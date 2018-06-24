Сегодня отмечают День моряка или День мореплавателя (Day of the Seafarer)

С античных времен история помнит немало славных подвигов моряков. Им посвятили многочисленные романы, повести, песни. О них создали кино- и мультфильмы.

Но профессиональный праздник установили только в 2010 году. Такое решение в тот знаменательный день приняли делегаты стран Международной морской организации, поддержав резолюцию №19.

Этот праздник посвящен морякам торгового флота, который, по последним данным ООН, насчитывается более 1,5 миллиона человек. Их труд имеет важное значение для жизни миллиардов людей по всему миру и зачастую сопряжен с большими рисками. Они несут ответственность за транспортировку товаров, общий объем которых составляет в 9,2 миллиарда тонн в год.

Сам праздник посвящен именно работникам морской торговли. Если верить статистике, то аж 80% из всей мировой торговли, производится благодаря работникам моря.

Само наличие такого праздника, как День моряка в Украине – это свидетельство глубокого уважения и почтения ко всем работникам моря. В этот день проводится довольно много различных мероприятий, поздравлений и многого другого.

Сегодня во всём мире отмечают День моряка. Это достаточно молодой профессиональный праздник, который получил свой официальный статус лишь в 2010 году, когда государства-члены Международной морской организации подписали соответствующую резолюцию на конференции в Маниле.

Одесса всегда была городом моряков, и сейчас большинство одесских семей имеет отношение к морехозяйственному комплексу нашей страны. Когда-то отечественный флот насчитывал более тысячи судов различного назначения, сегодня он разворован и уничтожен. Украинские моряки, которые являются высококлассными специалистами и считаются одними из лучших в мире, вынуждены работать на судах под иностранными флагами. При этом права наших моряков практически никак не защищены, ярким примером чего является ситуация с украинских моряком, одесситом Андреем Новичковым, за спасения которого мы все сейчас боремся. С целью помощи нашим морякам в Юридической клинике создана группа защиты прав моряков.

Украинская морская партия и я, как народный депутат, прилагаем максимум усилий для того, чтобы вернуть Одессе статус морской столицы нашей страны. Первые результаты на пути к успеху есть – мы добились разработки новой методики расчета ставок портовых сборов для украинских портов, после имплементации которой портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое. Продолжаем работать над возобновлением в нашем городе прибережного судоходства, запустив курсирование вдоль одесского побережья морских трамваев.

Сегодня, в Международный день моряка я хочу искренне поздравить с праздником всех представителей этой профессии. Уверен, что уже в скором времени украинские моряки получат достойную правовую защиту, а семьи и родственники будут спокойны за тех, кто находится в дальнем плавании. Крепкого здоровья, успехов и удачных рейсов! Семь футов под килем! – поздравил всех моряков на своей странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Но, как и любой профессиональный праздник, День моряка — это не только повод поздравить "морских волков". Это, прежде всего, повод заявить о насущных проблемах, с которыми сталкиваются современные моряки.

23 февраля 2018 года исполнилось 12 лет со дня принятия Международной Конвенции «О труде в морском судоходстве». Этот важнейший документ, провозглашенный «биллем о правах моряков», вступил в силу 20 августа 2013 года, и является обязательным для многих государств мира (включая 21 государство Европейского Союза, Канаду, Панаму, Норвегию, Японию и др.). Но не для Украины.

Украина до сих пор не присоединилась к Конвенции «О труде в морском судоходстве». А ведь для наших соотечественников, работающих на судах под иностранными флагами, это особенно актуально, ведь государство в кризисных ситуациях зачастую оставляет их на произвол судьбы. Есть факты, свидетельствующие, что на сегодняшний момент под арестом за рубежом находится 214 моряков-украинцев.

Один из немногих в нашей стране людей, кто занимает активную позицию в отношении развития морехозяйственного комплекса и серьезно долгие годы занимается проблемами моряков, – народный депутат Украины, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов.

Сергей Васильевич регулярно поднимает вопросы возрождения Черноморского морского пароходства и как специалист в области морского права серьезно занимается проблемами моряков-«подфлажников». Ведь, что скрывать, на сегодняшний день судьба украинских моряков, как, впрочем, и необходимость возрождения морского флота, практически не интересует ни чиновников, ни депутатов.

Ко мне, как к народному депутату, постоянно обращаются за помощью моряки и члены их семей по защите прав и законных интересов. Я направляю десятки депутатских запросов в Министерство иностранных дел, посольства с целью правовой защиты и освобождения украинских моряков из арестованных судов

— рассказал народный депутат.

