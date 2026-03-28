На Одещині вперше заборонили російськомовний культурний продукт

Білгород-Дністровська міськрада Одеської області запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Це перший випадок на Одещині.

Про це повідомив Секретаріат Уповноваженої із захисту державної мови.

Документ, прийнятий викономом міськради, має на меті захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора та боротися з наслідками тривалої русифікації.

"З метою захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора запроваджується мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту... на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади", – йдеться у рішенні міськради.

Представниця мовної омбудсменки Анна Неруш заявила, що Секретаріат чекатиме аналогічних рішень від інших територіальних громад.

Заступниця директора Департаменту – начальниця управління культури, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації Ярослава Різникова зауважила, що це перше таке рішення на Одещині.

“В умовах російсько-української війни це чітка ціннісна позиція: публічний простір українських громад має бути простором української культурної присутності та поваги до власної держави”, – сказала Різникова.

Мораторії на використання російськомовного культурного продукту діють у Києві, Дніпрі, Черкасах, Запоріжжі, Білій Церкві, Фастові, на Тернопільщині та в інших обласних та міських громадах.

Раніше у Донецькій селищній громаді Ізюмського району Харківської області також запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

