С кого взыскать ущерб от ввоза COVID-19 в Украину?

Вынужденными «карантинными» ограничениями в Украине (как и в иных странах) нарушена прежняя хозяйственная деятельность. В ряде (не жизненно необходимых) отраслей сферы услуг и производства работники и бизнесмены лишаются привычных доходов, что можно считать финансовым «ущербом». Другие его несут более явно – внеплановыми тратами, в том числе на медицинские услуги и препараты. Как это возмещать и за чей счет – вопросы не риторические. Ведь все, несущие потери из-за карантинных пертурбаций, вправе «документировать» их учёт и добиваться (через суды) возмещения за счет виновных лиц и организаций.

Это – элементарно для «правовых» государств! Но такую защиту своих интересов мало кто в Украине считает «перспективной». Большинство, увы, не тщатся бороться юридически, мирясь с ролью «терпил». И зря – правильной подачей исков активные деятели и держава Украина могут «отбить» немалую часть нарастающих потерь (гораздо больше дотации, обещаемой чиновниками ВОЗ, например). Поэтому актуален перефраз давнего завета: «Ищите – и вам вернется». Главное – найти виновников, с кого можно взыскать искомое...

Законы Украины благоволят «разборам полетов»

Пассивность в истребовании возмещений ущерба можно пояснять разными отговорками, но никак не «отсутствием законодательной базы» – она есть! Права на возмещение причиняемого вреда предусмотрены законами Украины начиная с Конституции в статье 56 которой указано:

«Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень».

Чтобы использовать эту норму, надо доказать в суде стечение двух условий: причинение «вреда» (законным правам и интересам истца) и его обусловленность «действиями или бездеятельностью» тех, кто указаны ответчиками. Это в нынешней «карантинной» кампании вполне по силам широкому кругу лиц. Ведь об ответственности чиновников заявлено и в (основополагающей) статье 3 Основного Закона:

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю... Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави».

А в статье 13 Конституции содержится существенное для истцов уточнение:

«…Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання… Усі суб'єкти права власності рівні перед законом».

Для этого, в частности, обозначены (в статье 55) права на защиту прав в судах:

«Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб... Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна...».

Условия использования указанных прав детализированы в Гражданском кодексе Украины (в статье 22 и др.) и иных нормах украинского законодательства. Кто действительно очень хочет добиться справедливого взыскания с виновников человеческих драм или крупных трат, могут не плакаться и стенать, а грамотными действиями (в т. ч. с помощью юристов) добиться своего, ссылаясь на нормы законов Украины. Чтобы не пришлось досадовать («не было мучительно больно и не жег позор») за упускаемые возможности и пораженческий настрой.

А в случае с «коронавирусным» ущербом шансы истцов сильно повышаются интересом общественности (в т. ч. сотоварищей по несчастью) и резервом помощи при широкой огласке хода судебных разбирательств. Ведь такие «разборы полетов» вероятных виновников занесения этой инфекции в Украину уже ведутся в полемике СМИ и ряда политсил. А в открытом доступе копятся «досье» о провинностях ряда фигурантов: изучайте и выбирайте, что более годится из доказанных фактов.

Мизантропская ликвидация санитарно-эпидемиологической службы Украины

Даже первокурснику юрфака по силам доказать, что развитию в Украине эпидемии вирусов COVID-19 очень способствовала отмена государственного санитарно-эпидемиологического контроля за состоянием здоровья въезжающих в страну и за вспышками инфекций в тех или иных регионах. Ту деградацию важной функции нашего государства устроили недавние правители-«реформаторы», учинившие в 2014-2017 годах поэтапную ликвидацию Санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) Украины.

Изучить деяния виновников той антинародной операции (в духе указаний А. Гитлера «рейхслейтеру» А. Розенбергу о лишении негерманского населения прививок и других оздоровительных мероприятий) впору не только пишущим диссертации по криминалистике, но и тысячам потерпевших от злостного попрания тогда прав, прописанных в статьях 27, 49, 50… Конституции. Не случайно даже Куля-в-лоб А. Яценюк, цинично хвалясь «достижениями» в период своего премьерства (с 27.02.2014 по 14.04.2016 гг.), предпочитает умалчивать, что именно тогда решениями властей работу СЭС заблокировали, а в (казенных) медвузах Украины прекратили набор студентов на специальность «инфекционист». И бесспорна персональная вина в той ликвидации матерого «соросюка».

