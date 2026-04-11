Тепер Одещина має свого чемпіона з боїв на кулаках!

Одещина знову голосно заявила про себе на спортивній арені — цього разу у світі професійних боїв на кулаках. Представник регіону, військовослужбовець та досвідчений боєць Олександр Стаднік здобув почесний титул чемпіона та завоював пояс престижної ліги KLAN FC.

Олександр добре відомий у спортивних колах як екс-претендент на титул чемпіона Південного регіону з К-1 серед професіоналів. Його шлях до вершини був непростим, але наполегливість, характер і справжній бойовий дух стали запорукою гучної перемоги.

Виступаючи як представник Одеської обласної федерації К-1, Стаднік не лише підтвердив свій високий рівень майстерності, а й продемонстрував силу одеської школи єдиноборств. Його перемога — це результат системної підготовки, витримки та безкомпромісної боротьби у ринзі.

Особливої поваги заслуговує той факт, що спортсмен є військовослужбовцем, який поєднує службу із професійним спортом. Це приклад справжньої сили духу, відданості справі та любові до України.

Здобутий титул — це не лише особисте досягнення Олександра Стадніка, а й гордість для всієї Одещини. Попереду — нові виклики, нові поєдинки та, без сумніву, нові перемоги.

Вітаємо чемпіона та бажаємо подальших успіхів на спортивному шляху!