Перший крок до великих перемог: в Одесі відгримів Кубок «ПЕРШЕ ТАТАМІ – 2026»

В Одесі гучно і по-спортивному емоційно пройшов щорічний відкритий Кубок «ПЕРШЕ ТАТАМІ – 2026» — турнір, який вже став справжнім святом сили духу, характеру та перших перемог.

Змагання об’єднали майже 500 юних спортсменів з усіх куточків України. На татамі вийшли представники різних федерацій, у тому числі тих, що входять до складу провідних бойових ліг країни. Атмосфера була напруженою, але водночас натхненною — адже для багатьох учасників це був дебют, перший серйозний виклик і перший крок у великий спорт.

Турнір організували Всеукраїнський Альянс Кіокушин карате, IFKK, World Simmey-do Karate, Оокамі-кан Доджо та Барс Доджо за підтримки Одеської обласної федерації К-1 і Всесвітньої бійцівської ліги AWFL. Завдяки спільним зусиллям організаторів вдалося створити подію, яка не лише популяризує бойові мистецтва, а й виховує нове покоління спортсменів.

На татамі панували справжні емоції: хвилювання перед стартом, рішучість у кожному русі, радість перемог і гідність у поразках. Саме тут народжується характер — через працю, дисципліну і віру в себе.

«ПЕРШЕ ТАТАМІ» — це більше, ніж турнір. Це місце, де юні бійці роблять свої перші кроки до великих перемог, вчаться не здаватися і йти вперед. І вже сьогодні зрозуміло: серед цих хлопців і дівчат — майбутні чемпіони, які ще не раз прославлять Україну на міжнародній арені. 💪