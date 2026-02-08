Национальный банк Украины предполагает, что цены на электроэнергию для населения могут вырасти после окончания отопительного сезона 2025-2026.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2026 года.

"НБУ предполагает, что до конца текущего отопительного сезона административная инфляция будет снижаться благодаря сохранению моратория на повышение тарифов для населения на отдельные услуги ЖКХ. Однако в дальнейшем, учитывая высокие потребности в восстановлении энергосистемы, в прогноз заложено техническое предположение о повышении цен на электроэнергию для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, НБУ предполагает, что тарифы на другие услуги ЖКХ, на которые распространяется действие моратория, тоже будут корректироваться для постепенного достижения рыночно обоснованных уровней.

В то же время в отчете отмечается, что НБУ не располагает информацией о возможных решениях в сфере тарифной политики и не вовлечен в ее формирование.

Напомним:

В Украине последний раз повышение тарифов на электроэнергию для населения произошло 1 июня 2024 года. Правительство установило единый тариф на уровне 4,32 грн/кВт-ч (рост на 64% от предыдущего уровня 2,64 грн/кВт-ч)

Источник