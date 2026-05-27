Аналитическая система YouControl и контент-маркетинговое агентство Top Lead обнародовали рейтинг ста компаний, которые за 2019–2024 годы продемонстрировали наибольший прирост абсолютной чистой выручки.

Соответствующее исследование находится в распоряжении ЕП.

На первом месте в рейтинге 100 частных компаний Украины с наибольшим приростом чистого дохода в 2019–2024 годах оказалась компания АТБ-Маркет (+103,9 млрд грн), совладельцем которой является Геннадий Буткевич.

На втором месте, со значительно меньшим приростом, оказалась агрокомпания Кернел-Трейд (+39,4 млрд грн), конечным бенефициаром которой является Андрей Веревский.

Третью позицию в рейтинге занимает один из крупнейших фармдистрибьюторов в Украине Оптима-Фарм (+38,2 млрд грн) Андрея Губского. На четвертой строчке оказалась сеть мультимаркетов "Аврора" (+37,6 млрд грн), соучредителями которой являются Лев Жиденко и Тарас Панасенко.

На пятом месте – "Винницкая птицефабрика" (+36,8 млрд грн), входящая в структуру МХП.

Во второй пятерке лидеров оказались следующие компании:

6 место – Эпицентр К (+33,4 млрд грн);

7 место – БаДМ (+32,3 млрд грн);

8 место – Новая почта (+31,3 млрд грн);

9 место – Сильпо-Фуд (+30,5 млрд грн);

10 место – Филипп Моррис СД (+26,4 млрд грн).

В то же время в более долгосрочной перспективе лидеры украинского бизнеса несколько отличаются. Согласно отдельному рейтингу, оценивающему прирост чистой выручки за 2014–2024 годы, первое место занимает АТБ-Маркет с приростом 176,5 млрд грн. Далее следуют "Кернел-Трейд" (+71,5 млрд грн), "Оптима-Фарм" (+59,2 млрд грн), "Эпицентр К" (+58,3 млрд грн) и "БаДМ" (+52,9 млрд грн).

В то же время в 2014 году компанией с наибольшей прибылью была "АрселорМиттал Кривой Рог" (36,7 млрд грн), однако за десятилетие она опустилась на 16-е место (64,6 млрд грн чистого дохода в 2024 году).

В рейтинг 100 устойчивых компаний не включались государственные, поэтому для них аналитики составили отдельный "Топ-20". Большинство компаний, вошедших в рейтинг, обеспечивают критическую инфраструктуру страны.

Пятерка государственных компаний с наибольшим приростом чистого дохода:

"Энергоатом" (+158,1 млрд грн); "Нафтогаз Трейдинг" (121,1 млрд грн); "Укрнафта" (+76,9 млрд грн); "Укрэнерго" (+74,7 млрд грн); "Нафтогаз Украины" (53,1 млрд грн).

В целом 28% доходов приходится на компании группы "Нафтогаз".

Методология. В рейтинг включены коммерческие компании с доходом более 1 млрд грн в 2024 году, которые продолжали работу по состоянию на начало 2026 года. Не учитывались государственные и оборонные предприятия, группы компаний, а также предприятия, потерявшие значительную часть доходов в 2025 году и работающие на оккупированных территориях или в зонах боевых действий. Рейтинг сформирован по показателю абсолютного прироста чистого дохода.

Читайте также: Топ-200 крупнейших компаний Украины

Напомним:

Платформа "Опендатабот" подсчитала, что топ-10 компаний оптовой торговли за год увеличили совокупный доход на 23%. Второй год подряд первое место удерживает компания "ДЛ Солюшн", занимающаяся торговлей табачными изделиями.

Источник