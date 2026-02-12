Зірки академічної сцени подарували Одесі магію музики Сен-Санса

8 лютого 2026 року морозного зимового вечора під величними склепіннями Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбулася подія, яка стала справжнім святом духовності та високого мистецтва — вечір камерної та органної музики «Каміль Сен-Санс та сучасники». Цей концерт об’єднав на одній сцені блискучу плеяду вокалістів і музикантів найвищого рівня, які зуміли не лише виконати шедеври французької музики, а й передати їхню внутрішню магію, витонченість і глибину.

Органістка кірхи Вероніка Струк — натхненна музикантка, чия майстерність і тонке відчуття стилю створили справжню архітектуру звучання цього концерту. Її виконання «Фантазії для органу» Камілля Сен-Санса, ор.157, стало могутнім і водночас витонченим вступом до вечора. Здавалося, що сам орган ожив під її руками, наповнюючи простір храму величною гармонією та світлом. Не менш вражаюче прозвучали й дві п’єси з «Карнавалу тварин» — «Зозуля» та «Акваріум», у яких Вероніка Струк продемонструвала виняткову образність, пластичність і колористичне багатство органного звучання. Кульмінацією її сольного виступу стали Хорал і Токата з «Готичної сюїти» Леона Боельмана — грандіозний фінал, що підняв слухачів на вершини духовного піднесення.

Особливу атмосферу вечора створили блискучі вокальні виступи. Глибокий, насичений контральто Марини Годулян у «Ave Maria» Сен-Санса прозвучав як щира молитва, сповнена благородства і внутрішнього світла. Вишукана й прониклива Марія Березовська зачарувала слухачів арією мецо-сопрано з «Різдвяної ораторії», а її виконання арії Даліли з опери «Самсон і Даліла» стало справжнім драматичним одкровенням — сповненим пристрасті, глибини і жіночої сили.

Як завжди підкорила слухачів своїм виступом Анна Богач — її кришталево чисте сопрано вразило щирістю, світлом і внутрішньою благородністю. У дуеті «Benedictus» разом із баритоном Василем Добровольським вона створила атмосферу духовної гармонії і піднесення. Василь Добровольський, володар благородного, оксамитового баритону, продемонстрував високу вокальну культуру і глибину інтерпретації, особливо у витонченому романсі Рейнальдо Аана «Клоріс».

Тенор Михайло Газін вразив слухачів проникливістю і драматичною виразністю, особливо у знаменитому романсі Вертера з опери Жуля Массне. Його голос, сповнений теплоти і щирих емоцій, зумів передати весь спектр почуттів — від ніжності до внутрішнього болю.

Особливої величі концерту надали ансамблеві номери з «Різдвяної ораторії» Сен-Санса. Тріо, дуети та, особливо, фінальний квінтет у виконанні Анни Богач, Марії Березовської, Марини Годулян, Михайла Газіна, Василя Добровольського та Вероніки Струк стали вершиною вечора. У цих творах голоси злилися в єдине гармонійне ціле, створюючи відчуття духовної єдності, світла і краси.

Окремої подяки заслуговує ведуча концерту Крістіна Шумєєва, яка з витонченістю і глибоким розумінням музики супроводжувала слухачів протягом усього вечора, відкриваючи нові грані творчості Сен-Санса та його сучасників.

Цей концерт став не просто музичною подією, а справжнім духовним переживанням. Він продемонстрував, що Одеса має блискучих виконавців світового рівня, здатних передавати найтонші відтінки музичного мистецтва і торкатися найглибших струн людської душі.

Під склепіннями кірхи Святого Павла народилося диво — диво живої музики, що об’єднує серця, очищає душу і нагадує про вічну силу краси. Вечір «Каміль Сен-Санс та сучасники» став тріумфом мистецтва, який ще довго житиме в пам’яті вдячних слухачів як один із найяскравіших культурних моментів цієї зими.