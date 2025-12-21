Британские чиновники отказались от использования замороженных российских активов на нужды Украины.

Источник: Financial Times

Дословно: "Британские чиновники заявили в пятницу, что Лондон не будет односторонне использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, поскольку планировал делать это только совместно с Австралией, Канадой и ЕС".

Детали: Отмечается, что такое решение приняли после того, как в пятницу, 19 декабря, аналогичное предложение провалилось в ЕС. Зато лидеры Евросоюза заключили соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, заимствованного под залог общего бюджета блока.

Представитель правительства подчеркнул, что Великобритания продолжит действовать исключительно в рамках договоренностей со странами G7 и Евросоюзом.

В свою очередь глава Минфина Великобритании Рэйчел Риза заверила, что страна будет "в срочном порядке" сотрудничать с партнерами, чтобы обеспечить Киев необходимым финансированием. По ее словам, поддержка Украины со стороны Великобритании остается "непоколебимой".

Правительство Великобритании объявило о "перепрофилировании" кредитных гарантий на сумму 2 млрд долл. Эти обязательства продлили до 2026 года, чтобы удовлетворить насущные потребности украинского бюджета.

Предыстория:

Саммит Европейского союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает разделить "репарационный кредит" на два направления поддержки Украины: производство и закупка оружия и бюджетная поддержка. Бюджетная поддержка составит 90 млрд евро и будет предоставляться в течение двух лет.





