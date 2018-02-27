Языковый скандал разгорается: МИД Венгрии возмутила отмена закона «Кивалова-Колесниченко»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Конституционного суда Украины относительно языкового закона «Кивалова-Колесниченко» свидетельствует о «брутальной атаке» украинских властей на право меньшинств говорить на родном языке.

Об этом сообщается на сайте правительства Венгрии.

Украинское правительство поставило перед собой две националистические задачи – первая: чтобы нацменьшинства не могли учиться, вторая: чтобы не имели возможности разговаривать на родном языке,

– сказал Сийярто.

Так, по мнению министра, то, что происходит в Украине, не может происходить в правовом поле.

В Украине осуществляется брутальное нападение на национальные общины. Серия связанных действий началась с закона «Об образовании» и продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь разрушен языковой закон, который предоставлял возможность меньшинствам пользоваться своим родным языком, - добавляет правительственный портал.

По словам Сийярто, в правовом государстве не происходят вещи, которые имеют место в Украине.

Он заявил, что в законе «Кивалова-Колесниченко» допустимый предел употребления языка нацменьшинств начинался с 10%, а в новом законопроекте депутаты хотят привязать к 33 %, сказал Сийярто.

– добавил он.

Напомним, что Закон «О принципах государственной языковой политики» был принят 3 июля 2012 года. Он устанавливает, что государственным языком является украинский, но в то же время существенно расширяет использование региональных языков.

23 февраля 2014 года после Революции Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Однако исполняющий обязанности Президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

В июле 2014 года 57 нардепов обратились в Конституционный Суд (КСУ) с требованием признать закон «Кивалова-Колесниченко» неконституционным.

Целых четыре года этот вопрос не рассматривался и вот наконец новый состав КСУ 28 февраля принял решение относительно соответствия Конституции Закона "О принципах государственной языковой политики" № 5029-VI.

Новые члены Конституционного суда Украины решили ознаменовать начало своей работы скандалом и выдали решение, которое мало поддается не то, что логике, но и правовому обоснованию. Автор закона народный депутат Украины Сергей Кивалов критично прокомментировал действия КСУ.

Решение КСУ – откровенно политическое. Аргументация неконституционности – несостоятельна. Всем должно быть понятно, что Конституционный Суд Украины, подыгрывая действующей власти и «партии войны», совершил серьезный политический, а не правовой акт. Всему миру четко дали понять, что Украина намерена сеять раздор между западом и востоком страны, и не хочет примирения между ними. Действующая власть, агонизируя, использует незаконные методы для притеснения людей, у которых родной язык – не украинский, - отметил один из авторов Закона «О языках», народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Отметим, что Суд не признал сам текст закона неконституционным. А только обратил внимание на процедуру его принятия, которая не соответствует Конституции. При этом судьи не учли тот факт, что языковой закон 2012 года соответствует положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, включает все рекомендации, предложенные Венецианской комиссией, а также поддержан резолюциями Парламентской ассамблеи совета Европы.

Кроме того, отменив закон, Конституционный суд создал юридическую коллизию: он вернул действие его предшественника, закона «О языках в Украинской ССР» 1989 года. Он предусматривает, что языками межнационального общения являются украинский, русский и другие, также гарантируется право пользоваться своим национальным языком, а госслужащие должны владеть украинским, русским и в случае необходимости другим национальным языком. И самое главное — акты органов власти принимаются на украинском языке, а публикуются на украинском и русском, а в свою очередь языком взаимодействия республиканских органов власти, предприятий, учреждений и организаций является русский язык. Таким образом, борцы за декоммунизацию своими собственными руками вернули Украину во времена СССР. Реакция же соседних стран на отмену компромиссного закона существенно ухудшает и без того шаткие позиции Украины в Европе.