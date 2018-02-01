Молдаванка: как из старой улицы сделали «старинный кусочек», но совершенно по-новому

Вы давно были на Староконном рынке? Особенно в субботу или воскресенье, когда все улицы вокруг него становятся огромным базаром? Именно огромным, который и обойти-то сложно, не то, чтобы познакомиться со всем предлагаемым товаром.

Нет-нет, мы не о «живом» товаре, не о собачках, кошечках, нутриях и хомячках. Мы – о другом. Здесь по-прежнему, как и двадцать лет назад, торгуют… всем. Старыми открытками и портретами бывших вождей, тарелками, давно отжившими свое, и обновленными чугунными сковородками, которыми пользовалась еще прапрабабушка торговца… Да скорее легче назвать, чего здесь нельзя приобрести, чем перечислить весь товар, который пытаются реализовать. Иногда вообще создается впечатление, что люди приходят сюда, чтобы полюбоваться настоящей одесской толкучкой, которая в выходные (в любую погоду) просто «расцветает» не столько спросом, сколько предложением.

Так сложилось, и мы даже забываем порой, что Староконный, со всеми его характерными «чертами», в выходные дни становится не просто старым рынком, а еще одной достопримечательностью. И здесь, кстати, летом ажиотаж возрастает еще больше, потому что любознательные туристы «прознают» об этой части старого города, где можно купить все. А если не купить, то хотя бы воочию убедиться, как же выглядела та самая вечная игла для примуса, которую предлагала приобрести товарищу Бендеру какая-то старушка.

И вот – новость. При общей картине этого малоприятного глазу района (дома здесь старые, зачастую ветхо-аварийные и обшарпанные), кусочек улицы Косвенной, как раз в районе Староконного, преобразился… под старину. Да, именно так: этот старый-старый район обновили, но обновили так, что он как бы «погрузился» в далекое прошлое – столетней (и более того) давности.

Здесь установили новые столбы, стилизованные под те самые старые – бельгийские – которыми так славилась Одесса много-много лет назад. Вот и получилось, что здесь, у Староконного рынка, вырос еще один уголок старой Одессы.

Ну а чтобы впечатление было полным, тут появилось и новое покрытие тротуара, по которому еще не так давно и проходить было трудно. Тротуар тоже обновили «с изюминкой» – под старую одесскую брусчатку.

Так что теперь вы можете не только узнать, как выглядел настоящий граненый стакан и та самая вечная игла для примуса, но и исторические бельгийские столбы, которых в современной Одессе уже нигде практически не осталось.

Ну а что же старые дома? – спросите вы. Они по-прежнему выглядят непрезентабельно, и их жители по-прежнему не теряют надежды, что «все изменится к лучшему». Впрочем, многие старые фасады, вроде, тоже собираются облагородить – под стать обновлению улицы Косвенной.

Но это, как говорится, уже совсем другая история. Пока же эти старые-старые дома, особенно на фоне обновленного «кусочка» улицы Косвенной, смотрятся ну очень контрастно…