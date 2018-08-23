В Одессе стартовал турнир по таиландскому боксу Муай-Тай «Кубок Черного моря»

Спортивное событие международного масштаба – Турнир по таиландскому боксу Муай-Тай «Кубок Черного моря» – проходит в эти дни в спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия».

В нем соревнуются в силе, ловкости и мастерстве 253 спортсмена из восьми стран мира - США, Беларуси, Молдовы, Турции, Литвы, Грузии, Германии, и, конечно же, Украины. Возраст участников – до восемнадцати лет, ведь соревнования направлены на раскрытие новых имен и талантов. Вместе с тем, на ринге сразятся и титулованные спортсмены, что является прекрасным примером обмена опытом и спортивным мастерством.

Открыли турнир «Кубок Черного моря» народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия», почетный член Всемирной федерации карате Сергей Кивалов и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Сергей Кивалов в своём выступлении отметил, что Одесса является не только культурной, но и спортивной столицей. Об этом свидетельствуют успехи наших спортсменов.

Эти международные соревнования мы принимаем у себя уже в третий раз. Но активно сотрудничаем с Украинской федерацией таиландского бокса, предоставляя свои спортивные базы, уже около пятнадцати лет, — подчеркнул Сергей Кивалов. — Интерес к этому виду единоборств растет. Уже восемь ведущих европейских стран отправляют своих спортсменов в Одессу для участия в «Кубке Черного моря». Сегодня быть здоровым и спортивным стало модно и престижно. И мы прививаем нашим студентам любовь к различным видам спорта, создаем наилучшие условия для их физического развития. А они, в свою очередь, радуют нас своими достижениями, в том числе и спортивными. Так, студент четвертого курса факультета международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» Олег Гута – мастер спорта международного класса, чемпион Европы по таиландскому боксу. И я уверен, соревнования, которые стартовали сегодня, для многих участников станут путёвкой в большой спорт, ведь именно на таких мероприятиях закаляют свой дух и спортивный азарт будущие чемпионы.

Действительно, спорткомплексам Национального университета «Одесская юридическая академия» могут только позавидовать другие вузы города и страны. Не случайно, именно на крытом стадионе уже в третий раз проводится этот престижный Международный турнир.

В прошлом году здесь же, в спортивном комплексе НУ «ОЮА» прошёл Чемпионат Украины среди юношей и юниоров по таиландскому боксу и первая Всеукраинская универсиада по таиландскому боксу под эгидой Министерства молодёжи и спорта Украины. В универсиаде приняли участие студенты различных вузов Украины.

Выступая с приветственной речью, Геннадий Труханов поздравил участников соревнований и пожелал всем, прежде всего, мира:

Радует, что популярность этих соревнований растет. Наши юные спортсмены знают не понаслышке, что такое любовь к своей стране, выступая регулярно на международных турнирах, когда в честь их побед поднимается флаг нашей страны. И в том, что в разных странах люди встают под гимн Украины, — заслуга наших спортсменов, которые кропотливым трудом оттачивают свое мастерство и прославляют нашу страну. Поэтому вдвойне приятно, что Турнир открылся в День Государственного флага Украины и в канун празднования Дня Независимости нашей страны.

Вице-президент Национальной сборной по таинландскому боксу, главный судья турнира – главный тренер сборной Украины, заслуженный тренер Украины Павел Евтушенко признался:

В Одессе Международный турнир «Кубок Черного моря» проводится уже в пятый раз. Общеизвестно, насколько высок уровень украинских спортсменов и насколько честное судейство в Украине. От Одессы выступают 80 спортсменов, что свидетельствует о популярности этого вида спорта в нашем городе. Не случайно, Одессу считают родиной таиландского бокса в Украине. Здесь он стартовал, здесь находятся основные спортивные базы. И, думаю, уже недалек тот день, когда Одесса будет принимать у себя Чемпионат мира по таиландскому боксу. Хочу сказать слова большой благодарности Сергею Васильевичу Кивалову, который развивает спорт в городе Одессе, строит спортивные комплексы, стадионы, залы, всегда поддерживает наших спортменов. И, конечно, откликается на обращения федерации о помощи в проведении таких масштабных соревнований.

И в самом деле сборная Одесской области заняла на недавнем чемпионате первое общекомандное место, опередив киевских спортсменов. В целом в нашей стране этот вид единоборств обретает все большую популярность, а успехи наших тайбоксеров радуют. В прошлом году украинские спортсмены завоевали на чемпионате Европы по таиландскому боксу сразу девять медалей высшей пробы – три золотых, три серебряных и три бронзы. Победителем этого чемпионата стал и студент четвертого курса факультета международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» Олег Гута. Все годы учебы будущий юрист добивается убедительных спортивных вершин, среди которых – победа на всеукраинской Универсиаде и Кубке Украины по таиландскому боксу.

Наставник Олега Гуты в спорте – заслуженный тренер Украины по таиландскому боксу Наталья Коган, к которой он пришел восьмилетним мальчиком:

Спортивные достижения Олега – не только моя заслуга. Это заслуга Федерации, заслуга родителей Олега, заслуга его родной Одесской юридической академии, в которой поддерживают студентов и создают благоприятные условия, чтобы учеба не шла вразрез со спортом. Спорт в жизни Олега занимает много места. Этот мальчик, имея огромное желание, доказал, что сможет стать чемпионом. Ему сейчас 21 год. А он уже многократный победитель Украины, двукратный чемпион Европы. Член национальной сборной Украины по таиландскому боксу. Завоевал бронзу и серебро на чемпионатах мира.

На данном чемпионате выступают девять учеников Натальи Коган. Олег Гута – негласный сотренер своего наставника. Но он также выйдет на ринг, чтобы выступить и завоевать победу, подарив ее родной Юракадемии.

Олегу Гуте есть на кого равняться: выпускники Одесской юридической академии известны своими серьезными спортивными успехами. Среди них – Константин Тришин и Ирина Есенович-Куценко. Константин – заслуженный мастер спорта, чемпион мира в Таиланде, который за свою спортивную карьеру провел около 150 боев. Ирина – выпускница факультета международно-правовых отношений, мастер спорта по таиландскому боксу международного класса, призёр чемпионата мира, сегодня – депутат Одесского городского совета.

За время студенчества стала и чемпионкой Европы, и чемпионкой мира. Отлично училась и получала именную стипендию имени профессора Сурилова. Вообще, быть студенткой Одесской юридической академии было потрясающе, это, наверное, лучшие времена моей жизни.

— рассказала мастер спорта международного класса Ирина Куценко.

Утром – тренировка, потом – пары, а после пар – снова тренировка. Потом – уроки и какая-то культурная жизнь. Все успевала. Я не занималась по индивидуальному графику, это была моя принципиальная позиция. Я не хотела быть быть просто спортсменкой, даже чемпионкой мира. Я хотела получать знания. И в Юракадемии были все условия, чтобы получать знания и достичь результатов в спорте. И я благодарна Сергею Васильевичу Кивалову за его заботу о студентах: строительство стадионов, крытых и открытых площадок такого уровня, что на них можно проводить международные турниры и чемпионаты. Благодаря его энергии студенты вовлечены не только в науку и образование, но и в спорт и культуру. А это помогает все новым поколениям студентов в полной мере реализовываться. Причем, не только одесситам: учиться в Одесской Юракадемии приезжают ребята со всей Украины, из других стран.

Турнир по таиландскому боксу Муай-Тай «Кубок Черного моря» продлится четыре дней и завершится в воскресенье. Понаблюдать за боями могут все желающие в спорткомплексе по адресу Фонтанская дорога, 23.