. Вечером 13-го марта, накануне 3-й субботы Великого поста, духовенством Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря было совершено заупокойное богослужение — парастас. Чтобы не лишить умерших спасительного заступничества Церкви в дни святой Четыредесятницы, выделены указанные выше субботы. Последняя такая поминальная суббота Великого поста в этом году – 21-го марта.

Студенты Одесской духовной семинарии приняли участие в XV ежегодной студенческой конференции «Студенческая наука в духовной школе», посвященной 500-летию князя Василия-Константина Острожского и 350-летию митрополита Киевского Рафаила (Заборовского). Конференция прошла по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Системность важна во многих сферах жизни человека. Лечимся мы или учимся, или занимаемся спортом. Есть системность - есть результат. И в духовной жизни она является одним из важнейших инструментов духовного роста.

В грядущее воскресенье Церковь вспоминает исцеление отрока, страдающего в полнолуние от припадков, схожих с эпилепсией. Апостолы не смогли его исцелить, после чего Спаситель сам исцеляет отрока. На вопрос почему так случилось, Христос прямо указывает на причину - по недостатку веры. А этот род - нечистых духов - исходит от человека только молитвой и постом.

Мы видим три важных фактора: вера, пост и молитва. А это значит, что вера и рутинный ежедневный труд молитвы и поста приносят удивительный плод. И если нам кажется, что ничего выдающегося нет в том, чтоб помолиться утром или поститься в среду или пятницу, то мы ошибаемся.

Именно этот маленький ежедневный труд бывает крайне важным для души, т.к. это наша системная работа, которая по маленькой лепте наполняют нашу небесную сокровищницу.