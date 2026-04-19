☦️Свято-Троїцький собор міста Одеси — один із найстаріших храмів півдня України. Уже понад двісті років він служить людям, зберігаючи духовні традиції та пам’ять про важливі історичні події й видатних особистостей.

👆У соборі існує добра традиція: у перший день Пасхи одеські митрополити звершують Божественну літургію та моляться разом із парафіянами цього храму. Це особливий момент єдності духовенства та громади.

🙏Свято-Троїцький собор активно бере участь у волонтерській, благодійній і соціальній діяльності Церкви. Парафія допомагає воїнам Збройних Сил України, підтримуючи їх як матеріально, так і духовно. Багато парафіян долучилися до лав ЗСУ і сьогодні захищають нашу державу.

🕊️Для багатьох людей цей собор став особливим місцем у житті: тут вони приймали хрещення, вінчалися, брали участь у богослужіннях. Кожен із них має свою історію, пов’язану з цим храмом, що робить його не лише архітектурною пам’яткою, а й живим осередком віри та спільноти.