 
Информация к новости
0
Сьогодні, 14:00

«Бібліосутінки» у науковій бібліотеці: одеситів запрошують на романтичну вечірню екскурсію

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Одеська національна наукова бібліотека готує особливий подарунок до Дня закоханих та Міжнародного дня дарування книг. 14 лютого о 17:00 у стінах найстарішої публічної книгозбірні України (вул. Пастера, 13) вперше відбудеться ексклюзивна вечірня екскурсія під назвою «Бібліосутінки».

Відвідувачі матимуть рідкісну можливість побачити величні зали бібліотеки у незвичній атмосфері — при світлі ліхтарів. У програмі — захоплива подорож лабіринтами каталогів, знайомство з архітектурними перлинами історичної будівлі та огляд унікальних раритетних видань. Гості зможуть відчути особливу магію вечірньої бібліотеки та відкрити для себе її таємничий і романтичний світ.

Вхід на захід безоплатний, однак обов’язковий попередній запис, адже кількість місць обмежена.

Коли: 14 лютого, 17:00
Де: Одеська національна наукова бібліотека, вул. Пастера, 13
Запис: +38 (097) 872-12-72




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 