Нынешний всплеск рекламной активности ради возвращения этого фигуранта к горнилу власти подтверждает финансовую состоятельность его (и спонсоров) удовлетворить иски десятков граждан. Но прочим, терпящим беду из-за недавних «яйцеголовых» решений, стоит поискать и других виновных в эпидемии COVID-19. Документы, уличающие ликвидаторов отечественной СЭС, вредители тщатся таить, «зачистив», например, сайт КМУ.

Но то не помеха расследователям – улик достаточно и в электронной базе Рады «Законодавство України». Есть там и Постановление КМУ №348 от 29.03.2017, где черным по белому прописано роковое указание:

«…2. Ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу… 4. Утворити комісію з ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби».

Подписал это (с чьей-то подачи) тогдашний премьер В. Гройсман. И «ликвидировать» этот факт еще трудней, чем скрыть от правосудия самого подписанта (тоже имеющего средства на выплату возмещений по искам). А поскольку не только экс-премьеры персонально виновны в ликвидации украинской СЭС, иски в этом направлении перспективны. Сомневающимся же доступны и другие темы.

Мародерство на эпидемии, или «Головотяпство» КМУ Гончарука

23 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) начали уголовное расследование деяний ряда лиц, приведших к острой нехватке в Украине с начала эпидемии медицинских масок «Бук». Чем и когда закончатся эти изыскания – бурно спорят, но факт, что даже чуткие к конъюнктуре чины САП сочли перспективным «копать» факты должностных правонарушений, способствовавших эпидемии. Таких деяний – уйма, даже если не установят «состав преступления» в расследуемом случае вывоза из Украины столь нужных ныне средств (санитарной) защиты вопреки обращению СНБО к правительству А. Гончарука.

Та бригада «младосоросят» до отставки 4 марта набедокурила не меньше предшественников: за полгода не удосужились заняться восстановлением необходимого санитарно-эпидемического контроля и прекратить развал медицинской отрасли, включая массовую эмиграцию медработников. Более прочих в том виновата группа юристов (во главе с З. Скалецкой), занявших руководящие посты в Министерстве здравоохранения (МОЗ) Украины. Именно они с начала эпидемии COVID-19 в мире самоустранились от организации противоэпидемических мер, блокируя в том числе принятие решений об изоляции прибывающих в Украину потенциальных вирусоносителей. И притом бесстыдно лгали руководству государства и общественности («звездя» на разных телешоу), будто отечественная медицина ими «подготовлена» к противодействию новой опасной болезни.

Сограждане, заразившиеся COVID-19 в тот период, имеют право и возможности истребовать компенсации за деяния тех «залетевших» подчиненных А. Гончарука. В том случае достаточной «уликой» служебной халатности представляется издание Приказа МОЗ №185, где всем медикам Украины было высочайше «рекомендовано» выявлять носителей COVID-19 лишь после развития болезни до стадии проявления признаков острой респираторной инфекции или «при несподіваному погіршенні стану, не зважаючи на відповідне лікування».

При этом вместо перечня конкретных мер «лікування пацієнтів відповідно до рекомендацій ВООЗ» «хитроумные» авторы той инструкции МОЗ предписали руководителям медучреждений… изучать содержание сайта ВОЗ по интернет-ссылке, открывающей издевательски непонятный многим рубрикатор разнообразных сведений (на English).

Можно спорить, чем руководствовались авторы и подписанты тех «рекомендаций» (может, «прикрыли» так свою некомпетентность в медицине, а может, изощренно «подставляли» подчиненных медработников), но доказуемо, что это равносильно фальсификации нормативного документа и затруднило подготовку на местах необходимых медпрепаратов, приборов и оборудованных помещений. Это – вредительство, граничащее с деяниями, учтенными в статье 131 Уголовного кодекса Украины («Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом… невиліковної інфекційної хвороби»).

