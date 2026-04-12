Победа Орбана была бы хорошей новостью для Европы, пишет Герольф Аннеманс из группы "Патриоты за Европу" в Европарламенте в статье для Euronews. По словам Аннеманса, Орбан стал символом сопротивления централизации.

В брюссельских кругах это может показаться парадоксальным, но победа Орбана будет скорее хорошей новостью для Европы. Немногие европейские выборы вызывают столько комментариев за пределами своих стран, как выборы в Венгрии.

Орбан стал символом сопротивления централизации

Виктор Орбан - не просто еще один национальный лидер, стремящийся к переизбранию. На самом деле он стал символом сопротивления централизации. Он стал символом патриотической альтернативы федералистскому проекту Фон дер Ляйен. Вот почему новая победа Орбана будет иметь значение не только для Венгрии.

Ведь Комиссия Фон дер Ляйен стремительно растягивает саму идею и концепцию европейского сотрудничества до предела. Договорные полномочия нарушаются в огромных масштабах. Союз не только превратился в военный альянс, но и ежедневно нарушение компетенций проявляется в таких областях, как образование, здравоохранение и социальное жилье.

Победа Орбана сохранит ключевой оплот в Совете

Это сопровождается расширением (многолетнего) бюджета, возможно, в надежде на то, что накопление долгов приведет к "гамильтоновскому" моменту неизбежного создания централизованного европейского государства. Кроме выхода, есть только две возможности противостоять захвату власти Фон дер Ляйен: либо большинство за вотум недоверия Фон дер Ляйен (шоковая терапия), либо (полномасштабное) восстание в Совете, где страны-члены (все еще) имеют право голоса в рамках существующих институтов. Поэтому победа Орбана на выборах в Венгрии - это прежде всего сохранение ключевого оплота в Совете.

У венгерских избирателей есть тысяча причин доверить Орбану власть.

Поэтому потенциальная победа Орбана будет воспринята в Европе не только как приговор одному правительству, но и как обоснованное продолжение видения европейского сотрудничества в будущем. Конечно, у Патриотической альтернативы есть много других возможностей даже в ближайшем будущем достичь точки входа в Совет и создать коалицию изнутри. Не только выборы во Франции в следующем году, но и некоторые другие могут изменить баланс, как мы недавно видели в Праге и Братиславе.

Но само собой разумеется, что либо дальнейшее присутствие, либо внезапное исчезновение Виктора Орбана будет интерпретироваться федералистским лагерем либо как победа, либо как поражение патриотического дела. Если венгерские избиратели снова решат доверить Орбану власть - а у них есть тысяча причин сделать это, не в последнюю очередь благодаря миграции, от которой они были избавлены, - этот выбор будет иметь политическую легитимность.

ЕС был создан для организации сотрудничества между странами

Европейский союз не может с полным основанием утверждать, что защищает демократию, рассматривая некоторые результаты выборов как подозрительные только потому, что они идеологически неудобны для брюссельского мейнстрима. Это не защита каждой политики, проводимой в Будапеште. Это защита более фундаментального европейского принципа: Союз состоит из государств-членов, чьи правительства черпают свою власть прежде всего у своих избирателей. Европейская интеграция никогда не была призвана заменить этот источник легитимности.

Она была призвана организовать сотрудничество между демократическими странами, а не создать иерархию, в которой национальные мандаты считаются действительными только тогда, когда они совпадают с предпочтениями центра. Вот почему венгерский случай имеет значение не только для Венгрии. Он проверяет, сможет ли ЕС жить с существенным внутренним несогласием. Если Союз принимает разнообразие только тогда, когда оно носит символический характер, но жестко реагирует, когда оно затрагивает серьезные вопросы суверенитета и компетенции, то Европа рискует сузить демократическое пространство, о защите которого она заявляет.

Политическое разнообразие не является недостатком европейского проекта

Таким образом важность Орбана заключается не только в том, что он представляет собой для Венгрии, но и в том, что его переизбрание скажет о Европе. Оно напомнило бы Союзу, что политическое разнообразие - это не недостаток европейского проекта, а часть его конституционной реальности. Европа, в которой либералы, консерваторы, федералисты или суверенисты могут побеждать на выборах, более здоровая, чем та, в которой только одна идеологическая семья считается морально допустимой. Это имеет значение и в институциональном плане.

С течением времени ЕС становится все более политизированным. В такой системе электоральные сигналы от государств-членов становятся еще более важными. Когда избиратели неоднократно выбирают правительства, которые бросают вызов преобладающему направлению интеграции, правильным ответом будет не моральная паника или административное наказание. Это политическая рефлексия. Победа Орбана таким образом приведет к полезной коррекции тона.

"Разнообразное меню" - более европейское, чем навязывание всем одного меню

Слишком часто в дебатах о Венгрии звучит мысль о том, что плюрализм приветствуется только до того момента, когда он становится значимым. Однако подлинный плюрализм означает признание того, что страны могут выбирать различные балансы между интеграцией и автономией, общими правилами и национальным усмотрением. Европа становится сильнее не за счет изоляции избирателей, чей выбор не устраивает федералистскую модель централизованного объединения. Она становится сильнее, доказывая, что Союз достаточно широк, чтобы сдерживать разногласия, не превращая их в кризис легитимности.

Европа, которая уважает демократический выбор своих стран, не слабее - она более легитимна. "Разнообразное меню", вероятно, выглядит более европейским, чем навязывание всем одного меню".

Герольф Аннеманс, казначей группы "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Аннеманс является членом партии Vlaams Belang (Бельгия) и входит в состав различных комитетов Европарламента