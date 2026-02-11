«Бібліосутінки» у науковій бібліотеці: одеситів запрошують на романтичну вечірню екскурсію

Одеська національна наукова бібліотека готує особливий подарунок до Дня закоханих та Міжнародного дня дарування книг. 14 лютого о 17:00 у стінах найстарішої публічної книгозбірні України (вул. Пастера, 13) вперше відбудеться ексклюзивна вечірня екскурсія під назвою «Бібліосутінки».

Відвідувачі матимуть рідкісну можливість побачити величні зали бібліотеки у незвичній атмосфері — при світлі ліхтарів. У програмі — захоплива подорож лабіринтами каталогів, знайомство з архітектурними перлинами історичної будівлі та огляд унікальних раритетних видань. Гості зможуть відчути особливу магію вечірньої бібліотеки та відкрити для себе її таємничий і романтичний світ.

Вхід на захід безоплатний, однак обов’язковий попередній запис, адже кількість місць обмежена.

Коли: 14 лютого, 17:00

Де: Одеська національна наукова бібліотека, вул. Пастера, 13

Запис: +38 (097) 872-12-72