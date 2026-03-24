Леонид Радвинский, миллиардер и владелец платформы для взрослых OnlyFans, умер от рака в возрасте 43 лет, и его смерть ставит вопрос о собственности над одной из самых противоречивых платформ. Об этом пишет Bloomberg.

Леонид Радвинский, нелюдимый миллиардер и владелец платформы для взрослых OnlyFans, ушел из жизни после длительной борьбы с раком, сообщила компания, базирующаяся в Лондоне.

Радвинский купил контрольный пакет акций платформы в 2018 году и превратил ее в культурный феномен, который изменил индустрию порнографии, позволив создателям напрямую взимать плату за их контент.

Он владел материнской компанией OnlyFans, Fenix International Ltd., согласно последнему представлению компании в Великобритании, напоминает агентство.

“Его смерть ставит вопрос о собственности над одной из самых противоречивых платформ, созданных пользователями, которая появилась с момента Facebook”, — говорится в публикации.

Основанная в 2016 году британцами, отцом и сыном Гаем и Тимом Стокли, OnlyFans получила известность благодаря размещению порнографического материала, запрещенного на большинстве социальных сетей.

Она обрела популярность во время пандемии, когда многие актеры фильмов для взрослых и секс-работников перешли в онлайн для альтернативных источников дохода.

Радвинский вел переговоры о продаже 60% доли в OnlyFans в сделке, которая оценивала сайт примерно в 5,5 миллиарда долларов. Architect Capital, малоизвестная инвестиционная компания, базирующаяся в Сан-Франциско, начала переговоры по ведению предложения с акционерным капиталом и около 2 миллиардов долларов долга, пишет агентство.

По состоянию на февраль, переговоры все еще находились на ранних стадиях, сказал собеседник, который попросил не разглашать свое имя, поскольку обсуждения являются конфиденциальными.

OnlyFans взимает 20% комиссии с большинства подписок и контента, проданного на платформе. В 2024 году компания сообщила о более 4,6 миллиона учетных записей создателей и около 377 миллионов фанатов, с доходом в 1,4 миллиарда долларов.

Радвинский выплатил себе около 1,8 миллиарда долларов в виде дивидендов с платформы с 2021 года.

Радвинский родился в украинском городе Одесса, его семья переехала в Чикаго, когда он был ребенком, в последнее время он жил во Флориде.

OnlyFans заявил, что Радвинский поддерживал “несколько филантропических проектов по всему миру”. В 2024 году он передал свое право собственности в траст.





