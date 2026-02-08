В рамках мирных договоренностей украинская сторона якобы хочет заручиться гарантиями безопасности для Одессы.

Киев якобы заявлял о гарантиях безопасности для Одессы во время трехсторонних переговоров, проходивших между Украиной, Россией и США в Абу-Даби. Об этом сообщило российское медиа "ТАСС" со ссылкой на неназванный источник, знакомый с переговорами в ОАЭ.

"Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки мирного документа", — пишет издание.

Собеседник росСМИ также добавил, что этот вопрос является очень важным для украинской стороны. Речь идет о том, что российская армия не будет нападать на город.

"Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи", — пояснил источник.

Украинская сторона на момент публикации не комментировала эту информацию, которую распространило российское медиа.

Ранее иностранное издание The Guardian объясняло, почему увеличилось количество атак РФ на Одессу. В январе медиа писало, что россияне терроризируют город из-за того, что не могут его захватить. Однако о таком условии в рамках мирных договоренностей ранее речь не шла.

Переговоры в Абу-Даби: о чем договорились стороны

Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, прошедший 4-5 февраля, украинская сторона назвала "конструктивными". Глава украинской делегации Рустем Умеров после встреч 5 февраля анонсировал продолжение встреч, которые могут состояться в США.

Одним из результатов встреч стал обмен пленными. Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля заявил, что домой удалось вернуть 157 украинских военнослужащих Во оруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы и гражданских лиц.

Впоследствии издание The New York Times оценило, что переговоры сторон в Абу-Даби закончились "с намеком на тупик".

Источник