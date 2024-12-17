Марафон «Blue economy» в Одеській кірсі: пізнання через гру

14 грудня 2024 року в Центрі дозвілля громади Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбувся марафон «Blue economy» (Блакитна економіка), в якому взяли участь школярі старших класів Одеси. Метою заходу було ознайомлення підлітків із концепцією блакитної економіки та принципами сталого використання водних ресурсів.

Проєкт «Blue economy» став унікальним досвідом для учасників, адже вони мали змогу взяти участь у настільній грі, що дозволила не лише краще зрозуміти, як морський бізнес може функціонувати з урахуванням екологічних аспектів, але й сприяла розвитку креативності та ініціативності серед молоді. Гра стала інструментом для глибшого занурення у теми збереження океанів, морів та водних ресурсів у цілому.

Ця ініціатива була реалізована в рамках проєкту «Посилення спроможності до популяризації та підтримки розвитку блакитної та зеленої економіки в м. Миколаєві» за підтримки Європейського Союзу та Королівства Данія в межах ініціативи «Мери за економічне зростання».

Блакитна економіка, за визначенням Світового банку, передбачає сталий розвиток з використанням океанських та морських ресурсів для досягнення економічного зростання, покращення умов життя та створення робочих місць, при цьому зберігаючи здоров'я океанічних і морських екосистем. Вона має три взаємопов'язані складові: економічну, соціальну та екологічну, прагнучи забезпечити баланс між цими напрямками для довготривалої стійкості та розвитку.

Ключовими аспектами блакитної економіки є:

Збереження морів та океанів, які поглинають надлишкове тепло та парникові гази, а також забезпечують половину кисню на Землі.

Підтримка ефективного і екологічно безпечного морського транспорту.

Стале рибальство та аквакультура, що допомагає відновити популяції морських видів.

Використання морських енергоресурсів, таких як хвильова та вітрова енергія, для створення енергетичної самодостатності прибережних громад.

Розвиток сталого морського туризму, що не тільки приносить прибуток, але й сприяє збереженню природних екосистем.

На жаль, Чорне та Азовське моря, річки та інші водні об'єкти України наразі потерпають від наслідків війни, але можливості для їх відновлення не вичерпані. В умовах післявоєнного відновлення водних екосистем важливо враховувати ці принципи для забезпечення сталого розвитку регіону.

Одним із завдань гри було ознайомлення школярів із можливістю поєднання економічних і екологічних інтересів у блакитній економіці, що відкриває нові горизонти для інноваційних проектів у морському бізнесі та екології. Марафон «Blue economy» став чудовою нагодою для учасників не лише отримати нові знання, а й висловити свої ідеї та ініціативи для майбутнього.

Організатори висловили подяку авторам ідеї, Nikolay Grubby та Олені Марушевській, а також Центру Святого Павла та родині Немерцалових за допомогу в організації та проведенні заходу. Завдяки такому формату школярі мали можливість поглибити свої знання з екології, економіки та стійкого розвитку.

«Blue economy» не лише надала учасникам нові знання, але й подарувала багато позитивних емоцій. Це важливо для підростаючого покоління, яке повинно усвідомлювати, як можна поєднувати бізнес і екологічні інтереси, працюючи на благо природи та людства.