Так, благодаря вмешательству Сергея Кивалова, были освобождены и вернулись домой украинские моряки, находившиеся под арестом в Гвинее.

Соответствующие меры были приняты нардепом, когда из-за долгов судовладельца 15 украинских моряков судна «Free Neptun» более полутора лет были заложниками в порту Омана.

Также ведется работа по спасению еще одного одессита – второго помощника капитана Александра Кодымского с танкера «Temeteron», арестованного в Ливии в 2016-м.

Резонансным оказалось дело моряков, оказавшихся на арестованном в Греции судне Mekong Spirit. Украинские моряки, 17 человек, оказались фактически в плену, власти предъявляли им обвинения в перевозке запрещенных взрывчатых веществ.

Сергей Кивалов также прилагает максим усилий для спасения нашего земляка - старшего помощника капитана судна «Arezoo» Андрея Новичкова, которого безосновательно задержали в иранском порту Бендер-Аббас по обвинению в умышленном убийстве 11 февраля 2017 года.

Еще в прошлом году на личный прием к народному депутату Сергею Кивалову обратилась Елена Вирановская, бабушка Андрея Новичкова.

Сергей Кивалов первым откликнулся на крик о помощи родных и близких Андрея. Он дважды встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом, а также направил несколько депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру с требованием, как можно скорее освободить и вернуть на родину одессита.

Фамилия Андрея Новичкова звучала в Верховной Раде Украины. В парламенте состоялся брифинг на тему спасения моряка, задержанного в Иране. В брифинге приняли участие народный депутат Сергей Кивалов и 81-летняя бабушка Андрея.

Сегодня Новичкова удалось освободить из тюрьмы. Сейчас, на период следствия, он обеспечен жильем и питанием, и ждет более активной позиции украинского дипкорпуса.

Спасите Андрея Новичкова!Еще в середине мая с такими призывами к украинским властям и дипломатам одесситы вышли в Кировский сквер. Флешмобом они постарались привлечь внимание к судьбе украинского моряка, и заодно собрали подписи к петиции на сайте президента Украины.

Подписать петицию на сайте президента и спасти ее внука, с этой просьбой 81-летняя Елена Вирановская обращается снова и снова. Андрей - сирота. Его бабушка - единственная родственница - уже обошла все инстанции, оббила пороги многих кабинетов.

Я обращалась напрямую и к президенту, и к послу Ирана, у меня собралась целая папка документов по этому делу. Единственный человек, на которого мы рассчитываем, это Сергей Кивалов. Он организовал целую группу поддержки среди депутатов, они выступают с разных трибун, о том, что незаконно задержан украинский моряк,

- рассказывает Елена Вирановская.

Необходимо отметить, что проблема Андрея Новичкова показательная, и отнюдь не единственная. Сегодня помощи и решительных действий от украинского государства ожидают тысячи других моряков, которые были вынуждены уйти в рейс под иностранными флагами и попали в беду. Решением проблемы стала бы ратификация Международной конвенции о труде в морском судоходстве и утверждение новой редакции Морской доктрины Украины. Сергей Кивалов сейчас добивается решения этой проблемы. Кроме того, парламентарий последовательно оказывает помощь украинским морякам, которые попадают в экстремальные ситуации, находясь за рубежом.

В целях защиты интересов моряков в 2016 году народный депутат Сергей Кивалов инициировал создание рабочей группы по оказанию юридической помощи морякам при Юридической клинике. Рабочая группа, в которую вошли ведущие адвокаты, ученые и общественные деятели, занимается правовыми вопросами на постоянной основе, рассматривает иски, готовит экспертные заключения, осуществляет правовую поддержку моряков, направленную на улучшение условий работы, а также оказывает необходимую помощь в оформлении документов. Отдельным вопросом, требующим пристального внимания, стала защита прав моряков, попавших в нештатные ситуации за рубежом.

Народный депутата Украины Сергей Кивалов уверен:

Своевременность создания такой рабочей группы подтверждает тот факт, что количество обращений по защите прав моряков постоянно растет. А предоставленная квалифицированная юридическая помощь в большинстве случаев дает положительные результаты. Это говорит о важности решения данной проблемы на государственном уровне и подтверждает необходимость ратификации Украиной Конвенции Международной организации труда 2006 года «О труде в морском судоходстве»

Только за прошлый год за помощью в эту группу обратились 142 моряка. Результатом оказания правовой помощи стало: 21 депутатское обращение, 84 устных консультации, составление 37 исковых заявлений, апелляционных жалоб и ходатайств. Системная работа в правовом русле залог не только успешного решения возникших вопросов, но и основа для дальнейшего законотворчества в стенах парламента считает Сергей Кивалов.