Не менее вредное «головотяпство» доказательно и многократно совершали и чины ряда иных ведомств и организаций.

Массовый ввоз инфицированных – новая миссия МИДа?

Катастрофически увеличить численность обитающих в Украине носителей вируса COVID-19 (испортив коллегам из МОЗ успокоительную статистику) преуспели руководители украинского Министерства иностранных дел (МИД). Сперва те мало оповещали сограждан о распространении эпидемии за рубежом и с большим опозданием ввели запреты на посещение украинцами зараженных стран (и въезд оттуда иностранцев).

А с середины февраля МИДовцы зачем-то (ради «пиара» – в лучшем случае) развернули кампанию «возвращения» за казенный счет из зарубежья в Украину обладателей украинского гражданства. И хвалятся тем, рапортовав на официальном сайте ведомства, что на 21.00 23 марта «за сприяння дипломатичних установ» в страну прибыли 72305 человек.

При этом полторы сотни учтенных сограждан остались не менее удачно проводить карантин в других странах (от 105 – в Польше до 1 – в Китае, на Кубе, в Румынии…), а 21 – уже проходили там лечение (не считая вылеченных: 4 – в Японии, 1 – в Италии, 1 – в Польше)…

Зато МИДовцы умалчивают, что их широко освещенный в СМИ почин экстренно возвращать (зачастую – с отдыха) ранее выпущенных грешит опасным нарушением санитарных правил: возвращаемых (кроме скандально доставленной в Новые Санжары группы проверенных инфекционистами при выезде из Китая) не проверяли надлежащим образом на COVID-19. И сотни тысяч таких людей беспрепятственно разбрелись по весям Украины, невзирая на то, что среди них были «переносчики» опасного вируса. Результат не замедлил сказаться: среди выявляемых у нас заболевших из-за COVID-19 большинство – заразившиеся от приехавших из зарубежья сограждан (родственников, друзей, коллег), а не от иностранных туристов.

«Патриотична» ли проведенная МИДовцами «репатриация» в Украину без соблюдения противоэпидемических мер (в т. ч. «обсервации» в специально отведенных учреждениях) – можно спорить, но доказано, что тот почин вызвал у нас опасный рост заболеваемости и… необходимость устроить поголовную «самоизоляцию» уже и всем живущим в Украине.

Так министры Д. Кулеба и его предшественник В. Пристайко с подчиненными очень поспособствовали введению «карантинных» ограничений, разорительных для миллионов украинцев… Должно ли МИД (и государство в целом) возмещать ущерб, нанесенный их играми в «эвакуаторов» – простой вопрос для чтущих Конституцию Украины. Но не менее бесспорно, что заслуживают взыскания не только пособники ввоза коронавирусов, но и те, кто эту беду породил.

Коррупция в ВОЗ вопиет о международном расследовании

Опасно много завелось у нас среди занимающих государственные посты (в т. ч. в МИД и МОЗ) лиц, охочих услужить иностранцам (не только «грантодателям»), не чтя законы Украины и в ущерб служебным обязанностям перед согражданами. Не случайно в МОЗ «не замечали» массовый вывоз из страны в период эпидемии ставших дефицитными медицинских масок и других средств и предпочли следовать «месседжам» из ВОЗ, а никак не обращениям отечественного СНБО, Офиса президента или номинального «главы КМУ».

Заражены пресмыкательством перед рядом чужих держав и многие в МИДе. Это, а не переутомление от эвакуаторства, вдохновило отчебучить псевдорекорд – видеоконференцию Д. Кулебы с коллегой из Германии объявили… «первым в Европе виртуальным визитом главы МИД».

Показательно, что глава МИД Украины предпочел (ломая дипломатический протокол) уединяться в иностранном посольстве, а не наладить связь из официальной резиденции своего уникального ведомства. Тем временем его подчиненный хвалится из Нью-Йорка (ставшего эпицентром эпидемии в США), что запросил от ООН добавку помощи на сумму аж… 20 млн долл. (0,00001% от того, что из-за эпидемии планирует запросить в ФРС на нужды США администрация Д. Трампа).

