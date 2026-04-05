Авторы на сервисе интимного контента за плату, OnlyFans, выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф у Государственной налоговой службы по меньшей мере в 27 судебных решениях.

Об этом сообщает Opendatabot.

В общем OnlyFans-модели пытались обжаловать действия Налоговой в 94 делах. Почти треть из них они выиграли. В 92% случаев причиной поражений Налоговой стали процедурные ошибки.

Чаще всего Налоговая присылала документы на старые адреса. Письма возвращались, но проверки все равно проводились. В результате суды признавали такие проверки незаконными, а вместе с ними - и все начисления.

В 2026 году суды уже приняли 13 решений в пользу авторов контента. Рекордным стал февраль: 5 решений.

В то же время Налоговая часто опиралась на письма от британских налоговых органов относительно выплат от компании Fenix International Ltd, которая управляет OnlyFans.

Но такие письма - лишь повод для проверки, а не доказательство дохода. Без банковских выписок, контрактов или других первичных документов доначисления признаются необоснованными.

Каждое третье выигранное дело зафиксировано в Одесской области - 8 судебных решений. Следует Днепропетровщина с 5 делами.

Самый большой штраф, который удалось отменить, зафиксирован в Киеве - более 3 млн грн налогов, начисленных на якобы почти 400 тысяч долларов дохода. Истица предоставила собственные банковские выписки, которые не подтвердили эти суммы и суд стал на ее сторону.

Напомним:

Размер налогового долга граждан Украины, которые в течение 2020-2022 годов получали доходы от размещения контента на платформе Onlyfans составляет 384, 7 млн грн.

Украинская налоговая получила данные обо всех создателях контента на платформе OnlyFans осенью 2024 года. Впоследствии, по решению суда, доступ к этой информации получило Бюро экономической безопасности, которое начало проводить обыски у моделей, которые заработали больше всего денег.

Леонид Радвинский, миллиардер и владелец платформы для взрослых OnlyFans, умер от рака в возрасте 43 лет, и его смерть ставит вопрос о собственности над одной из самых противоречивых платформ.

