Американская сторона оказывает давление на Украину вместе с РФ по поводу вывода украинских войск из Донецкой области. По словам источников, в случае отсутствия прогресса, США могут выйти из переговоров и сосредоточиться на военной операции в Иране.

Источник: публикация УП "Переговорная "Санта-Барбара" без финала. Как у Зеленского готовятся к новому этапу войны"

Прямая речь одного из членов команды Зеленского, который имел возможность ознакомиться с результатами последнего раунда переговоров 21–22 марта: "Американцы не видят, где мы можем договориться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса. Но как это реализовать в Украине, просто не представляю".

Детали: Отмечается, что реальный старт переговорного процесса был дан на летней встрече Трампа и Путина в Анкоридже.

В настоящее время РФ постоянно возвращается к "договоренностям" с президентом США в Анкоридже и это блокирует развитие реального переговорного процесса с Украиной.

Прямая речь одного из членов команды Зеленского, знакомого с деталями переговоров: "На встречах сидят как будто три стороны, но Украина постоянно дискутирует с этим Анкориджем. То есть о чем бы ни говорили, всегда все сводится к тому, что американцы говорят типа: "Выйдите из Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске"".

Главным пунктом переговорного процесса является вопрос украинских сил в Донецкой области.

Прямая речь собеседника УП, причастного к переговорам: "Наши тратят массу времени на то, чтобы как-то оттянуть американцев от идеи вывода в сторону создания каких-то экономических зон или еще чего-то. Но в какой-то момент все отбрасывается, и мы снова слышим: "Надо выйти". И так по кругу".

Кроме того, Украина зависит от финансовой поддержки союзников.

Прямая речь одного из топов Зе!команды: "Европейцы клянутся, что деньги будут, что они как-то обойдут сопротивление Венгрии. Мы пока выбираем свой бюджет. Но если ЕС ничего не придумает, то может оказаться где-то во второй половине года, что деньги на армию еще немного есть, а вот на социальные выплаты уже нет. И с этим вообще неясно будет, что делать...

Поэтому очевидно, что Буданов с Арахамией должны ездить, должны говорить, искать формулировки. Столько, сколько это будет нужно. Потому что иначе еще несколько лет войны и уже без США. Готовы ли люди к такому? Боюсь, что нет".

