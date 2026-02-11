 
Атомна генерація України все ще працює не на повну потужність

Категория: Новини / Події

Продолжается ликвидация последствий двух массированных атак врага на энергосистему Украины в течение прошлой недели. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена. Об этом проинформировал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС”, — отметил он.

Кроме этого, по состоянию на 9 февраляв результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры страны частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.