Нынешние наши дипломаты, увы, не дерзнут стать помощниками в исках к иностранным виновникам импорта в Украину эпидемии COVID-19 (и предшествующего развала украинского здравоохранения). Но если оздоровить кадры МИДа, такая перспектива возможна и откроет поле претензий (помимо ревизии госдолга) на весьма значительные суммы. Главных таких направлений – два: ВОЗ и соучастники разработки COVID-19.

Доказуемо, что функционеры и эксперты ВОЗ (World Health Organization / Всемирной организации здравоохранения) своими указаниями содействовали с начала этого года перерастанию эпидемии COVID-19 в пандемию, а ранее – вредительскому расформированию СЭС Украины и выманиванию из нашего госбюджета крупными ТНК (взявшими ВОЗ на содержание) миллиардных трат на столь «честные» закупки ряда вакцин, что их второй год не поставляют, а в МОЗ не могут предъявить документального подтверждения тех сделок. Поучительно, что по результатам эпидемии в 2009 году новоявленного «свиного» гриппа ряд авторитетных ученых и Комиссия по здравоохранению ПАСЕ обвиняли руководство ВОЗ в намеренном раздувании паники в угоду поставщикам массово проданных препаратов (на 3,5 млрд долл. тогда обогатилась и британская GlaxoSmithKline, чей представитель П. Валланс стал «научным» советником действующего премьер-министра Великой Британии Б. Джонса). Увы, криминального расследования деяний «общественников» ВОЗ тогда не провели, а финансовые потери государств и пациентов никто не возмещал. Зато, «оправдываясь», функционеры ВОЗ сделали важное уточнение: опубликованный на их сайте и часто цитируемый документ (вызвавший панику) не считается «официальным» и ответственность за обман доверившихся ВОЗ не признает…

Но в нынешней ситуации важно расследовать, как руководство ВОЗ (считаемой «координационным центром» для служб здравоохранения разных стран) занижало степень опасности развившейся в Ухане с ноября 2019 года эпидемии нового коронавируса. Хотя именно ВОЗ выступила посредником размещения там заказов на проведение опасных научно-производственных экспериментов с вирусами. Подробности этого ВОЗовцы таят от общественности.

Но установлено, что ранее опыты «скрещивания» двух опасных вирусов (SARS с вирусом подковоносых летучих мышей Китая SHC014) проводили в США (в т. ч. в биологической лаборатории в Форте Детрик, где летом 2019 года враз загадочно заболели около тысячи военнослужащих). А ранее этим хвалились в журнале Nature исследователи частных компаний. Уже тогда это остро критиковали ответственные специалисты, обеспокоенные высокой патогенностью данной «химеры» для людей. Но ВОЗ стала на сторону «экспериментаторов»…

Возможно, человечество не скоро узнает, кто и как «выпустил» из лабораторий вирус, переименованный (чтобы «запутать следы»?) в COVID-19. Но однозначно известны личности многих причастных к проведению того вреднейшего эксперимента, и понятно, что обладают штаммом этого «чуда биоинженерии» несколько разных групп, не исключая фармацевтические ТНК. Готовится ли кто-то из них начать поставки уже разработанного противоядия – вопрос не праздный и заслуживающий внимания криминалистов и политиков.

P. S. Нужны герои-криминалисты!

Нынешняя эпидемия COVID-19 подтвердила реальность «апокалипсиса», когда не подконтрольные национальным государствам транснациональные фармкомпании в ходе рискованных опытов биологов способны порождать «монстров», равнозначных биологическому оружию. Подобное прежде изображали писатели-фантасты и кинематографисты (например, в боевике о мстительном враче-нацисте «Лев готовится к прыжку»). Но теперь это реальность, которую должны обуздать ответственные политики, ученые, опираясь на волю сограждан. Подтвердить такое волеизъявление – лучше всего многомиллиардными исками к виновникам происходящего «коронарного» ЧП вселенского масштаба.